L'Església no pot ser neutral.

Davant les mentides i la manipulació del govern valencià en relació a la Dana que va assotar les comarques centrals del País Valencià, la jerarquia no pot ser neutral.

L’Església, davant les injustícies (amb la mort de 224 valencians i de tres desapareguts), ha d’actuar sempre d’una manera apartidista, però no neutral. I és que, com Jesús, l’Església ha de denunciar la injustícia i l’opressió dels poderosos.

Per això el bisbe Desmod Tutu, deia: “Si eres neutral en situacions d’injustícia, és que has escollit el bàndol opressor”. I el bisbe Tutu afegia encara: “El Jesús que jo adore, és un Jesucrist que va estar sempre al costat dels qui eren tractats amb injustícia i es posà en problemes degut precisament a això”.

Per la pretesa neutralitat de la jerarquia valenciana (ja abans, quan el PP valencià robava a les institucions on governava), els bisbes valencians mai no van ser capaços (ni valents), per denunciar la corrupció del PP des de la Generalitat del País Valencià.

El cardenal Tarancon afirmava amb un gran realisme: “Una Església aliada amb els poderosos, amb els rics, amb els opressors, no mantindria una actitud radicalment evangèlica, no seguiria el camí de Jesús”.

Per això quan alguns bisbes defensen la neutralitat de l’Església, no puc sinó somriure, ja que per a ells la neutralitat és l’afinitat amb les dretes espanyoles.

L’Església valenciana no pot ser neutral. No ho va ser l’arquebisbe de Buenos Aires, el cardenal Jorge Mario Bergoglio (l’actua papa Francesc), que convidava a indignar-se, pel fet que "que el pa i el treball no arriba a tots”. I encara, Jorge Mario Bergoglio deia també: “Des de fa uns quants anys, l’Argentina viu una situació de pecat, perquè no es fa càrrec de la gent que no té pa ni treball”.

Els valencians estem patint els errors d’un govern que no va saber actuar amb rapidesa davant la catàstrofe de la Dana. Ha estat la jutgessa de Catarroja, que instrueix la causa, que, amb valentia, ha dit que les morts de la Dana eren “evitables” i que l’emergència per avisar la població, era competència de la Generalitat. La jutgessa ha dit que “els danys materials no es podien evitar, però l’aclaparador nombre de morts, sí”.

¿Com és que amb l’avís roig no es recomanà a la població que pujarà als pisos més alts de les cases i que no eixirà de casa?

¿Per què de sis a set de la vesprada hi hagué una aturada del Cecopi?

¿Com és que la consellera desconeixia el sistema d’alerta a la població?

Si el president va actuar correctament, ¿per què la Generalitat ha manipulat els àudios?

Tenint en compte que el comandament únic d’emergències correspon a la Generalitat, ¿per què no es va actuar amb rapidesa?

Com m’agradaria tindre bisbes com el valencià José Vicente Nácher, arquebisbe de Tegucigalpa, que ha dit: “Hi ha persones covards que menteixen i altres que els creuen. No deixem que la repetició de missatges, faça aparèixer la mentida com una cosa normal, inevitable o bona, perquè no ho és”.

L’Església tampoc no pot ser neutral en relació a la llengua a les aules, sinó que ha de defensar el valencià, que és la llengua minoritzada i en pitjors condicions que el castellà.

El P. Ángel García, president dels Missatgers de la Pau, deia amb motiu de la tragèdia dels immigrants morts a la platja del Tarajal: “Alguns preguen, però no hi ha prou amb això, hem de protestar”. Per això el papa Francesc deia el 5 de juliol del 2014: “Déu no és neutral. Està de part de les persones més fràgils, discriminades i oprimides”.

L’exemple de valentia del bisbe Desmond Tutu (com també els bisbes Santiago Agrelo, Òscar Romero, Pere Casaldàliga o Teodor Úbeda) i la seua no neutralitat, el seu compromís amb els més dèbils i a favor de la pau i la seua lluita contra l’apartheid, ens encoratja a fer realitat la utopia d’un món més fratern, més just i més solidari.