Más allá de lo que ves. / INFORMACIÓN

¿Te has preguntado alguna vez el alcance de tus decisiones? ¿Hasta qué punto llegan las repercusiones de tus actos? En el trabajo, en tu rutina, en tu familia, amigos y, en especial en tu salud. “Cuerpo solo hay uno”, es la frase que me repite mi abuela cada vez que hago algo que exponga mi integridad física a un 0,001% de peligro. Nuestro cuerpo nos acompaña durante toda la vida, es el medio que nos permite vivir miles de experiencias y hacer cualquier actividad que deseemos. Por ello, es importante mantenerlo en las mejores condiciones durante el mayor tiempo posible, para que no aparezca ninguna disfuncionalidad que limite nuestra voluntad y las actividades que podemos hacer. El problema es este: no siempre somos conscientes del vínculo inquebrantable y dependiente de nuestro cuerpo y nuestra voluntad, dejándonos seducir por el placer de vivencias con un amargo dulzor que perjudica nuestra salud. Muchas veces los perjuicios aparecen de manera visible e innegable, por ejemplo el terror de abrir los ojos ante los mayúsculos números de la báscula después de las Navidades, disuadiéndonos de continuar con las prácticas que nos han llevado a dicha situación. En cambio, en otras ocasiones los oscuros responsables del deterioro de nuestra salud actúan entre bambalinas, y al no ver consecuencias, no rectificamos nuestra actitud.

Pues bien, muchas de las actividades que se pueden incluir en nuestra rutina (actividad física, sedentarismo, tipo de dieta, tabaquismo…) tienen el superpoder de la invisibilidad para perjudicarnos, a través de la modificación de la interpretación de nuestro ADN, la información contenida en nuestras células y que determina nuestras características. En esto consiste la epigenética: marcas que se añaden sobre la secuencia de ADN y modifican su interpretación, no su contenido. Como si el ADN, fuese la letra de una canción, y la epigenética la entonación o el volumen de voz para cada frase, es decir, el nivel de expresión de los genes. Además, las modificaciones epigenéticas también pueden afectar a la estabilidad e integridad del ADN, es decir, modificaciones de la letra de la canción. Un ejemplo muy común de modificaciones epigenéticas, es la adición de unas moléculas, metilos (CH3), a la secuencia del ADN y que puede hacer que ciertos genes “suenen” más alto o bajo, esto es, que se expresen más o menos.

El ambiente interactúa con el ADN a través de modificaciones epigenéticas, implicándose en el desarrollo de enfermedades neurodegenerativas, cardiovasculares, metabólicas, cáncer y disfuncionalidad del sistema inmune. Por ejemplo, se ha observado que individuos con perfiles de grasas alterados en sangre (cuidado con las dietas altas en grasas y productos ultraprocesados…) presentan alteraciones epigenéticas en el gen CPT1A que provocan problemas de triglicéridos y lipoproteínas (LDL, VLDL, HDL…). Se ha visto que fumadores presentan hipermetilación del gen SEPT9, modificación presente en diferentes tipos de tumores y que se relaciona con un mal pronóstico para la recuperación del cáncer. Por otro lado, el consumo de alcohol está correlacionado con metilación de genes implicados en el neurodesarrollo, hipertensión, cáncer, envejecimiento y enfermedades neurodegenerativas.

También se ha observado que el entorno al que están sujetas las madres embarazadas parece replicarse en su interior, puesto que afectan al feto provocando una reprogramación epigenética que puede dar lugar al desarrollo de enfermedades metabólicas, cardiovasculares y obesidad durante la vida adulta del feto. Esto es de gran importancia durante el desarrollo intrauterino y posnatal más temprano. Tanto un exceso como un defecto de nutrientes tiene sus consecuencias. Individuos gestados en periodos de hambruna presentan modificaciones epigenéticas en genes relacionados con la insulina que pueden conllevar al desarrollo de diabetes. Pero los niños de madres embarazadas que han padecido obesidad y diabetes, reciben un excesivo aporte de energía a través de la placenta, que va a producir un aumento de su IMC, por encima del intervalo saludable, lo cual se considera un predictor del desarrollo de obesidad en la infancia, además de una hiperestimulación pancreática que incrementa el riesgo de padecer diabetes.

