Dependencia e individualismo.

Aceptamos que la convivencia no deseada no se nombre como un problema social, pero en ella viven miles de jóvenes obligados a compartir piso hasta una edad en que deberían dejar de serlo (de no ser porque todos somos jóvenes hasta la cuarta edad dado que la publicidad cuenta que los 80 son los nuevos 70 si tienes unos ahorros y una salud de tratamiento ambulatorio).

La convivencia no deseada de los que comparten piso a desaños se llama problema de la vivienda, algo que acompaña la vida de los españoles. Sólo en los últimos 40 años la distancia entre un español y su piso ha ido creciendo desde el tiempo de precios aceptables con tipos de interés alto a la bajada de tipos con subida de precios de la vivienda que llevó a la orgía de la construcción y la banca, y a la crisis de 2008, hasta la actual escasez de viviendas nuevas y la alta demanda de todo el planeta para comprar o alquilar residencia en ciudades con oportunidades de trabajo o de descanso.

Hay un problema de la vivienda en las casas donde los padres conviven mal con hijos mayores y también en las que los hijos conviven mal con padres mayores y en las que malconviven parejas con hijos pequeños. El problema se extiende a separaciones de parejas que solo ganan para vivir juntas y a matrimonios que no valoraron que no tendrían dinero para divorciarse bien si añadían descendencia. El problema de la vivienda cursa, frecuentemente, con enfermedades mentales y toxicidades de relación y si se impusiera la perspectiva de convivencia aflorarían miles de situaciones indeseables, abusos y delitos que se podrían agrupar como violencias de convivencia, quizá violencias de convivencias.

Sí hay alguna preocupación social y sanitaria por la soledad no deseada, que afecta sobre todo a personas muy jóvenes o bastante mayores que, sobre todo estos últimos, reúnen carencias relacionadas con la dependencia. Del otro lado, la suma de las convivencias no deseadas se debe a la independencia. Un poco de conciencia de la interdependencia aliviaría los problemas que fomenta la sociedad.

