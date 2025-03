Azorín y la política en tiempos de guerra. / INFORMACIÓN

¿Qué diría nuestro Azorín si tuviera que comparar la figura del presidente de Estados Unidos con su propia visión de los políticos? Él, que encarnó la imagen de la discreta elegancia, la seriedad y el servicio, vería en la actualidad un escenario convulso, donde el decoro ha dado paso al espectáculo y la estrategia, y se ha convertido en la clave de la supervivencia política.

Azorín, como parte de la Generación del 98, cultivó una visión crítica y reflexiva sobre el poder y el liderazgo. A pesar de sus constantes vaivenes políticos —pasando de un republicanismo inicial a escribir en ABC bajo el régimen franquista—, mantuvo siempre un interés genuino por la política. No podemos culparle por ello. Como señala Ramón González Férriz en un artículo reciente, Azorín «encarna como nadie la tendencia de los intelectuales españoles a cambiar de opinión política». Y esto, lejos de ser un defecto, es una virtud: evolucionar es una necesidad tanto intelectual como política.

Este matiz es importante porque, en el actual panorama internacional, los cambios y las adaptaciones no solo son inevitables, sino esenciales. El fenómeno «trumpista», impulsado por un Elon Musk cada vez más involucrado en la reconfiguración del discurso público, no puede simplemente ser rechazado o demonizado sin más. La disrupción política, con sus excesos y carencias, es una realidad que no puede ser ignorada. ¿Grotesco? A veces. ¿Políticamente incorrecto? Sin duda. ¿Transformador? También. Negar esta evolución social es cerrar los ojos a la inevitable transformación del mundo.

El político ideal

Para Azorín, el político debía ser un servidor del bien común, alejado de la corrupción y los intereses personales. En sus textos lamentaba la falta de líderes auténticos y visionarios, denunciando la mediocridad y la decadencia del sistema. ¿Nos resulta familiar?

Trump, con su estilo brutalmente directo, es un reflejo distorsionado de esta ecuación. No engaña, habla claro. Sus posiciones, más propias de un hombre de negocios que de un político de carrera, reflejan su visión del mundo: transacciones, poder y estrategia. ¿Ideal? No. Pero, al menos, predecible.

Su reciente encuentro con Zelenski ha avivado la controversia. Se le acusa de ser hostil, de mostrar poco apoyo a Ucrania y, sobre todo, de poner condiciones económicas a la asistencia militar. El 3 de febrero, Trump dejó claro su objetivo: Ucrania debe suministrar tierras raras a EE.UU. a cambio del respaldo financiero y armamentístico. En otras palabras: no hay almuerzos gratis en política internacional.

Aquí radica el dilema para Europa. Trump quiere negociar. Putin no. Él no busca pactos sobre tierras raras, simplemente pretende apoderarse de ellas sin más. Mientras tanto, la Unión Europea sigue debatiendo, reuniéndose, «bambando», como si el mundo no estuviera ya decidiendo su futuro sin ella y hasta pudiendo prescindir de ella si no espabila.

Pragmatismo e idealismo

A pesar de lo dicho, la diplomacia sigue exigiendo formas, como Azorín. Ante todo ser serios. La Casa Blanca mantiene su protocolo y su aparente cortesía, pero ¿acaso Zelenski debió ser más paciente y asegurar mejor su posición antes de desafiar a un líder impredecible? Si a esto sumamos el precedente de la controversia con Hunter Biden y las acusaciones de corrupción en Ucrania, el tablero de ajedrez geopolítico se vuelve aún más complejo.

Pero vayamos al fondo del asunto. ¿Qué es lo verdaderamente importante aquí? La paz.

No importa el adjetivo que le pongamos: paz pactada, paz impuesta, paz victoriosa. Pero paz, al fin y al cabo. Y es precisamente la paz lo que necesita Europa para revisar su sistema institucional, social y político. Es la paz lo que necesita Ucrania para dejar de sufrir. Alimentar la ilusión de una victoria total es alimentar una ficción.

Si de verdad consideramos a los ucranianos como nuestros aliados en la construcción de una Europa fuerte, justa y coherente, debemos dejar que los dueños del mundo pacten. Europa, si quiere renacer, necesita aceptar la realidad, reajustarse y redefinir su papel en el nuevo paradigma geopolítico. No es mal momento para que decida si quiere reforzarse por fin con menos reuniones con foto de familia y más decisiones atentas a la realidad, sin que para todo necesite a su denigrado primo de Zumosol. Todo es caro en esta vida y, sobre todo, cuando las vidas humanas las pone otro.

Y sí, con suerte y paciencia, Europa volverá a ser dueña de sí misma. Pero ahora no lo es.

Así que, paz, queridos lectores. Paz, cualquiera que sea, pero paz. Y tiempo. Tiempo para curar heridas y reconstruir lo que el conflicto ha destrozado.