Carrús, más y mejor

El barrio Porfirio Pascual, en una imagen de hace solo unos días, con los trabajos ya sobre el terreno. / MATÍAS SEGARRA

El histórico y grande barrio de Carrús cuenta a su vez con barrios o minibarrios dentro de el mismo, y todo el extenso barrio en su conjunto actualmente está sometido a un importante proceso de transformación con sustanciales proyectos e inversiones puestas en marcha por el Ayuntamiento de Elche, porque también ya le tocaba, siendo a mi juicio un objetivo claro del Gobierno municipal, mejorar como nunca Carrús, además no es una cuestión baladí, ya que en el viven cerca de 80.000 personas, que necesitan también como los otros barrios su diagnóstico, atención y actuación.

Destacando de las citadas actuaciones, sin duda, la que comprende la rehabilitación integral del barrio de Porfirio Pascual, que se trata de un histórico barrio dentro del propio barrio de Carrús, en su banda este y que cuenta con tres zonas distintas, situadas al margen derecho de nuestro río Vinalopó.

Curiosamente, y como todo de algún sitio viene, decirles que el barrio recoge la denominación que tuvo de La Rata de la finca agrícola de entonces y sobre la que fue edificada el mismo al borde del Vinalopó, y cuya casa, la de la finca, estaba en lo que hoy es el jardín de Francisco Fernández Ordoñez, político que fue ministro de Hacienda y Justicia con Adolfo Suárez y también de Exteriores con Felipe González, un socialista de los de antes, con convicciones, que estoy seguro hoy pondría del revés a Pedro Sánchez.

Así, el denominado grupo de viviendas de Porfirio Pascual responde a finales de los 50, donde se construyó lo que hoy vemos, y como un conjunto de 18 bloques de cuatro alturas con un total de 300 viviendas de protección oficial que dieron acogida en el pueblo de Elche a familias de trabajadores del calzado y la construcción, sectores emergentes del momento durante aquellos años; casi todos con orígenes andaluces, magnífica tierra, y qué orgullo por cierto.

En aquellos años el alcalde de la ciudad era Porfirio Pascual Pascual , que lo fue de entre los años de 1954 a 1957, y que falleció ejerciendo el cargo el 10 de enero de 1957, ilustre hombre que fue de casi todo en la vida: empresario, presidente y vicepresidente de entidades ilicitanas del momento, primer teniente de alcalde, y alcalde, período en el que se gestó la configuración urbanística de este barrio, que finalmente acabó llevando su nombre, el que hoy conocemos.

Después de una aletargada espera de años en el tiempo para hacer realidad el anhelado proyecto, finalmente y hace unos días ha comenzado la rehabilitación integral del barrio de Porfirio Pascual, que supondrá la reforma de los edificios con sus viviendas, además de la reurbanización de todo el entorno, con una inversión cerca del umbral económico de 14 millones de euros, provenientes de la Unión Europea, de la Generalitat Valenciana, del Ayuntamiento de Elche y la aportación de los vecinos del barrio. Estas obras concluirán en junio del año 2026, y generarán empleo para más de 70 personas, que también es importante como se podrán imaginar.

El primer mandatario municipal, el alcalde, Pablo Ruz , que reside en el propio barrio de Carrús y a 50 metros del lugar del hito, y también curiosamente con orígenes y ascendencia andaluza, afirmaba que «esta inversión es importante para demostrar que los recursos públicos también tienen un objetivo social como este». Añadiendo que «este barrio va a verse revalorizado como ya ocurrió con San Antón y se hará con otros barrios que requieren de intervención pública para tener un futuro más esperanzador», a la vez que manifestaba que «hoy es un día importante para el barrio, que llevábamos mucho tiempo esperando».

Ante todo este escenario, desde la calle se denota una percepción positiva de la ciudadanía en general y por supuesto de los propietarios de las viviendas en el propio barrio, que, una vez terminada la obra, se encontrarán con un lugar magnífico para vivir o para hacer lo que quieran con sus viviendas; y digo lo de la percepción, porque ustedes, aquellos que me leen y me lo dicen, ya saben que me gusta preguntar y estar encima de las causas sociales de este pueblo, de manera que así lo hice con gente del barrio de Carrús, una vez más , y por el que transito de forma habitual.

La respuesta ciudadana en general fue plenamente satisfactoria, pero la más curiosa la tuve en una vecina que, por su deje, era andaluza sin duda, que me dijo, cito literal: «Por fin se hacen las cosas bien, no solo en el centro sino también más p’arriba de la vía, aquí».

Debo confesarles que de su confesión me llegó al alma ese «más p’arriba de la vía», que tantas veces hemos escuchado y nos cuesta asimilar.

De todo lo anterior quiero transmitirles un par de cosas. De un lado, la dificultad de poner en marcha e hilvanar este tipo de proyectos que requieren de mucho tiempo, planificación, inversión y acuerdos con otras personas, en este caso los propietarios de las viviendas.

Y del otro, que eso es posible por contar con personas con capacidad profesional y técnica para llevarlos a cabo, de manera que Pimesa, como organismo autónomo dependiente del Ayuntamiento de Elche, es directamente responsable de que esto pueda hacerse, y con la suerte de contar con un gran equipo de profesionales, con su gerente, Antonio Martínez, a la cabeza, y por el que siento admiración, y que han venido dirigiendo otros muchos proyectos en la ciudad de Elche y con éxito durante años.

Como añadir también que sin el impulso y la decisión política de un gobierno con convicciones para desarrollar estos asuntos nada sería posible, por lo tanto esto computa en la casilla del haber de nuestros dirigentes actuales, y del señor Ruz, apasionado de Elche como pocos he conocido.

No me cabe duda de que Carrús está empezando a cambiar con esta constante mejora, a la vez que deseo ver el nuevo barrio y a su gente contenta por haberse cumplido con una necesidad social. Francamente me encantaría vivir allí.

Max Weber, sociólogo, economista y filósofo alemán, y un grande del pensamiento ideológico y político, y figura polémica por sus críticas al socialismo, afirmaba: «Porque nada vale algo para una persona si no lo puede hacer con pasión». « El político debe tener: amor apasionado por su causa, ética de su responsabilidad y mesura en sus actuaciones». Hasta pronto.