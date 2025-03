Movilidad insostenible

Pablo Ruz, esta semana, en la zona donde debe ir la pasarela sobre las vías. / ÁXEL ÁLVAREZ

"Nunca me disculpo... lo siento pero así soy". Homer, en la serie de televisión Los Simpson.

El alcalde ilicitano, Pablo Ruz, ha recibido estos días una buena noticia que le permitirá que su movilidad siga siendo completamente sostenible en el tiempo y el espacio. Por fin va a tener un nuevo coche para sus desplazamientos oficiales. Con esta adquisición podrá retirar alguno de los dos Passat que aún siguen funcionando de los tres que se compraron durante el mandato del alcalde socialista Diego Maciá (1995-2007), que superan las dos décadas de uso y más de 300.000 kilómetros recorridos. Casi como para llegar a la Luna.

La alcaldesa popular Mercedes Alonso ya donó uno de estos vetustos turismos a Cáritas arguyendo que no quería coche oficial por cosas de la austeridad, aunque siguió utilizando para tal fin otros vehículos del parque móvil municipal. Últimamente la situación había llegado a tal extremo que los desplazamientos largos con estos vehículos se realizaban provistos de latas de aceite, por lo que pudiera pasar, y aún así, más de un concejal se quedó tirado en el trayecto.

Ahora Ruz podrá viajar más seguro y con todas las comodidades que ofrece su nueva berlina tipo Skoda Superb con etiqueta Eco que se ha adquirido por unos 35.000 euros a través del preceptivo concurso público. No se trata, por lo tanto de ningún cochazo de alta gama, porque no quiere el alcalde que la oposición le tache de gastaoret y manirroto también en el parque móvil además de con las flores. Aunque hay quien piensa, incluso en el propio entorno de la Alcaldía, que igual algo superior (sin pasarse) habría sido más acorde con la categoría del municipio. Opiniones hay para todos los gustos y cilindradas. En cualquier caso, modelos aparte, se trata de una actualización automovilística necesaria y pertinente, no solo por seguridad, sino por imagen, que también cuenta.

Los cambios de coches oficiales de la Alcaldía ilicitana han generado siempre cierta controversia política. Quizás por eso el actual equipo PP-Vox ha preferido no informar de la nueva adquisición. Remontándonos a la primera Corporación de la actual etapa democrática, su alcalde, el socialista Ramón Pastor, nada más acceder al cargo en abril de 1979, reclamó la compra de un vehículo nuevo para sus desplazamientos oficiales. Utilizaba entonces un Seat 1.500 heredado de su antecesor, el último regidor franquista, Vicente Quiles, coche al que tachó de peligroso, ya que aseguró que si superaba los 60 km/hora no le funcionaban los frenos. Eso además de que, al no haber piezas nuevas para un modelo tan antiguo, utilizaba las de otros vehículos e incluso hechas a mano. P’habernos matao.

Sin embargo, pese a tal evidencia de movilidad insostenible, la ejecutiva socialista encabezada por Maciá no consideró pertinente que nada más acceder al Gobierno municipal el primer alcalde democrático tras la dictadura (y a la sazón presidente del PSOE) se comprase un nuevo coche oficial, por lo mal que quedaría ante la ciudadanía y por las perentorias necesidades que había en esos momentos. Pese a ello, después de quedarse varias veces tirado en la carretera y verse en el brete de tener que hacer autostop (no había móviles en aquella época), en agosto de ese año la dirección local del partido dio luz verde por fin a la compra de otro modelo Seat, un 132 de color azul.

Una autorización que se dio a ragañadientes y con no pocas reticencias, porque desde la ejecutiva se consideraba el Seat 132 un modelo demasiado ostentoso e impropio de un alcalde de izquierda. Costaba entonces ese modelo 735.000 pesetas (con el cambio a euros y la inflación acumulada vendría a suponer ahora, curiosamente, el equivalente al precio del nuevo vehículo) mientras que el salario medio en España se situaba en unas 35.000-40.000 pesetas mensuales. Ramón Pastor no volvió a quedarse tirado en la carretera con su coche nuevo nunca más y pudo desplazarse en condiciones óptimas por toda España (menos a Canarias, que iba en avión).

