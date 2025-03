Calles sin nombre con vehículos a gogó

Avenida Mártires de la Libertad, en una imagen de archivo. / Alex Domínguez

Hace tan sólo unas semanas un ciudadano aludía en esta sección al hecho de que tras la reciente remodelación llevada a cabo en el paseo del Puerto no han sido repuestas las indicaciones de «Avenida Mártires de la Libertad», (antigua avda. Conde de Vallellano) correspondiente al tramo entre plaza de Canalejas y paseo de Gómiz. Añado por mi parte que tampoco han sido repuestas las señales que en todos los accesos al mismo indicaban que se trataba de zona peatonal y, por tanto, se prohibía el uso de bicicletas, lo que contrasta con la circunstancia de que en el nuevo camino verde entre la estación de la Marina y la Albufereta hayan sido colocadas unas flamantes señales advirtiendo de la prohibición del uso de bicicletas, ciclomotores y VMP (vehículos de movilidad personal). Posiblemente estemos todos de acuerdo en que las señales sirven de bien poco si la autoridad que debe velar por su cumplimiento no actúa en consecuencia, situación que por desgracia se da con demasiada frecuencia en el paseo de Gómiz, que sí tiene indicaciones al efecto. El otro paseo al que aludía antes, el que discurre por los muelles de costa 1 y 2, es probable que sea competencia de la Autoridad Portuaria y no del municipio colocar las señales, pero ambas debieran entender que esta circunstancia a los ciudadanos nos importa un bledo. Lo que sí nos exaspera es que alguien nos pase rozando con cierta velocidad a bordo de vehículos silenciosos que ponen en grave riesgo nuestra integridad física. Ignoro qué extraño placer experimentan estas personas que sobre una bicicleta, patín eléctrico, etc., circulan haciendo constantes «eses» para no atropellar a nadie, aunque no dejen por ello de proporcionar grandes sustos, pero sí imagino el disgusto que se llevarían si el agente de turno les sorprendiera con una multa de 300 euros y retirada de vehículo. Con cuatro de ellas, y bien publicadas en este periódico, casi me atrevo a decir que en un par de semanas el problema pasaría a la historia.

Con frecuencia, los ciudadanos exigimos a las autoridades municipales obras que, siendo necesarias, no hay presupuestos a corto plazo para ellas, lo que suele llevarnos a cierta frustración. Sin embargo, cuando solicitamos cosas que no requieren inversión económica, pero sí redundarían en una mayor calidad de vida para todos, tampoco se nos hace caso. ¿O alguien duda de que si dejaran de existir excrementos de mascotas por las calles, montones de basura junto a los contenedores, vecinos que depositan las bolsas en los mismos a cualquier hora del día sin cumplir con la normativa, circulación de bicicletas y patines por donde no deben, etc., no nos beneficiaría a la mayoría? Pues bien, todo esto podría conseguirse sin que los ayuntamientos invirtieran un solo euro, más bien al contrario, recaudándolo. Y sin duda obtendríamos un logro inmediato, dejaríamos de estar a la cola en el ranking de ciudades más sucias de España. Así que aquí lo dejo y quien tenga que actuar que lo haga, siempre que lo considere oportuno, faltaría más.