Nuevos estudios también apuntan a que la “memoria epigenética” de las células es la responsable del efecto yo-yó tras la pérdida de peso. Un equipo de investigadores del ETH Zurich, dirigido por Ferdinand von Meyenn, observó en muestras de tejido adiposo de individuos obesos antes y después de una reducción del 25% de su IMC que los cambios epigenéticos permanecieron incluso después de la pérdida de peso. Esto podría explicar la dificultad que tienen algunas personas para bajar de peso o el apego que tienen ciertas personas por el cálido abrigo de su inseparable compañero de vida, michelín, que tienden a recuperarlo tras la pérdida de peso. Los genes afectados participan en la inflamación y en el metabolismo de grasas y del tejido adiposo. No obstante, todavía se requiere más investigación para conocer la duración de estos cambios y conocer los mecanismos por los que se adquiere esta memoria.

Pero tranquilos, no todo son malas noticias, pues hábitos saludables como una dieta variada y equilibrada y el ejercicio físico también contribuyen a mejorar la esperanza de vida y a reducir el envejecimiento modulando la expresión de ciertos genes a través de la epigenética, por ejemplo reprimiendo genes relacionados con el cáncer. Algunas investigaciones dejan vislumbrar que la implementación de estos hábitos en personas obesas para bajar de peso permite revertir los cambios epigenéticos negativos que se habían producido en el tejido adiposo. Nuestra querida dieta mediterránea, en peligro de extinción por la dieta invasora occidental, tiene efectos beneficiosos sobre individuos que han padecido enfermedades cardiovasculares cursando a través de diferentes vías entre las que se encuentra la epigenética, tal y como deja ver el estudio de CORDIOPREV. Aunque todavía es un campo muy extenso del que queda mucho por explorar, una vez más se demuestran los efectos beneficiosos de un estilo de vida sostenible y equilibrado, del que muchos parecen dudar. Quien sabe, tal vez en el futuro, la gente practique más estos hábitos de vida como medida de prevención y como seguro de una mejor calidad de vida, en vez de medida terapeutica.

Otro hecho sorprendente al que han llegado investigadores del CSIC, es la neurogénesis debida al ejercicio físico, es decir, la creación de nuevas neuronas, destacando en la zona del hipocampo, relacionada con la memoria, aprendizaje, estrés y ansiedad. Lo más llamativo del hallazgo de este estudio realizado en ratones es que, al igual que una dieta deplorable en una madre embarazada tiene efectos perjudiciales en la descendencia, las modificaciones epigenéticas positivas debidas a realización de actividad física por parte de los progenitores se transmite también a su descendencia, mejorando el rendimiento de tareas cognitivas, aumentando el número de células responsables de la neurogénesis del hipocampo adulta e induciendo cambios en la expresión de genes de esta región.

Las evidencias están ahí. Ahora es decisión nuestra qué hábitos tomar y qué efectos nos arriesgamos a que nos toquen. Tampoco se trata de criminalizar por completo el pasarse un día entero viendo la tele, comer en el Mcdonalds un día, o beber una noche unos cuantos cubatas. Lo que es criminal es convertir estas acciones en hábitos. Como todo, la virtud está en el equilibrio, es decir, se puede disfrutar de la satisfacción de cualquiera de estos placeres de vez en cuando, puesto que todos nos merecemos un descanso, una recompensa después de tanto esfuerzo. Ni el extremo restrictivo de una vida impecablemente limpia y pulcra, ni el extremo de “todo vale” son sostenibles en el tiempo. Todo debe estar en su justa medida. Sabemos la teoría, ¿seremos capaces de hacer el esfuerzo de ponerla en práctica?