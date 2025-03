Se puede ser joven, guapa, estar en la cima del éxito y sufrir depresión. Lo contó Aitana en La Revuelta, en un alegato valiente y sincero, que aunque los más escépticos piensen que sólo pretendía promocionar su documental Metamorfosis, en realidad puso voz y rostro a una realidad brutal y contundente en nuestro país: la precaria salud mental de nuestros jóvenes. Es un melón complicado de abrir, por lo que hacerlo en horario de máxima audiencia, y en un programa de éxito, tiene un mérito incuestionable y un impacto cuyo eco todavía resuena por todos los rincones de las redes sociales patrias.

Y no es para menos. A finales del año pasado, el Consejo General de la Psicología de España advertía de que uno de cada cinco jóvenes atraviesa dificultades graves relacionadas con la ansiedad. Un 54 % admite que lidia a menudo con preocupantes bajos estados de ánimo y, de estos, casi un tercio desembocan en depresión. Pero es que, además, la edad en la que empiezan estos problemas es cada vez más temprana. Hasta el punto que la OMS estima que entre el 10 y el 20 % de los niños y adolescentes de todo el mundo experimentan algún trastorno relacionado con la salud mental con una edad media de inicio alrededor de los 14 años.

Que nos encontramos ante otro tipo de pandemia, cuyo impacto puede tener un efecto crónico en muchas vidas, es algo que debería ser una emergencia, con los datos en la mano. Sin embargo, resulta sorprendente, por no decir dantesco, que ni siquiera cuando se trata de asuntos tan serios como este haya partidos políticos capaces de dejar a un lado su modus operandi de «echar piedras al carro», se lleven lo que se lleven por delante.

Sólo así se entiende la decisión de los consejeros del PP de tumbar el Plan Nacional de Salud Mental que, entre otras cosas, contemplaba el necesario aumento de profesionales en este área, la reducción del consumo excesivo de psicofármacos, la creación de la especialidad de psicología clínica de la infancia y de la adolescencia, un mejor acceso a la psicoterapia o un plan específico para la salud mental de los propios sanitarios.

Resulta complicado justificar la negativa ante una iniciativa que es a todas luces urgente. Y es precisamente el hecho de que sea tangible e «impepinable» lo que convierte la actitud del Partido Popular en algo preocupante. Se pueden cuestionar cosas, corregir, por supuesto, cortar flecos y añadir elementos, para mejorar o intentar sacar adelante una iniciativa como esta, pero lamentablemente la sensación que da últimamente es que la única consigna que tienen los sectores más conservadores en España es la de la negación, más que oposición.

Lo hemos visto con otras cuestiones, como la subida de las pensiones, o las ayudas por la dana: la primera reacción es votar no, sin más análisis ni sentido común y luego ya, a toro pasado, con la razón y las críticas empujando por doquier, reculan intentando que se note lo menos posible, para no reconocer que su actitud es simplemente lamentable.

Dicen que a menudo la sociedad va por delante de las leyes y supongo que es normal. Lo que no lo es tanto es ignorar el runrún de lo que preocupa o motiva al respetable con el único objetivo de mantener los votos heredados de los sectores más rancios y acomodados de nuestra sociedad. Bien saben los partidos que los representan que forma parte de su idiosincrasia el barrer para casa y pensar sólo en los suyos, que pueden de sobra, ya se sabe, pagarse el psicólogo y el psiquiatra.

Por eso para ellos es menos preocupante, al parecer, que España, según la OCDE, sea uno de los países desarrollados con más consumo de antidepresivos por habitante. O que en lo que llevamos de siglo se haya triplicado su uso y duplicado el de ansiolíticos, hipnóticos y sedantes. Uno de los objetivos de ese Plan Nacional de Salud Mental era precisamente frenar y reducir el uso de este tipo de medicamentos, especialmente porque existe un consenso científico de que se cronifica a menudo sin razón.

Pero todo eso da igual. Lo importante es apuntarse el tanto de que, una vez más, un plan del Gobierno de Sánchez no ha salido adelante gracias a los votos conservadores. Con eso, al parecer, ganan ellos. Y de lo que no se dan cuenta es que, en realidad, perdemos todos, aunque a ellos no les importe.

