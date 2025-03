Las dudas de Juan Roig

El paso de la dana por Valencia el pasado 29 de cotubre. / Natalia Sáiz

A tenor de las últimas declaraciones de Juan Roig, presidente de la cadena de supermercados Mercadona, se puede deducir que el mayor empresario de la Comunidad Valenciana no tiene bien claro cuáles fueron las causas de las 228 muertes de la dana del pasado mes de octubre ni quienes fueron los principales responsables. Vino a decir Juan Roig que nadie se esperaba la fuerza y gravedad de las lluvias ni sus consecuencias a pesar de que desde dos días antes los partes meteorológicos ya avisaron de lo que se venía en forma de alerta roja. Por sus declaraciones se puede deducir que no sabía quién era la persona responsable de que la alarma por móvil se enviase a las 20:11 de la noche cuando desde la mañana se pudieron ver en los telediarios de las cadenas de televisión inundaciones en la zona geográfica más al norte de las poblaciones que después fueron arrasadas por las lluvias acumuladas la tarde de ese día. Lo que sí afirmó es que desde el día después de la dana ninguna de las administraciones estuvieron a la altura. De la actuación de Carlos Mazón, ni una palabra. De la trágica tardanza en el envío del mensaje de alerta, que tantas vidas habría salvado si se hubiera enviado a las 3 de la tarde, ni una sola mención.

Quiero entender que la inexactitud del conocimiento de Juan Roig sobre lo que pasó aquel aciago día es debida a la falta de información o que le ha llegado una información incorrecta. A pesar de los esfuerzos de Carlos Mazón, que ha ido cambiando de tesis desinculpatoria, si se me permite la expresión, en función de las revelaciones que se iban conociendo, y del Partido Popular por desviar la atención de la responsabilidad de la Generalitat Valenciana, la instrucción de la jueza de Catarroja ha ido poniendo las cosas en su sitio instalándose en el PP un sonoro silencio según ha ido avanzando la investigación judicial. Hay que dejar claro que esta instrucción no tiene ninguna intención juzgatoria: sólo está recabando los datos, la información y haciendo una descripción de los hechos para que en un momento posterior un juzgado de lo penal o la Audiencia Provincial decida en función de los hechos relatados y las pruebas reunidas.

Por tanto cualquier ciudadano de la Comunidad Valenciana que se ha querido interesar puede haber leído los diferentes autos que la jueza de instrucción ha ido emitiendo según avanzaban sus investigaciones. Lo primero que explicó es que las emergencias de la Generalitat Valenciana dependen de la propia Generalitat. Algo que parece de perogrullo pero que a tenor del intento de intoxicación del Partido Popular por tratar de hacer responsable del desastre organizativo que se produjo en el Consell valenciano en las horas anteriores a la gran riada y del desastre de gestión el mismo día 29 de octubre, con todo un presidente de la Generalitat desaparecido y una consejera de interior paralizada por el miedo, a la ministra de Medio Ambiente o al presidente del Gobierno, la jueza ha ido poniendo las cosas en su sitio.

Seguimos sin saber qué hizo y dónde estaba Carlos Mazón el día de la dana. Resulta incomprensible que se haya negado a dar la geolocalización de su teléfono móvil con la excusa de que no tiene teléfono particular o que no se haya prestado de manera voluntaria a prestar declaración ante la jueza instructora porque es aforado. Un presidente de una comunidad autónoma debe ponerse al frente de una situación de emergencia desde el minuto uno sin importar si desde un punto de vista orgánico debe de estar presente o no. Olvida explicar el Partido Popular, tanto de Madrid como de Valencia, que el sistema de emergencias de la CCAA son la consecuencia de la delegación de competencias establecido por la Constitución Española hace más de 40 años y que han sido desarrolladas por leyes de posteriores.

La imputación de la exconsejera de Interior y Emergencias de la Generalitat, Salomé Pradas, ha supuesto un vuelco en la situación política de Carlos Mazón y en la propia investigación judicial. Hasta ahora Pradas ha mantenido un perfil bajo y ha echado la culpa a los técnicos suponiendo que, como mínimo, no tenía ni idea de qué hacer ante una situación de emergencia. En su momento declararán los técnicos que estaban en el Cecopi pero la jueza ya tiene los informes del 112 en los que queda bien claro que mantuvieron informada en todo momento a la exconsejera. Si Salomé Pradas, en el caso de que llegue a sentir cercana una posible condena, contará su verdad para defenderse es una cuestión que queda pendiente.

De momento, lo que tenemos es una instrucción judicial que ha acallado las teorías de la conspiración que el Partido Popular y la extrema derecha comenzaron a divulgar a los dos días del desastre. Ni el Estado tenía que haber suspendido la autonomía valenciana desde el mismo 29 de octubre ni tenía que haberse hecho cargo del desastre. La dirección de una emergencia corresponde a cada comunidad autónoma, el día que ocurre y los días siguientes también. Y si el candidato a presidir una comunidad no tiene la capacidad ni los conocimientos para dirigirla, que no se presente a las elecciones ni que su partido le proponga.