La insoportable levedad de Feijóo

Alberto Núñez Feijóo. / José Luis Roca

En ocasiones, oigo entrevistas con políticos que me descuadran. El otro día escuché en la SER a la vicepresidenta del Gobierno, con idéntica edad que Claudia Schiffer, pero un físico tal vez diferente, quejarse de que un periodista “sin rubor” le había dicho “que estaba cada día más guapa”, y eso era “un comentario machista”. ¿Habrá sido detenido por la policía? La queja de nuestra amiga Yolanda es cuanto menos sorprendente, toda vez que en una reunión con Garamendi hace dos años le dijo: “¡qué guapoooo estás!”. ¿Se lo dijo “con rubor”, y por eso es un caso diferente? Seguro que me estoy perdiendo algo.

Hay una entrevista del 2021 de Ábalos con Risto Mejide, en la que, cuándo le preguntó si había pagado por sexo, contestó que “no he necesitado recurrir a eso”. Y no mentía nuestro querido José Luis. Ahora estarás diciendo, marcándote un Chiquito de la Calzada: ¿Comorrr? Porque, amigo lector, el exministro de transportes y secretario de organización del PSOE no pagaba. Eras tú, con tus impuestos, quién subvencionó a Jéssica. Ya sabes, no es magia……..

Hoy quiero centrarme en la entrevista de Feijóo la semana pasada con Ana Rosa Quintana. Comentó que había que "sellar las fronteras a la inmigración ilegal, expulsar a los inmigrantes ilegales que entran en España”, y cuando la periodista le dijo: “esto es lo que hace Trump”, contestó: “lo que hace Trump es otra cosa”. Alguien mal pensado diría que es un Maricomplejines (Jiménez Losantos llamaba así a Rajoy). Imaginaros que Ana Rosa le dice: “esto es lo que dice Vox”.

El gallego tendría pánico de que, al día siguiente, la portada de El País fuera: “Feijóo, alineado con Vox, exige la expulsión de los inmigrantes”. Y por eso empieza a decir que “es totalmente distinto”. Le faltó añadir que lo iba a hacer de una manera moderada e incluso socialista. Supongo que le preocupa más lo que la gente quiere escuchar para conseguir votos, y juega a la ambigüedad, pero copiando el discurso de Vox o de Junts. Podría haber dicho que: “la inmigración crea inseguridad cuando los inmigrantes no se integran. Y, con la ley en la mano, a los ilegales los devolveremos a sus países”.

Pero si aluden a Trump, él quiere diferenciarse, explicando que él es moderado. Así que no asume determinados discursos, no vaya a ser que le asocien a la extrema derecha. Aunque diga exactamente lo mismo. Claro, luego aparece nuestra eurodiputada favorita diciendo: “Feijóo, que ningún ser humano es ilegal”. Irene, tal vez seas un poco ingenua por pensar que podemos abrir las fronteras, y no pasaría absolutamente nada por tener millones de inmigrantes ilegales aquí.

En definitiva, Alberto, si vas a asumir el discurso, que entra en los marcos de la legalidad, de controlar las fronteras y expulsar a la inmigración ilegal, tendrás que asumirlo con todas las consecuencias. Pero el líder popular no quiere apechugar con el resultado de decir algo así, y tira balones fuera, no vaya a ser que le asocien con Goebbels. Es decir, que sueltas una frase que crees que te dará votos, pero no quieres que te llamen facha xenófobo. Quieres caerle bien a los de derechas... y también a los de izquierdas. Al Grupo Prisa y al Grupo Vocento. Supongo que busca los votos de los socialistas descontentos con Pedro Sánchez, estilo Alfonso Guerra. Te vendes como el PSOE sensato, pero con discursos de Vox.

Su indefinición hace que no sepamos si, caso de gobernar, quiere pactar con un partido socialista mermado, como en Alemania, o con Vox. No puedes vender que tendrás mayoría absoluta, necesitarás un socio. Como chillaba la actual ministra de Igualdad: “vergüenza mezclarlo todo”.

Que Feijóo no capitalice el caótico gobierno de Pedro Sánchez, que un día dice “digo” y al día siguiente dice “Falcon”, demuestra su poco tirón electoral. Algunos políticos tienen glamour, y otros…el carisma de una ameba. Contando con una parlamentaria como Cayetana, ¿qué pinta el orensano liderando el PP? Imaginadle with his perfect british accent reunido con Putin, Trump, o Ursula. Amic lector, t'estàs pixant de riure…i ho saps.

Leí recientemente a la abogada Aguas Santas Cabezas Zambrano decir que “a los políticos que tenemos en España, los ponía a cobrar el desempleo”. Con Alberto haría una excepción, ya que le veo muy capacitado... para trabajar en un tanatorio, atendiendo a la familia del difunto. Acabaré explicándoos que “La insoportable levedad del ser”, obra maestra de Milan Kundera, es la novela de las ilusiones perdidas. La misma ilusión que me hace a mí que algún día nos gobierne el señor Núñez.