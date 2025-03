Mujer en la ciencia: ¿utopía o realidad?

Mujer en la ciencia / Alejandra Castillo Ginés | Facultad de Bellas Artes de Altea (UMH)

La falta de mujeres en los ámbitos científicos es especialmente preocupante para el área de la ingeniería y la tecnología, donde apenas llegamos al 12 % de investigadoras. Esta afirmación está respaldada por diversos informes, tales como el informe Científicas en cifras 2023, publicado por el Ministerio de Ciencia e Innovación, o el informe Situación de la investigación en informática en España, realizado por la Sociedad Científica Informática de España en colaboración con el Instituto de las Mujeres del Ministerio de Igualdad y el Instituto Universitario de Estudios de las Mujeres de la Universidad de La Laguna.

Es cierto que cada vez hay más mujeres investigadoras que antes, pero también ha aumentado el número de hombres, por lo que la diferencia porcentual entre ambos sexos sigue manteniéndose sin cambios. Además, estos informes destacan la brecha de edad y el sesgo en la progresión de la carrera investigadora, en la que todavía persiste el denominado «efecto tijera», donde las mujeres seguimos estando infrarrepresentadas en las etapas avanzadas de la carrera investigadora, mientras que aquellas que alcanzamos los altos cargos lo hacemos en edades más avanzadas, al estar, en ocasiones, condicionadas por la maternidad o por el cuidado de otras personas dependientes. Los motivos detrás de este abandono o estancamiento en la carrera profesional de las investigadoras se asocian también a una mayor insatisfacción en comparación con nuestros colegas hombres, y un mayor pesimismo respecto a nuestro desarrollo profesional futuro. Mujeres y hombres pensamos de manera diferente y podemos tener intereses muy distintos que plasmamos en nuestra vida cotidiana, pero que, inherentemente, también se traspasan al mundo científico a la hora de planificar y desarrollar nuestra carrera investigadora. Considero que las mujeres, en general, somos más conscientes del esfuerzo y sacrificio que implica ser investigadora (complicándose un poco más con la llegada de la maternidad) y por ello, parece que estemos abocadas a elegir entre nuestra vida personal o la científica, lo que conlleva a que muchas se queden por el camino. El desarrollo de una carrera investigadora exitosa implica mucha energía, voluntad, tenacidad, esfuerzo, resiliencia, responsabilidad e ilusión, cualidades que las mujeres tenemos por naturaleza. Hay que añadir también la confianza y el factor suerte como parte de la ecuación, pero el mero hecho de tener que replantearnos prioridades en algún punto de nuestra vida profesional, puede debilitar los cimientos de una carrera científica prometedora que, finalmente, no se culmine.

La escasez de investigadoras en el ámbito de la ingeniería informática supone un problema real y, en parte, se ve agravado por el bajo número de alumnas matriculadas en esta titulación frente a otras, que se sitúa alrededor del 13 %. Podríamos pensar que se trata de una cuestión de preferencias de las mujeres hacia otras titulaciones o disciplinas, pero los estereotipos existentes en torno a esta disciplina son determinantes para que una chica que va a entrar en la universidad descarte de primera mano esta titulación sólo por los prejuicios que a priori tiene y que no se corresponden con la realidad de la profesión.

Son varias las iniciativas que se están llevando a cabo para fomentar el interés por titulaciones de ingeniería, como el proyecto «Quiero ser Ingeniera» de la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Alicante; para despertar vocaciones científicas, como el proyecto «Chicas, la ciencia nos necesita» del grupo Atresmedia; o para visibilizar la investigación realizada por mujeres para generar más referentes femeninos (como la base de datos de mujeres investigadoras de la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas de España y la red «DiverTLes: Diversidad en Tecnologías del Lenguaje en España», comunidad de mujeres que trabajamos e investigamos en Tecnologías del Lenguaje Humano). Todas estas iniciativas suman y ayudan a que las nuevas generaciones de mujeres conozcan de primera mano qué significa ser ingeniera o la investigación que se realiza en estos ámbitos, pero no debemos olvidar la necesidad de otro tipo de políticas orientadas a la retención del talento femenino en etapas intermedias de la carrera investigadora, así como la implementación de entornos de investigación más sanos y amigables que no ignoren ni banalicen las necesidades y realidad de las mujeres, como por ejemplo, los aspectos relativos a la maternidad. De esta manera, nuestras facetas personales y científicas podrían convivir en armonía, sin culpabilidad ni pensando que el poder compaginarlas es algo al alcance de sólo unas pocas afortunadas.

Todas estas iniciativas y políticas caerán en saco roto si no conseguimos de forma individual y colectiva, y en todas nuestras áreas de influencia, generar conciencia social sobre la importancia de la investigación, y sobre la necesidad de contar con más mujeres investigadoras en nuestra sociedad. Y aquí da igual si somos mujeres u hombres. El objetivo debe ser común: contribuir a que la brecha de género de la mujer en la investigación sea cada vez menor hasta hacerla desaparecer, y avanzar, así, hacia una sociedad más igualitaria, donde sólo tengamos que hablar de ciencia como un bien público y global.

Como mujer, madre, ingeniera informática, investigadora y catedrática de universidad, puedo afirmar que las barreras y los estereotipos se pueden romper y se rompen; en mi caso, lo he logrado. Y si yo lo he conseguido, ¿por qué no puede conseguirlo cualquier otra mujer que se lo proponga? Aquí va el ingrediente secreto: curiosidad y pasión por la investigación. Al igual que Marie Curie, célebre investigadora de la historia, «yo estoy entre las que piensan que la ciencia tiene gran belleza».