El vicio de dudar.

La posibilidad de informarnos sobre innumerables asuntos con solo abrir un periódico o un ordenador conectado a Internet nos ha hecho creer que somos la sociedad más instruida de todos los tiempos. Aterrizando en la cruda realidad, sería más correcto decir que somos la sociedad más dispersa que ha existido nunca.

Sea por afán de conocimientos o por simple necesidad, el ciudadano quiere aprender cómo bajar el índice glucémico, cómo hacer espaguetis a la carbonara, cómo invertir en la Bolsa o cómo revertir la caída del cabello… Una autoestima exagerada lleva a muchos de los que se informan a creerse que en poco tiempo ya son expertos en la materia, aunque en realidad sean unos aficionados que, a lo sumo, han leído cuatro artículos y han visto cinco vídeos. Total, si les pagan por creérselo… Lo vemos a diario en las televisiones: contertulios que ofician como expertos en cualquier tema incluido ese día en la parrilla.

Este es el panorama: los todoterrenos de la opinión no saben muy bien de lo que hablan (ni falta que hace), y los presuntos expertos se equivocan con pasmosa (y alevosa, en ocasiones) facilidad. Ahí está Fernando Simón, coordinador de Emergencias Sanidad en tiempos de pandemia, alias “España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado”, el cual nos ha explicado en una reciente entrevista con Jordi Évole que durante la crisis sociosanitaria se dijeron muchas mentiras. (Sí, majo, tenemos anotadas todas las tuyas). Por no hablar del comité de expertos (que nunca existió) o de la inmensa mayoría de los economistas a quienes la crisis mundial de 2008 les pilló por sorpresa.

Aun así, la idea de que la duda arruina más sueños que el fracaso se ha instalado en el colectivo general, y, por ende, titubear se percibe como un vicio de débiles.

Son tiempos difíciles para quienes no estamos abonados a la certeza maximalista. O tal vez no. No lo sé, también en esto tengo mis dudas.

Suscríbete para seguir leyendo