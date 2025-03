Bicentenario del nacimiento de Johann Strauss hijo

Los Niños Cantores de Viena actúan hoy en el ADDA. / Miguel Barreto / EFE

Alicante, ADDA, 11 marzo 2025. A las 20 horas Los niños cantores de Viena Andy Icochea, director

Se cumple el 25 de octubre de este 2025 el doscientos aniversario del nacimiento de Johann Strauss II. Con tal motivo la agrupación Niños Cantores de Viena realiza una gira internacional en homenaje al músico con composiciones del mismo y de algunos de sus contemporáneos, además de obras de autores internacionales incluidas en el repertorio de esta formación coral fundada en 1498 por el emperador Maximiliano I.

Johann Strauss (hijo) (Viena, 1825-1899)

El apellido Strauss está unido al de la ciudad de Viena y al del vals y otros bailes. Johann Strauss padre (Viena, 1804-1849) tocaba con su amigo Josef Lanner en la famosa cervecería Sperl antes de fundar su propia orquesta con la que recorrió medio mundo. En 1846 fue nombrado director de baile de la corte de Austria en el palacio de Schönbrunn, época en la que recibió el título de «rey del vals», baile del que compuso más de ciento cincuenta piezas además de un buen número de polkas, galops, contradanzas y marchas, como la famosa Marcha Radetzky. Uno de sus hijos, también Johann de nombre, sería el que daría definitivamente carta de nobleza al vals sinfónico. Johann Strauss II, director de baile de la Corte Imperial desde 1863, se dedicó por entero a la composición siendo muy estimado por músicos como Brahms, Listz, Wagner o Ravel, que le rindió homenaje con su célebre obra La Valse. Compuso más de ciento sesenta valses, entre ellos el célebre El bello Danubio azul, que fue ejecutada por primera vez en 1867 en su versión coral, como hoy la escucharemos cerrando el programa, además de ochenta contradanzas, ciento cuarenta polkas y una quincena de operetas, entre las que se encuentran El murciélago y El barón gitano.

En el programa de Los Niños Cantores de Viena escucharemos esta noche composiciones de Johann Strauss hijo como el Kaiserwlzer (Vals del Emperador), una de sus últimas composiciones, la Sängerlust-Polka (La alegría del cantante), una polka francesa estrenada en Viena el 12 de octubre de 1868 en su versión coral, el vals Wiener Blut (Espíritu vienés) y el An der schönen balen Donau (El bello Danubio Azul) que cierra el programa y el homenaje a Johann Strauss II en el bicentenario de su nacimiento.

En la primera parte del programa escucharemos obras de músicos de su época: Der Wassermann (El hada del agua), de Robert Schumann (1810-1856), Hebe define Augen auf (Levanta tus ojos), un salmo del Elijah de Félix Mendelssohn (1809-1847), otro salmo, el Der 23. Palm compuesto en 1820 por Franz Schubert (1797-1828), cuatro canciones del Jungbrunnen (Fuente de la juventud) de Johannes Brahms (1833-1897), el himno religioso Inclina Domine aurem tuam ad me (Inclina tu oído hacía mi, Señor) de Josef Gabriel Rheinberger (1839-1901) y la canción Erikönig escrita por Schubert.

En la segunda parte, Oliver Stech, director titular de los Los Niños Cantores de Viena desde 2011 que iba a dirigirlos en esta gira pero falleció repentinamente el pasado 17 de enero, elaboró un programa integrado por Arirang, una canción de amor de la provincia coreana de Kyonggi Do, Vreneli ab em Guggisberg, una canción popular de Berna (Suiza), Müsle gang ga schlofa (Ratoncito, vete a dormir), de Franz Bertolini (1875-1962), Unz Wättr isch winti (Y el clima es ventoso), una canción del folklore italiano de Erns Thoma (nacido en 1955), O more duboko (Oh mar profundo), una canción del folklore de Croacia, la conocida composición La paloma, de Sebastián de Yradier (1809-1865), la popular canción Chim Chim Cher-ee de la película Mary Poppins (1964) escrita por Ricard M. Sherman (1928-2024) y Robert B. Sherman (1925-2012), otra canción de película, Waht Vas I Made For (¿Para qué fui hecho?) de Barbie (2023), escrita por Billie Ellish O’Connell (nacida en 2001) y Finneas O’Connell (nacido en 1997), y Under the sea (Bajo el mar), de la película The little mermaid (La sirenita), de 1989, escrita por Howard Ashman (1950-1991).

Cierran el programa una obra de un hermano de Johann Strauss II, la polca For ever! (¡Para siempre!), de Josef Strauss (1827-1870) y el ya citado vals An der schönen balen Donau (El bello Danubio azul), el opus 314 de Johann Strauss II, escrito en 1867, con texto de Franz von Gernerth (1821-1900).

La agrupación Los Niños Cantores de Viena ya cantaron en el ADDA el 25 de febrero de 2020, entonces bajo la dirección de M. Cagnin, dentro de unas de las temporadas de abono.