Le vendrá bien a Pablo Ruz estrenar coche para olvidar los sinsabores que le siguen ocasionando sus baldíos intentos de que le reciban los miembros del Gobierno de Pedro Sánchez. Mantiene el alcalde una enconada dialéctica epistolar unidireccional con el ministro de Transportes y Movilidad, el socialista Óscar Puente, a quien le reclama (infructuosamente por ahora) que pague las expropiaciones de la segunda fase de la Ronda Sur y la restauración de Santa María. Le ha enviado ya seis cartas desde 2023 y ni un triste acuse de recibo. Puente ni le contesta ni le invita, situación que impacienta al regidor ilicitano, con la de cosas importantes que tiene que plantearle.

Tampoco obtienen respuesta sus misivas a otro ministro, el de de Cultura, el sumarista (¿sumariano, sumario…?) Ernest Urtasun. Le ha escrito varias veces para pedirle tratar sobre el regreso de la Dama y otras cosas. Pero igual. Extrañamiento total. Con su antecesor en el ministerio, el socialista Miquel Iceta, tampoco tuvo éxito en la petición del busto íbero, pero al menos lo recibió y tuvo la oportunidad de entregarle una reproducción de la escultura, por si desconocía de qué le estaba hablando.

Con Iceta hubo baile de salón aunque no himeneo. Sin embargo, con Puente y Urtasun ni siquiera hay prolegómenos. Ruz, que es un político de los que cree en las formas y el protocolo, está molesto por estos desprecios al alcalde del 19º municipio español, tercero de la Comunidad y con un equipo de fútbol en puestos de ascenso a Primera División (por ahora). No son maneras. Está pensando en escribirle otra carta con posdata al mismísimo Sánchez para afearle la conducta nada institucional de sus subordinados.

Mientras tanto, por si fuera cuestión de que su prosa no es lo suficientemente cautivadora como para conducir a los ministros a establecer una relación epistolar, y mucho menos una cercanía personal, Ruz está afinando su ya de por si fluida sintaxis perifrástica. Así que cuando encuentra un momento entre los actos oficiales, los reels, las visitas a obras y los encuentros ecuménicos, se sumerge en lecturas para mejorar su desempeño con las misivas ministeriales. Ahí tiene siempre a mano ejemplares de Cartas a Lucilio de Séneca, Cartas a un joven poeta de Rilke y Cartas desde mi celda de Bécquer. Sin olvidar la Carta Magna, por supuesto. Y se ha comprado una estilográfica. Adelante.

Además de estas cuitas con titulares ministeriales, Ruz tiene ahora también una controversia con el gestor de las infraestructuras ferroviarias, Adif, a propósito de la pasarela sobre las vías del tren en la nueva zona urbana de Altabix. Un proyecto que el anterior Gobierno PSOE-Compromís fue incapaz de ejecutar durante sus ocho años de mandato, pese a los reiterados anuncios. Ahora, el actual ejecutivo PP-Vox ha conseguido licitarlo y que se inicien los trabajos previos en la zona, a la espera del viaducto propiamente dicho, que se está construyendo en unos talleres de Castellón.

Sin embargo, parece que las prisas de Ruz por hacer ver que él sí que cumple le han jugado una mala pasada, porque aparentemente los trabajos se han ejecutado sin contar con la autorización de Adif. El Ayuntamiento recibió una carta, escrito o similar de dicho organismo informándole de que las obras eran susceptibles de autorizarse, aunque eso no significaba que ya lo estuvieran o estuviesen. Hay que cumplir unos determinados requisitos y sin ellos no hay autorización.

Es decir, se han hecho obras sin permiso. El PSOE lo ha denunciado y Ruz, enérgico como siempre que se pone en entredicho su probidad, ha replicado que es un bulo, porque sí que tienen una preautorización preliminar anticipatoria cautelar, que aunque no sea una autorización per se intrínsecamente en puridad, viene a ser lo mismo en cuanto que se presupone que lo que es es y lo que no es no es. Más o menos. En cualquier caso, van a esperar la carta confirmatoria propiamente dicha de Adif antes de dar un palazo más. Mejor.

Y si no le resuelven pronto el asunto, se subirá a su flamante berlina Eco y se presentará en la sede madrileña de Adif en un santiamén. E incluso podrá plantarse en la puerta de los ministerios de Puente y Urtasun. Sin miedo a quedarse tirado en la carretera. Ánimo.