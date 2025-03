El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón. / Jorge Gil / Europa Press

En las primeras reflexiones y conversaciones tras la dana apunté a algunos amigos que, tarde o temprano, si Mazón no dimitía, los grupos de la oposición deberían presentar una moción de censura, aun sabiendo que la posibilidad de triunfo era prácticamente nula. No obstante, defendía dilatar la cuestión por dos razones: A) Había que dar un margen sensato de espera por ver si Mazón era capaz de pilotar la recuperación y no estorbarla con acciones como la comentada. B) Había que construir una reagrupación de la izquierda que, aunque no triunfara en la moción, fuera suficientemente creíble y no se viera como oportunista; y eso llevaba tiempo. Este análisis dejaba abierta la posibilidad de la dimisión de Mazón. Sin embargo no incluía el anticipo electoral: no está en la cultura del PP soltar la presa ni correr riesgos demoscópicos. Daba por perdida la capacidad de liderazgo democrático de Mazón porque lo sucedido, hiciera lo que hiciera en las semanas siguientes, era demasiado grave como para que todo el peso de la responsabilidad política no cayera sobre su cabeza. No podía imaginar la degeneración posterior, la acumulación de falsedades, la falta de transparencia, el bochornoso intento de lavar su error tratando de inculpar a otros sin especial fundamento.

Ahora se ha dinamizado el debate sobre la moción de censura. Compromís fue el primero en lanzar la idea. Demasiado pronto a mi entender, por lo que queda dicho. Antes, como ahora, la censura debe entenderse como un proceso que debe transitarse y no como el mero uso de un dispositivo legal. El silencio del PSPV, como otros silencios innecesarios, creo que se debe a la necesidad perentoria de atravesar su proceso congresual y ese simulacro democrático, cada vez más oscuro, llamado "primarias". Pero el PSPV no puede seguir esperando para ejercer su papel de partido más votado por la izquierda valenciana, siquiera sea para cortocircuitar la opinión, cada vez más extendida, de que la ministra Morant quizá no sea la mejor opción para dirigir a distancia el partido en las actuales circunstancias.

Sea como sea se ha vuelto a abrir la cuestión de la censura, aunque, tristemente, ya ha dado lugar a algún rifirrafe entre PSPV y Compromís. Ambos están de acuerdo, pero desde estrategias y urgencias tácticas distintas: unos quieren afianzar su posición de liderazgo, los otros mantenerse como la fuerza más dinámica; unos quieren presumir de solidez, otros de elasticidad. Lo cierto es que no habrá moción que no desemboque en el ridículo si no empiezan por tragarse sus penas y agravios. Entre otras cosas porque el camino será largo y si el combustible principal es la indignación, sin alternativas identificables y creíbles, se acabará por prestar lumbre a Vox.

El constituyente español tuvo muy presente –suelen olvidarlo los tenores huecos que todo saben de la Transición- privilegiar como un valor fundante la estabilidad institucional. Sabían que la etapa que se abría no permitiría por mucho tiempo algazaras y exhibicionismo participativo que sirviera de justificante de golpistas y alejamiento de la ciudadanía de la nueva realidad. También tenían presente la historia constitucional y política, incluyendo la de la II República, ejemplar en tantas cosas, pero no en fiabilidad institucional. En ese designio trajeron –no casualmente de Alemania- la moción de censura constructiva, esto es, aquella en la que en la misma propuesta de derribar al presidente y su gobierno, figurara una candidatura alternativa, de tal manera que: A) Se desanimara la presentación por dificultar la unión de los opositores. B) En su caso, no hubiera ni un minuto de vacío de poder: en el mismo acto se censuraba y se investía. El modelo se copió en estatutos de autonomía. El de la Comunidad Valenciana, y otros, aún dio otra vuelta de tuerca: el candidato alternativo debería ser miembro de las Cortes; también sucede lo mismo si es una investidura tras la dimisión del president.

El modelo funcionó en España hasta que cambiaron las condiciones políticas –derivadas de crisis sociales y económicas-: Sánchez llegó a la presidencia tras ganar una moción de censura. En la CV es muy difícil que eso ocurra. Y aquí llega el problema: lo pensado para la estabilidad se vuelve un factor de agitación y crisis por bloqueo. No es fantástico imaginar que si el PP pudiera contar con una candidatura extraparlamentaria la presión sobre Mazón sería mayor. Como tampoco lo es suponer que el PSPV se animaría si no tuviera que mirar, a la vez, a quien encabezará su futura lista y quién sería propuesto/a ahora en la censura. A Compromís todo esto, en principio, no le afecta y puede jugar con más libertad.

