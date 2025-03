Tú, inmigrante, fuera.

Hace tiempo una persona a la que admiro me dijo una frase que intento tener muy presente «Sé la vela prendida en medio de la penumbra». Y cuando uno se centra en ver la luz se encuentra con un montón de faros por el camino. A veces me pongo un poco pesimista cuando miro a mi alrededor y me doy de bruces contra el egoísmo, la guerra, la indiferencia o la pobreza. Pero también reconozco la luminiscencia en la gente que la proyecta. Se acaba de materializar un proyecto que llevaba gestándose más de un año.

El Centro de Educación Primaria y Secundaria Santa Isabel de Hungría y la Universidad del Atlántico Medio (UNAM) firmaron un convenio de colaboración para que alumnos de 4º de la ESO y 1º de Bachillerato vivan una experiencia preuniversitaria en las carreras a las que les gustaría acceder. Así fue como la UNAM recibió a adolescentes que sienten curiosidad por la Psicología, la Enfermería, la Educación, la Fisioterapia, el Cine o la Ingeniería y que estarán una semana asistiendo a diferentes clases y empapándose de la vida universitaria. Sobre todo, ahondarán más en esas disciplinas que tanto les llaman la atención.

¿Quién sabe? Quizá descubran que es vocacional o, al contrario, prefieran tantear otras ciencias. Este programa se llama Work Experience de José Luis Serna porque también es un reconocimiento por parte del colegio al docente José Luis Serna, que este año se jubila y pone fin a una larga trayectoria profesional. No, no estoy haciendo publicidad ni es una estrategia de marketing, ya que ambos centros son privados. Este artículo existiría igualmente si la idea hubiese sido germinada y parida por la educación pública.

A mí me habría encantado tener una oportunidad como esta, tal vez ni Magisterio ni Psicología estuvieran en las primeras posiciones del ranking de aspiraciones profesionales. Puede que Periodismo, Filosofía o Filología ganaran la partida. Pero los caminos de Dios son inescrutables y me trajeron hasta aquí. Otra de las ventajas que le encuentro a la UNAM son las clases reducidas, lo que permite al profesorado conocer a los estudiantes más allá de lo académico.

Por ejemplo, su cultura, su religión, sus creencias y su bagaje, es decir, ver qué hay dentro de la mochila que cargan. Y por esto de la religión, otra de las cosas hermosas que pasaron ese día surgió de la curiosidad y el respeto hacia otros cultos. Para facilitar la integración del alumnado de secundaria, desde la facultad se invitó a los universitarios a hacer de alumnos mentores.

Ese día, mientras esperábamos la llegada de quienes serán nuestros huéspedes, invité a una de las alumnas mentoras del área de Psicología a desayunar y me dijo que no podía porque estaba haciendo el Ramadán. He oído hablar muchas veces de esta práctica; en cambio, nunca indagué ni me interesé por entenderla. Sin embargo, la estudiante estaba en ese momento viviendo una parte importante de su religión y le pedí que me lo explicara.

Los argumentos son mucho más complejos de lo que les resumo, me he quedado con lo más importante: «Seño, hay gente que dice que esto es estúpido, pero el Ramadán nos ayuda a ponernos en la piel de quienes no tienen nada para comer». Antes de que los haters empiecen a enviarme mensajes privados para criticar esto último que han leído, recordemos que la religión cristiana insta a no comer carne el jueves ni el viernes santo.

Mucha gente lo cumple, y no son cristianos extremistas. Así que, por favor, lean este artículo desde la luz y en su contexto. A mí me gustó la explicación de mi alumna y su sentimiento de responsabilidad. De ver más allá de lo que uno puede entender del Ramadán. La religión es algo íntimo, cada uno la profesa desde lo que alberga en su interior, a pesar de cómo haya pervertido el ser humano la palabra de Dios.

No creo que ningún Dios quiera un mundo lleno de dolor y guerra, es el hombre el que interpreta la historia según sus intereses. Pero este artículo es optimista y no lo voy a estropear justo al final. Me quedo con el trabajo realizado por dos centros educativos para estirar los (a veces encorsetados) límites de la formación; del esfuerzo que hay detrás de este proyecto; del guiño a un profesor que ha dedicado toda su vida a la enseñanza; del compromiso de una alumna hacia su fe y hacia los otros. Me quedo con la luz que irradian todas estas luciérnagas en un mundo en el que parece que siempre es de noche.