El crepúsculo de la ideología

El presidente de EE UU, Donald Trump, dando un discurso el pasado martes. / Michael Brochstein

Confieso sin vergüenza ni pudor que nunca he tenido vida suficiente (ni interés) para leerme el tocho del prohombre del franquismo Gonzalo Fernández de la Mora, pero desde que lo publicó, en los sesenta, me ha apasionado su título. El crepúsculo de las ideologías se junta en mi cerebro con El crepúsculo de los dioses de Wilder, aunque en el original tenía el título mucho menos glamuroso de Sunset Boulevard y también con el Gotterdammerung o El ocaso de los dioses de Wagner, que dan ganas de invadir Polonia.

Yo soy muy crepuscular. En realidad, lo he contado ya, me imagino como un diletante bastante decadente, lo que no es precisamente un halago. Me gustan las ciudades hechas polvo en las que se puede advertir, entre las ruinas, un pasado deslumbrante, tipo La Habana, Oporto o incluso Venecia. Soy un apasionado de buscar tesoros entre los escombros, por eso gozo, como un gorrino en una charca, con los rastros, las tiendas de antigüedades y el trasfondo de los partidos políticos. Disfruto imaginando lo que pudo ser y no fue y soy un admirador de los perdedores que se alistan con el ejército sudista cuando la guerra está perdida. Dentro de nada seré un fan de Mazón; está a un paso de convertirse en un «loser» de manual, o sea material de derribo. Quién iba a decir que en su hora más oscura se convertiría en mi héroe, pero, a poco que profundice en la fosa, lo conseguirá.

Estamos justo en el instante en que el brillante futuro que algunos imaginábamos puede convertirse en cenizas ante nuestros ojos. Nadie podía suponer que tras la caída del Muro de Berlín y la irrupción de tecnologías con aplicaciones a la vida diaria cada vez más rápidas, estaríamos al borde del Neolítico inferior, pero así es.

No es que el mundo no abrace ya ninguna ideología, es que hace rato que la utopía dejó paso a la distopía. Sinceramente no es sólo que no conciba un mundo mejor en los próximos años, directamente estoy convencido de que vamos a retroceder medio siglo. Eso, si es que alguien consigue evitar que los iluminados incendien el planeta, caso contrario volveremos a las cavernas.

La ideología cumple el papel de fijar un ideal, a muy largo plazo, pero que permite establecer una ruta. Mal que bien, es más sencillo recorrer un camino si por lo menos se tiene un mapa y, de alguna manera, la ideología, cualquier ideología, ayuda a no perderse en los desvíos.

Ya no hay ideología, únicamente posibilismo. Desde la ideología antes se estaba, por ejemplo, a favor o en contra de la esclavitud, del trabajo infantil o de la religión, pero eso formaba parte de un paquete más amplio, justamente un ideario. Cada individuo, por lo menos los más despiertos, eran seguidores de un conjunto de ideas y luchaban por conseguir que cada vez fueran más numerosos los que compartieran su forma de ver la vida. En la sociedad crepuscular que nos toca vivir las ideas son un lastre que se cambia a gusto del consumidor, de las encuestas o de los matrimonios de conveniencia para llegar o mantener el poder. Se supone que todos estos políticos de nuevo cuño han leído a Marx, pero no a Karl, sino a Groucho: «Estos son mis principios y, si no le gustan, tengo otros».

El gorila anaranjado, y los chimpancés que le ríen las gracias, demuestran que cualquier tiempo pasado es civilización y lo de hoy es barbarie. Si se fijan, no hay tanta diferencia entre el asalto al Capitolio del tío de los cuernos y ese espectáculo deleznable del despacho oval, con Trump y su vicepresidente vejando al presidente de Ucrania. Solo les faltó levantarse y pegarle un par de guantazos aprovechando su estatura. Gorilas en la niebla de la historia: ves a Trump y es exactamente como el rey del Planeta de los Simios golpeándose el pecho a dos manos.

Los matones de vuelta al poder. Ya nada de halcones y palomas, como se dividía antes la forma de evaluar los conflictos, ahora toca acompañar al abusón o ser masacrado por él y sus amigos. En los patios de colegio se aprende que más vale llevarse una paliza el primer día, que estar sojuzgado todo el curso por miedo a esa somanta de palos. La fuerza bruta no se vence con buenas palabras, sino con ideas firmes, acompañadas, si todo falla, del gesto de sacar el revólver y ponerlo encima de la mesa. En eso eran unos maestros Gary Cooper, Gregory Peck y James Steward.

Cuando el mundo se dividía entre capitalistas y comunistas, o entre nazis y demócratas, cada individuo sabía que estaba respaldado por los suyos. Los tecnofeudalistas han volado los puentes y exacerbado el individualismo egoísta e insolidario que obviamente no cabe en ninguna ideología.

No sé si en esta vida o en la otra, pero seguro que se podrá decir, como Evita, eso de «volveré y seré millones». Me gustaría pensar que la humanidad evolucionada y los contrapoderes que se edificaron en el momento álgido de la democracia, acabarán con los simios, pero de momento, y quizá por mucho tiempo, nos toca asistir a sus rituales testosterónicos de apareamiento.