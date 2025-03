En esta casa se come a las dos / INFORMACIÓN

Mi madre, que en paz descanse, era una persona de carácter afable, maleable y nada autoritario, pero tenía ciertas pautas de comportamiento que eran inquebrantables, una de ellas, era la hora de comer al mediodía. Cuando salías por la mañana, daba igual a la hora que fuera, no te preguntaba dónde ibas, pero sí a qué hora ibas a volver y, con un temple rotundo en la voz, te pregonaba un aviso institucional: «¡No vengas tarde, ya sabes que aquí en casa se come a las dos!». No te decía a las 14 horas, que eso sonaba como un uso horario 2.0, sino a las dos, vamos que no había nada más que añadir ni discutir. Otra de esas pautas irrevocables era cuando salías de parranda por la noche y no sabías qué te iba a deparar el destino ni a qué hora ibas a volver. Entonces con ese mismo tono de voz firme e irrefutable, siempre decía: «¡Vuelve a la hora que quieras, pero a dormir a casa, que para eso tienes una cama!». ¡Ni mil palabras más! Mi padre, que en paz descanse, ratificaba inmutablemente estas advertencias maternas, teniendo presente siempre que, en mi casa, igual que sucedía en muchísimas familias de Elche, de puertas para dentro de la casa familiar, el régimen político reinante era el matriarcal, que funcionaba sin necesidad de votaciones ni consensos, solo por asentimiento.

Es evidente que nuestro comportamiento social se rige por pautas de conducta que nos han sido dadas en herencia o que hemos aprendido con el inefable sistema de investigación consistente en prueba y error, y que a la postre han configurado, perfilado y purificado nuestra forma de ser y de entender el mundo que nos rodea y de relacionarnos con aquellos que lo habitan. Quizás por eso, a veces nos cuesta entender determinados usos, actuaciones, reflexiones o comportamientos, pues los analizamos e interpretamos desde la perspectiva de observadores y de acuerdo con el principio de incertidumbre de Heisenberg: «Si el hecho de observar altera lo que se observa, el de interpretar modifica lo que se interpreta». Es fácil que nos quedemos locos ante determinados comportamientos y situaciones, como la que me contó el otro día una persona a la que aprecio mucho, que me dijo que a ella le encanta leer biografías y sus hijas que sabían sus preferencias lectoras le regalaron la biografía de Julio Iglesias. Todo un best seller. ¡Y lo sabes!

Lo dicho anteriormente, se ratifica en innumerables ejemplos. Comencemos con alguno de ellos. Yo me pregunto: ¿Quién y dónde se esconde el tipo que elige los temas para dedicarles la conmemoración de día mundial o internacional? Porque vaya tela, es acojonante, en este mes de marzo, se conmemora entre otros, el día mundial de la tortilla de patatas (sin especificar si es con o sin cebolla, festejamos todo tipo de tortillas); el día internacional de la peluca (me juego lo que quieran a que hay un día internacional del calvo); el día mundial de la fontanería (que no se me olvide felicitar al primo Pepito que era fontanero); el día internacional de las matemáticas y del número pi (vamos, toda una fiesta de desenfreno y frenesí); el día mundial del ascensor (que digo yo que la escalera también se merece su día y también el pasamanos y el espejo y el macetero de la entrada); y el día mundial de la viagra. No me digan que no cuesta comprender qué criterios maneja la persona que elige los temas dignos de conmemoración y celebración de forma mundial o internacional, salvo que consideremos la posibilidad de que lo haga tras haberse bebido hasta el agua de los floreros o se haya dado un cabezazo contra la pared. Dejemos que cada uno llegue a sus conclusiones.

Otro ejemplo interesante es interpretar los actos de los políticos. Eso sí es de matrícula de honor, ya que muchos de ellos juegan al despiste. Según el momento y la oportunidad, nos dicen que algunas actuaciones no son posibles (como la delegación de competencias en materia de inmigración), ya que conculcan la legalidad vigente y uno, ante tan contundente aseveración, llega a esa convicción y días después nos dicen que de eso nada, que claro que se puede hacer, sin ningún problema, que de conculcar nada, que si leemos bien el texto legal, sus consideraciones jurídicas y el artículo que escribió Paquito apodado el «Azote de los juristas y otros oficios» que cursó estudios de primero de Derecho en Logroño y se publicó en la Revista Más Allá, no hay ningún inconveniente en ceder o delegar estas competencias, y uno se queda loco y se pregunta: Y, ahora, ¿qué hago con mi convicción?

Lo mismo pasa con aquellos que venían a cambiarlo todo, a borrar del mapa la vieja política mientras coreaban a grito pelado eso de: «¡Hermana, yo si te creo!». Y luego contemplas como supuestamente actuaban ante denuncias de acoso sexual: «Ves tú yendo, que ya si eso…». Y qué decirles del señor Mazón, aún a día de hoy presidente de la Generalitat, vamos y vamos, un máquina como se dice hoy, que haciendo mía la frase de José Luis López Vázquez en el película Atraco a las Tres, aquí tiene a «un admirador, un amigo, un esclavo, un siervo», porque es muy difícil, pero mucho, y mira que hay donde comparar, para poder encontrar un comportamiento parecido al suyo, tan versátil que admite versiones de todo tipo, las que hagan falta y más, contradicciones inauditas, desapariciones misteriosas, explicaciones ininteligibles y todo ello parecería un sainete si no fuera porque forma parte de una tragedia. Y ahí sigue, ¡olé tú! Que digo yo que si todo lo que ha pasado no fuera suficiente para marcharse por principios, que evidentemente no lo es, sería bueno escuchar y conocer la opinión de sus correligionarios locales sobre estos extremos, su posicionamiento ante esta situación insostenible, pues seguro que cada uno de nosotros podríamos sacar nuestras conclusiones personales, pues para muchos votantes, no solo es importante la gestión pública, que lo es, también lo es la estética y la ética.

Como podemos comprobar, a pesar de nuestras pautas de comportamiento, existen muchas cosas en el Universo que no entendemos, como los problemas de física, esos de si sale un tren a las 15 horas de Albacete y otro a las 18 horas de Valencia, ¿en qué lugar se encontrarán? Y no los entiendo ya que, ante este supuesto, yo me pregunto: ¿Quién coge un tren a las 15 horas en Albacete? ¿Qué necesidad hay? Y llego a la solución errónea de: en ningún sitio, toda vez que pondero que el tren de Valencia a los pocos kilómetros de salir de la Estación del Norte se parará por una avería y los viajeros volverán andando a la estación de donde salieron; ni entenderé cómo funciona el Bosón de Higgs, ni la reproducción celular, ni por qué hay restaurantes que no tienen en su carta ni ensaladilla ni croquetas, ni por qué hay gente que no recoge las cagadas de su perro, ni por qué el Coyote no pilla nunca al Correcaminos, ni por qué las cosas malas le pasan siempre a las buenas personas.

Por eso, porque soy consciente que hay demasiadas cosas que no puedo entender, a mí me gusta comer a las dos y dormir en mi cama, y sobre aquello que no entiendo, como dijo Rhett Butler, personaje central de la película Lo que el Viento se llevó: «Francamente, querida, me importa un bledo».