De lo que se trata, pues, no es de pensar en el corto plazo, en un nuevo Gobierno, ni siquiera en desgastar aún más a Mazón lo que, por otra parte, es perfectamente legítimo. Se trata de conseguir que la moción de censura sea contemplada por el pueblo valenciano como la invitación a una nueva etapa; se trata de salir de la tarde de la dana para abrirse a un futuro complicado pero ilusionante. Para ello lo primero es… que los censores se ilusionen e ilusionen a los valencianos. Y ello significa transmitir un mensaje limpio, honesto, transparente y sin fisuras: queremos la unidad de las izquierdas para volver a gobernar y la moción no es más que el primer paso. Y los siguientes pasos podrían anunciarse, de manera coordinada, en la misma sesión. Porque ni PSPV ni Compromís, solos, van a ganar. (Asunto distinto es si Compromís debe, o/y puede, articular una alianza de grupos de izquierdas, porque no está claro que si se presenta Sumar aparte de Compromís o EUPV y Podemos por separado, el fraccionamiento del voto dé para derrotar a PP y Vox. Da mucha pereza esto, pero es lo que hay. Y no puede dejarse para la última semana, como es habitual).

¿Es posible todo esto? Pese a algunos problemas de liderazgo en los que no entraré, en política lo que es necesario es posible. Y si no, no es política, es palabrería disfrazada de ideología low cost. En todo caso, la condición de posibilidad pasa porque esa alianza entre partidos se acompañe de otra más amplia: de una convocatoria a la sociedad civil que transforme la mera depresión actual y las demandas en negativo, en acuerdos de mínimos positivos sobre un futuro gobierno. La moción de censura sería la manera institucional de establecer las responsabilidades políticas de la dana, pero no podría funcionar generando un nuevo relato si ese hecho no se pone en un marco más amplio.

Y el eje de ese marco debe ser la peligrosidad intrínseca de la derecha para el discurrir normal de la vida de los valencianos y su convivencia, siempre aplastada por la urgencia de servir a varios señores, a la vez que se humilla al discrepante, y agravada ahora por la querencia del PP por cortejar a Vox. La dana puede inscribirse en una trayectoria de decisiones medioambientales –que han proseguido- y económicas que minusvaloran otras necesidades: la seguridad colectiva, el debate sobre el futuro, lo público como palanca de cambio y progreso. Pero mantienen visiones del mundo coherentes con las que destrozaron credibilidad, dignidad y economía en anteriores épocas: Mazón ya está en el mismo cuadro de honor que Olivas, Zaplana y Camps. Cabe analizar cuáles son las constantes que nos condenan a este castigo. Algo tendrá que ver con la capacidad y necesidad del PP de aliarse con sectores productivos propios de sociedades de otro tipo, de baja productividad y escasa innovación, muy dadas a esperar la subvención y a mantener una contigüidad indecente con el poder político. El tráfico de influencias y la in-transparencia son elementos constitutivos del modelo conservador valenciano, lo más alejado de la previsión, de la alarma; lo más cercano a mirar para otro lado en caso de crisis, a negarse a planificar un modelo territorial, ambiental y económico solvente y comprensible por la ciudadanía.

La dana sigue clavada en nuestros corazones. Pero desde la dana hemos seguido viendo que la incompetencia más absoluta continúa presidiendo el Consell, incapaz, siquiera, de sacar adelante presupuestos y de inaugurar alguna acción ilusionante. Es bochornoso apreciar sus pretensiones destructoras de la costa en alguna propuesta normativa. Y si las circunstancias fueran otras, lo del referéndum de las lenguas sería para reír durante una buena temporada. Defienden la libertad, dicen –algún día podemos hablar de la ausencia de fundamentos constitucionales y estatutarios de su manera de entender la libertad-; pero que jugaban a favor del castellano no era ningún secreto; y eso era pura ideología, superflua cuando no hay problemas. Es cierto que dejar en mal lugar al castellano no es sólo cosa de Mazón: Trump también lo hace. Olé por nuestra derecha: culta, coherente y dialogante. A ver cómo salen de esta, a quién echan la culpa. Y si es como estratega –no olvidemos el absurdo conflicto con la UA-, ya puede la UE fichar a Rovira para dirigir el rearme. Putin se lo agradecerá. Y así todo: reír por no llorar.