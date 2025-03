El Machismo en la Música

El cantante Maluma en un concierto en EE.UU

Llega el Día de la Mujer, una fecha para recordar la importancia de la mujer en nuestra sociedad. Sin embargo, hay algo que me llama poderosamente la atención: muchas de las canciones que hoy escuchan nuestros jóvenes, especialmente en géneros como el reggaetón y el trap, transmiten mensajes profundamente machistas. Pero todavía me parece más preocupante que muchas chicas cantan esas letras sin cuestionarlas, como si no fueran con ellas, como si no les afectaran. Pero las palabras importan. Lo que repetimos, nos define y la música debe ser un himno de respeto y no de degradación.

Un estudio reciente de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) analizó más de 2.000 canciones populares en España entre 1960 y 2022. Los resultados son alarmantes: más de la mitad de las canciones analizadas contienen expresiones sexistas. Este incremento se ha acentuado en la última década, coincidiendo con el auge de las plataformas de streaming que, mediante algoritmos, priorizan la popularidad sin evaluar el contenido de las letras.

¿Qué estamos cantando?

La música siempre ha sido un reflejo de la sociedad, pero también tiene un enorme poder para moldearla. No se trata de demonizar géneros musicales, sino de reflexionar sobre los mensajes que consumimos y normalizamos. Veamos algunos ejemplos de letras populares:

En la canción “ Cuatro Babys ”, de Maluma, encontramos la frase “estoy enamorado de cuatro babys, siempre me dan lo que quiero, chingan cuando yo les digo, ninguna me pone pero…”. Esta canción ha sido objeto de controversia por la cosificación directa que hace de las mujeres, tratándolas como objetos de deseo y posesión.

”, de Maluma, encontramos la frase “estoy enamorado de cuatro babys, siempre me dan lo que quiero, chingan cuando yo les digo, ninguna me pone pero…”. Esta canción ha sido objeto de controversia por la cosificación directa que hace de las mujeres, tratándolas como objetos de deseo y posesión. “Si tu novio no te… cuando tú quieras, dímelo y yo te hago lo que quieras…”, es parte de la letra de la canción “ Safaera ” de Bad Bunny. Esta canción popular entre los jóvenes tiene un contenido explícito que objetiviza a la mujer, sugiriendo una falta de respeto hacia las relaciones y la autonomía femenina.

” de Bad Bunny. Esta canción popular entre los jóvenes tiene un contenido explícito que objetiviza a la mujer, sugiriendo una falta de respeto hacia las relaciones y la autonomía femenina. En la canción “ +57 ” de Karol G., J. Balvin, Maluma y otros artistas, se mencionaba a una “mamacita desde los ‘fourteen’”, lo que fue interpretado como una sexualización de menores. Tras las críticas, la letra fue modificada a “eighteen”.

” de Karol G., J. Balvin, Maluma y otros artistas, se mencionaba a una “mamacita desde los ‘fourteen’”, lo que fue interpretado como una sexualización de menores. Tras las críticas, la letra fue modificada a “eighteen”. Otra canción con letras explícitas que cosifican a la mujer y la reducen a un objeto sexual es “Daga Adicta” de J. Álvarez. Frases como “Que lo tengo grande, y que bien rico chicho” refuerzan estereotipos negativos y promueven una visión degradante de la mujer.

Letras como estas no hablan de amor, ni de respeto, ni de admiración. Hablan de dominación, de posesión y de violencia simbólica. No es solo una cuestión de palabras: estos mensajes terminan calando en la mentalidad de quienes los escuchan a diario.

En la siguiente imagen se pueden ver las palabras más repetidas en las canciones más escuchadas entre nuestros jóvenes.

Nube de palabras más repetidas en las canciones urbanas más populares. ChatGPT. / .

Ahora, viajemos un poco en el tiempo y recordemos cómo se hablaba de la mujer en la música de otras épocas, especialmente en el pop y las baladas españolas:

En la canción de Mocedades “ Eres tú ” encontramos frases como “Eres tú, como el agua de mi fuente, eres tú, el fuego de mi hogar…”.

” encontramos frases como “Eres tú, como el agua de mi fuente, eres tú, el fuego de mi hogar…”. En “ Sin ti no soy nada ” de Amaral podemos escuchar “Yo sin ti no soy nada, una gota de lluvia mojando mi cara…”

” de Amaral podemos escuchar “Yo sin ti no soy nada, una gota de lluvia mojando mi cara…” Y la frase “Qué bonita la vida, que da todo de golpe y luego te lo quita…” pertenece a la canción “ Qué bonita la vida ” de Dani Martín.

” de Dani Martín. Alejandro Sanz también tiene letras que hablan de la mujer desde el respeto y la admiración como en “Mi soledad y yo” donde encontramos la frase "Te besaré como nadie en este mundo te besó, te amaré con el cuerpo, con la mente y con el corazón."

En estas letras, la mujer es valorada por lo que es, no por lo que puede hacer para el placer de otro. Se la admira, se la respeta, se la reconoce como una persona con emociones y dignidad.

Nube de palabras más repetidas en las canciones pop del siglo XX. ChatGPT. / .

¿Cómo hemos llegado hasta aquí?

El machismo musical no es nuevo. Siempre ha habido canciones con letras que relegaban a la mujer a un papel secundario, pero en las últimas décadas hemos pasado de la admiración y el respeto a la cosificación y la violencia verbal. La música urbana ha crecido con una estética que vende poder, dinero y mujeres como símbolos de estatus. Y aunque muchas mujeres también cantan este tipo de música, eso no lo hace menos problemático.

Es importante que tanto hombres como mujeres reflexionemos sobre lo que consumimos. Cantar una canción no nos hace machistas, pero normalizar ciertos mensajes sí contribuye a que el respeto por la mujer pierda valor en la sociedad.

Recuperemos el respeto en la música

No se trata de censurar, sino de educar. De elegir con conciencia. De preguntarnos: ¿cómo queremos que nos hablen? ¿Cómo queremos que nos vean? Si queremos una sociedad en la que la mujer sea valorada por su talento, por su inteligencia, por su capacidad de amar y crear, empecemos por la música que escuchamos.

Este Día de la Mujer, hagamos una pausa y pensemos en las canciones que cantamos y bailamos. La música puede y debe ser una herramienta para el cambio positivo, promoviendo mensajes de respeto, igualdad y empoderamiento de la mujer.