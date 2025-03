Tempestes i inundacions a Elx

El Pont Nou i la Rambla sota la tempesta del 23 de setembre de 2008. / Juanvi

La gent passa per davant dels casalicis del Pont Vell i, cecs com ens han fet les pantalles de la tecnologia, és incapaç de veure, interessar-se, o, menys encara, provar a llegir el que té al davant dels ulls: dues precioses inscripcions sobre sengles làpides de marbre negre: una, als peus de la Maredéu, refereix la gran avinguda del 31 d’octubre de 1751, que enrunà l’obra del pont i féu molta destrossa al poble i al camp; l’altra, als peus de Sant Agatàngel, refereix la reconstrucció del pont. Afortunadament no foren destruïdes el 1936 pels criminals que cremaren les esglésies i arrasaren els dos casalicis barrocs.

La riuada de 1982 vista des del Pont de Ferro. / INFORMACIÓN

En la primera es llig que «el dia 31 de octubre de 1751 se vio venir por este torrente tan gran avenida de agua que llegó a pasar por enzima del antepecho de este Puente con tanta fuerza que le rompió por la parte de poniente, llevándose la metad de él y otros destrozos que hizo, arruinando las presas que le cruzan para el riego de esta huerta, 42 casas, 8 almazaras, 1 fábrica de xabón, 5 huertos de palmas y diferentes árboles con otros efectos».

Les avingudes del Vinalopó, com la de tots els rius, torrents i barrancs mediterranis, són ancestrals. En unes excavacions fetes als anys vuitanta a la plaça de la Fruita, els arqueòlegs determinaren, per l’acumulació de còdols, que en època andalusí la Rambla assolí aquell nivell durant una riuada. I gràcies a les fotografies recordem avingudes recents, amb el tram urbà del riu ja canalitzat: la del 1982, que omplí totalment el canal central; la del 1987, que féu mal per la banda d’Altabix, amb el barranc de Sant Antoni eixit de mare; i moltes altres que cada cert temps omplin un parell de metres el canal.

En aquestes ocasions, tanmateix, l’aigua venia de la part alta o mitjana de la conca i era la pluja caiguda a Banyeres, Villena, Saix, Elda, Novelda o Asp la que originava en gran part les avingudes. En d’altres cassos, tanmateix, el diluvi ha caigut sobre la mateixa població i els efectes sobre les cases i els carrers d’Elx han estat funestos. La més recent fou la del 23 de setembre de 2008, que inundà els carrers del centre i de Carrús i que anegà l’aparcament subterrani del carrer d’Antoni Mena, un dels nefasts aparcaments sota la via pública construïts per l’alcalde Diego Macià en un rapte de deliri populista (compartit per molts alcaldes d’aleshores) a major glòria de la iniciativa privada que els explota i de la petita burgesia motoritzada que se’n delia (a molts pobles de l’Horta Sud es poden comprovar ara les conseqüències fatídiques d’aquella política urbana).

Però potser la inundació més cèlebre del nucli urbà d’Elx es produí la nit del 6 al 7 de desembre de 1853, quan una tempesta d’aigua i pedra, recordada durant tot el segle, arruïnà el poble i el camp. El corrent envaí la vila i els ravals, s’emportà mobles i queviures de les cases, arrancà milers d’arbres i féu malbé les collites; s’enrunaren immobles (entre ells el convent de l’Encarnació), es trencaren les sèquies i, sense tenir aigua corrent, s’aturaren els molins, amb la qual cosa el poble es trobà sense farina ni pa.

Làpida del Pont Vell commemorant la riuada de 1751. / Gaspar Jaén i Urban

Segons l’acta municipal del 8 de desembre de 1853, «en las calles el granizo ha formado enormes témpanos de seis a siete palmos de alto y quatro o cinco de espesor, los cuales han interceptado el tránsito en muchos parages y se necesitan un número considerable de peones para dejarlas expeditas».

El polític il·licità Emigdio Santamaria en féu una relació esfereïdora: «El agua que fluye por las avenidas de la población son caudalosos raudales que no respetan puertas, tapias ni edificios; todo lo derrumban. Cada calle es un río de agua cenagosa que inunda las casas hasta a más de un metro de elevación. El torrente que se precipita por los huertos de la Virgen se introduce por la calle Ancha y la del Trinquete y va a estrellarse en un resto de la antigua muralla de esta villa. El agua encerrada en el Trinquete, y que se eleva a más de tres metros, busca su salida por las puertas y balcones de las casas contiguas de la calle Ancha. Por la Puerta de Alicante entra otro caudaloso río que inunda sótanos y tinajeros y va a desembocar en la calle de la Corredera, en la que el granizo y los objetos que arrastra el agua, obstruyen las alcantarillas y otros desagües. En las tiendas de comercio de dicha calle pasa el agua por encima de los mostradores, saca los géneros de los estantes y se lleva cuanto encuentra. El convento de monjas de Santa Clara es asimismo inundado y las religiosas han de subirse a las ventanas para no perecer. En su iglesia, el agua ha subido a la altura de las mesas de los altares. Las autoridades adoptan las medidas que consideran oportunas y los maestros de obras y sus operarios abren agujeros en las alcantarillas y rompen la acequia mayor, con lo que consiguieron dirigir las aguas a la rambla, evitando así que se inunde más la población. La vertiente llamada de la Torre, que viene hinchada como un mar, se desborda por todos lados. El brazo que de ella se introduce y corre por la calle de Aspe arranca de cuajo una porción de casas. Los raudales que se precipitan por las calles de San Antonio, Aljibe y demás contiguas, abre zanjas y arruina manzanas enteras, afluyendo toda el agua a la calle de San José, donde salta las paredes, penetra por las ventanas y va a salir a la de Santa Ana para desembocar por la travesía de la rambla, llevándose dos almazaras que estaban establecidas a la caída del abrevador, así como el aceite fabricado».

És sabut: quan arriba la inundació, l’aigua ve amb les escriptures de propietat sota el braç: i hauríem d’haver après a minimitzar els efectes de les riuades. Res més inexacte. La supressió que es fa actualment a molts carrers d’Elx del desnivell entre calçada i voravia és un altre exemple (com la construcció d’aparcaments subterranis en via pública) de la inconsciència dels governants. En alçar la calçada vint centímetres i situar-la al nivell de les voravies (que també s’alcen), en ploure, l’aigua no podrà córrer per enmig del carrer deixant eixutes les baldoses vora les cases, i no sols no es podrà transitar per un carrer fet una mar sinó que l’aigua negarà garages, locals i vivendes, i no perquè jo ho diga, sinó perquè la força de la gravetat no és una opció política. És qüestió de temps (amb el canvi climàtic, cada vegada menys).

Així que, veïns i veïnes dels carrers agraciats amb «plataforma única» que patiu inconvenients i molèsties amb aquestes obres inútils que trenquen i empitjoren el que ja estava bé, pareu atenció al cel i als avisos meteorològics. Però que no s’espante ningú: si arriba la catàstrofe, l’Ajuntament repartirà saquets d’arena perquè protegim les portes de les cases i, si cal, el superalcalde Ruz, acompanyat dels superregidors Guilabert i Rodil, vindran a rescatar-nos, amb creus, rosaris i cilicis, en processó dalt d’una barca.