Por un Mercado Central moderno y respetuoso con la historia

Los baños árabes techados junto al Mercado Central de Elche, clausurado desde 2017. / Áxel Álvarez

El anuncio que hizo Pimesa el pasado febrero de que había hecho la adjudicación a una UTE por 8,8 millones de euros de la reforma integral del viejo edificio del Mercado Central de Elx suponía el paso decisivo para intentar resolver una de las peores herencias que había dejado en nuestra ciudad el efímero Gobierno municipal del PP en 2011-2015 con Alonso en la Alcaldía y Ruz en su equipo de gobierno.

Casi diez años después de que aquellos decidieran apostar por privatizar dicho mercado, construir un aparcamiento de más de 300 plazas e hipotecar con tanto tráfico, y para siempre, el centro histórico de la ciudad, con desprecio absoluto a un entorno peatonal como podía conseguirse, y con grave afección al Misteri, como denunció Icomos, así como a los restos históricos de la zona, por no hablar de la actuación «provisional» que hicieron en plena ladera del río, no dejaba de ser buena noticia que, por fin, se avanzara hacia un modelo que suponía toda una rectificación de la apuesta anterior del PP, especialmente en cuanto al modelo de nuevo Mercado Central, que seguiría siendo público y, especialmente, con la aparente no construcción de más aparcamientos en la zona.

Aunque, lamentablemente, hay un tema importante que no parece que vaya a ser bien resuelto en el proyecto de rehabilitación adjudicado. Se trata del respeto a los restos históricos encontrados en el interior del propio Mercado, ya que los baños árabes y los refugios de la guerra que están en el entorno del edificio sí parece que serán respetados y se podrán visitar. El problema está en los otros, que todo apunta que volverán a ser sepultados para siempre. Entre ellos hay que recordar, como bien hacía el periodista M. Alarcón, de INFORMACIÓN, hace unos días, que en la limitada prospección arqueológica que, en su momento, allí se hizo, ya aparecieron «restos de muros pertenecientes a una edificación, de época medieval islámica, adscritos a una vivienda de planta andalusí en torno a un patio. También parte de una bodega del siglo XVII-XVIII y que aún conserva las tinajas encastradas en el suelo. Restos de una posible fuente pública que había en la plaza en aquella época. Fosas de personas enterradas con el rito islámico. Cerámica de época romana y tardorromana que apuntan a un asentamiento anterior a la creación de la medina islámica que dio lugar al Elx actual, etc.».

Lo incomprensible, entonces y ahora, es que en el informe de la Conselleria de Cultura donde se daba cuenta de todo ello la directora general responsable del tema, Carmen Amoraga, del PSOE, dijera que «son restos de vestigios que no requieren su preservación a ultranza, y que hace innecesaria su conservación». La verdad es que dicho informe, elaborado en época del Botànic y con un Ayuntamiento de PSOE-Compromís en Elx, resultó frustrante. Todos sabemos que Elx no es Córdoba ni Mérida, pero, precisamente por ello, tal vez haya que ser más respetuoso con lo poco que se ha ido encontrando. No nos sobran elementos arqueológicos en Elx y, a pesar de que su estado de conservación no era el mejor por todas las transformaciones habidas en la zona, hubiera valido la pena su puesta en valor. La permanente indecisión y cambios de opinión que sobre el Mercado Central tuvo el anterior equipo de gobierno es lo que ha provocado que el actual se haya encontrado, «cautivo y desarmado», el edificio al llegar al Ayuntamiento.

Ya entonces, y a la vista del informe y del hecho de que se reconocía que no todo se había podido excavar, fueron muchos los que pidieron que siguieran las prospecciones. No hacerlo era renunciar a posibles nuevos hallazgos. E, incluso, con lo que ya se había encontrado, otro gobierno municipal más decidido a la protección del patrimonio histórico hubiera defendido su mantenimiento. Así lo pidió «Salvem El Mercat», AHSA, Margalló, etc., incluso el que suscribe, por ejemplo, en una tribuna en junio de 2017 con el título «Informes de Patrimonio que desinforman». A nadie se hizo caso, aunque, gracias a Icomos y su advertencia sobre el peligro al Misteri, el proyecto previsto por el PP pudo rechazarse por parte del Ayuntamiento progresista después de incomprensibles dudas.

Lo publicado por INFORMACIÓN recientemente, a lo que antes se ha hecho referencia, ha puesto de actualidad de nuevo el tema. Y es que aún es posible evitar lo que sería irremediable. Y ahí es fundamental que el Ayuntamiento, con un alcalde como Pablo Ruz que dice ser un apasionado de la cultura y el patrimonio histórico ilicitano, manifieste su interés por conservar y poder visualizar todo aquello que el informe de 2017 tan alegremente despreciaba y aprovechando, para ello, que, con el inicio de las obras de rehabilitación, es de suponer que se harán las prospecciones pendientes, en la zona de los baños y de aquellas que pudieran interesar.

Hoy en día hay ejemplos de conservación de restos arqueológicos compatibles con los nuevos usos de determinados edificios públicos. Se trataría de que aquello más interesante históricamente que hubo en el espacio del Mercado Central pueda ser conocido por las generaciones futuras introduciendo para ello, y si fuera necesario, las modificaciones en el proyecto a desarrollar.

Elx ganaría mucho con una actuación como ésta, y el Ayuntamiento aprovecharía una oportunidad histórica en un espacio singular que ya no se podrá repetir en el futuro.