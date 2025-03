Trump da vida a Sánchez

Cuando se argumentaba que la ultraderecha española y sus ósmosis en el Partido Popular daba votos a Sánchez, y de ahí los votos de las últimas elecciones generales, la situación internacional permite de nuevo un doble salto de trampolín y reforzar el discurso del presidente del Gobierno frente a ese mismo movimiento en un proceso ya globalizador y sin complejos.

Tantas órdenes ejecutorias de Trump, tanto brazo levantado de Musk y Bannon, tanto apoyo estratégico a Putin, tanta amenaza de arancel han permitido a Sánchez reforzar su discurso en defensa de la democracia y la unidad europea.

Encuentra una nueva vía en la crítica a Feijóo por su cercanía con Vox, una losa que se había empezado a levantar con la salida de los gobiernos autonómicos, un Vox más pendiente de agradar al nuevo jefe que a la defensa de la nación. Hay tantas naciones que defender y con intereses contrapuestos que deben alinear el mensaje. Pone al PP frente al reflejo de la derecha moderada de otros países como Alemania.

Y es, junto con Macron, el líder europeo más firme en el apoyo a Ucrania, y en la defensa de la región frente a las políticas proteccionistas y unilaterales de Trump. Eso sí, a pesar de todo, sigue manteniendo una postura pragmática en sus relaciones con Estados Unidos, la economía nacional y la geoestrategia, bases incluidas, obligan a ello.

Núñez Feijóo quizás hubiera estado más cómodo con una victoria de Kamala Harris. El nuevo gobierno Trump le está trayendo dificultades de estrategia, no tuvo inicialmente una postura concreta ante las arremetidas contra el orden internacional. Y las críticas no solo le llegaron de fuera del partido, el ayusismo o el aguirrismo, que son la misma cosa, volvieron a abrir una vía de agua. Las tensiones internas han obligado a Feijóo a radicalizar su discurso en otros temas para no ceder espacio a la ultraderecha.

Aunque Feijóo ha intentado centrar su discurso con la postura europea, criticando indirectamente a Trump y Putin, destacando que la paz no puede beneficiar al agresor, lo ha hecho tarde cuando incluso el propio exvicepresidente Mike Pence criticaba a su jefe, y nunca en una posición de liderazgo. Mientras Sánchez se enfoca en defender los valores democráticos y europeos y critica la influencia de la ultraderecha, Feijóo se centra en los problemas económicos y acusa a Sánchez de manipular la situación internacional para su beneficio político. Seguimos en territorio patrio, arando terreno nuevo con los mismos bueyes, mientras la velocidad del cambio y de la incertidumbre nos tiene al resto entre paralizados y aterrados.

