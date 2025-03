La mujer en la Universidad de Alicante. / INFORMACIÓN

Como es sabido, el día 8 de marzo, día de la mujer, se organizan muchas actividades que, teniendo como eje central la igualdad en materia de género, abarcan diferentes aspectos relacionados con las mujeres. En este sentido, en la Universidad de Alicante celebramos, en el mes de marzo, múltiples actividades sobre la igualdad.

En las universidades se reproducen las mismas dinámicas, roles, costumbres y estereotipos de género que en cualquier otra organización, institución, empresa o en cualquier otro ámbito de nuestra sociedad. La aprobación de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres supuso un hito en la elaboración de políticas activas en materia de igualdad, ejemplo de ello son los planes de igualdad que integran medidas para la promoción de la igualdad entre hombres y mujeres y la prevención de cualquier discriminación por razón de sexo.

La Universidad tiene un papel fundamental en la promoción de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres a través de las funciones que le corresponden de formación, investigación y transferencia de conocimiento. La formación superior debe incluir no sólo la docencia de contenidos teórico-prácticos, sino también debe atender la formación en valores de igualdad social y legalmente aceptados. La importancia de la educación de las nuevas generaciones para un mundo más igualitario es incontestable para el progreso de la sociedad y la consecución de un mundo más justo. Por su parte, la investigación debe estar orientada a la detección y explicación de los procesos que generan desigualdades y a integrar en igualdad de condiciones a las mujeres en la carrera científica en todos los campos del conocimiento. La desigualdad no es sólo una cuestión de injusticia, sino también un desperdicio de talento científico. Por eso, la Universidad debe asumir como un reto el diseño de estrategias para combatir estas desigualdades, y lo hace a través de los planes de igualdad, a los que además está obligada por la ley.

En este sentido, los planes de igualdad son una herramienta especialmente valiosa para trasladar en acciones concretas el compromiso de la Universidad con la igualdad de género, tanto en la docencia, investigación y transferencia, como en la gestión de los recursos humanos. La Universidad de Alicante se encuentra ya en la ejecución del IV Plan de Igualdad.

En materia de investigación, la Universidad de Alicante cuenta con un Instituto Universitario de Investigación de Estudios de Género (IUIEG), creado a partir del Centro de Estudios de la Mujer (CEM) que implantado en 1998, fue pionero en el panorama universitario español. Desde el punto de vista institucional, fue un momento de inflexión la creación de la Unidad de Igualdad en 2008, y posteriormente en 2012 un Vicerrectorado con competencias en Igualdad.

Entre su oferta formativa se encuentra un máster universitario en prevención de violencia de género e Intervención desde un enfoque Interdisciplinar, y un título propio junto con AEPA (Asociación de Empresarias de la Provincia de Alicante) sobre planes de Igualdad.

La Universidad de Alicante también estuvo en la vanguardia de la aprobación de planes de igualdad, habiendo sido aprobado en enero de 2022 el IV Plan de Igualdad. Los objetivos de nuestros planes son: garantizar la eliminación de cualquier forma de discriminación, favorecer la conciliación de la vida laboral, familiar y personal; incorporar la perspectiva de género en todos los procesos de organización y gestión, promover la igualdad de oportunidades en la carrera investigadora y profesional, fomentar la transversalidad de género en investigación y docencia, garantizar la protección a las víctimas de violencia de género y asegurar que el campus sea un espacio libre de violencia y acoso; y, finalmente, sensibilizar a la comunidad universitaria y al resto de la sociedad en materia de igualdad de género. Con todo ello, el Plan pretende contribuir a la construcción de un mundo más justo, en el que se erradiquen las diferentes formas de discriminación, desigualdad y violencia.

No obstante, la ejecución del Plan requiere la implicación del conjunto de la comunidad universitaria. Solo con el compromiso y esfuerzo de todas y todos es posible avanzar de forma efectiva en la consolidación de una Universidad inclusiva, igualitaria y justa.

Después de cuatro planes de igualdad, hemos podido constatar que algo hemos mejorado: en 2020, año del último diagnóstico de la situación previo a la elaboración del IV Plan de Igualdad de la UA, el porcentaje de estudiantes egresadas en grados de la UA era del 63 %, mientras que el de los egresados en grados era del 37 %. Sin embargo, esta tendencia se invertía en los estudios de doctorado, conformando el denominado efecto tijera. Así, en 2020, el porcentaje de egresadas doctoras fue del 40 %, mientras que el de doctores fue del 60%. Esta es un área donde se han observado mejoras con datos más recientes de 2023. En grados, el porcentaje de egresadas sigue siendo mayor (60 % mujeres frente a un 40 % de hombres), pero el efecto tijera observado entre los nuevos doctores se ha suavizado, siendo en 2023 el porcentaje de nuevas doctoras (52 %) similar al de nuevos doctores (48 %).

En 2023, los datos de progresión profesional en la UA, tanto del PDI como del PTGAS, también han mejorado con respecto a años anteriores. En cuanto al PDI, las mujeres han pasado de representar el 25,8 % (dato de 2020) al 28,30 % (datos de 2023), en la categoría de cátedra. (Este dato es mejor que la media estatal que, en 2022, es de 26,3 % mujeres en categoría de cátedra). Más relevante es la mejoría experimentada en los niveles iniciales de la carrera académica e investigadora donde en 2023 ya se observa paridad en las categorías de investigador/a en formación, ayudante doctor/a y contratado/a doctor/a (mujeres 51 % y hombres 49 %).

Pero, cono todo, permítanme que ofrezca un dato que, por razones obvias, me atañe muy de cerca: de las 51 universidades públicas en sólo 9 hay rectoras, una cifra aún menor que cuando llegué en 2020 al rectorado. Tampoco están mucho mejor las universidades privadas: 9 de 46. Un sorprendente número si hay más del 60 por ciento de alumnas en las universidades españolas.

Muchas veces me han preguntado qué sentía al ser la primera rectora de mi universidad. Un gran honor, siempre he respondido, que no habría sido posible sin hombres y mujeres que creyeron en la igualdad, precisamente porque creyeron en el mérito y capacidad de las mujeres y porque vieron que el mundo no podía mejorar sin más de la mitad de la población.