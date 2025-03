La prevención del acoso escolar.

Según la UNESCO, uno de cada tres estudiantes es víctima de acoso escolar durante su etapa escolar en edades hasta los 18 años. La cifra es escalofriante y da una imagen real de un problema que viven y sufren en silencio muchos menores hoy en día.

Mucha gente mira «hacia otro lado» ante situaciones de acoso escolar, y hasta se tratan de ocultar sin tomar medidas activas de prevención. La razón del acoso está en trasladar al acosado la desigualdad y que para ellos es «diferente». La apariencia física es la razón más frecuente de acoso que informan los estudiantes, mientras que la raza, la nacionalidad o el color de la piel es el segundo motivo más habitual.

El acoso escolar es, por ello, la forma más cobarde de expresión que se manifiesta en la patente desigualdad que pretenden implantar en un centro escolar unos alumnos frente a otros que los consideran «diferentes», y sobre los que quieren poner de manifiesto la evidencia externa de la «desigualdad» para hacerlos más diferentes y desiguales frente al resto.

Los acosadores despliegan en estos casos todas las técnicas de humillación y hostigamiento sobre la víctima y buscan la participación colectiva de un número importante de acosadores para que la víctima se sienta humillada y acorralada, percibiendo que no tiene forma humana de defenderse ante el número y capacidad de ejercicio de la agresividad que llevan a cabo los acosadores, quienes se mueven en grupos para facilitar los actos de acoso y conseguir la intimidación frente a sus víctimas, anulando absolutamente cualquier capacidad de defensa que pudieran llevar a cabo.

En cualquier caso, los acosadores eligen o seleccionan con detalle a las víctimas para atacar a las más débiles y vulnerables, con la plena conciencia de que no se van a poder defender, garantizando el éxito de los actos de acoso ante la seguridad de la inexistencia de los mecanismos de defensa que pudiera llevar a cabo la víctima.

Pues bien, es preciso que se trasladen a los centros escolares protocolos de prevención antiacoso para que sepan los alumnos y profesores que no están permitidos los actos de acoso en estos centros ni fuera de ellos, a fin de, en primer lugar, trasladar el mensaje de que estas conductas constituyen un hecho delictivo, ya que puede que los alumnos lo desconozcan, pudiendo considerar y darse cuenta de lo inadecuado de sus conductas, pese a lo cual las llevan a cabo, y el grave daño que causan a sus víctimas, aunque puede que no sepan la dimensión penal del acoso escolar. Y esto deben saberlo en los centros escolares: si se actúa acosando, los autores responderán ante la Justicia si están en edad penal y si son menores lo harán sus progenitores civilmente, aspecto este último que es preciso trasladar a estos por protocolos de prevención para hacer llegar a los alumnos que estas conductas no se deben llevar a cabo.

Se ha demostrado que en estos casos las víctimas pueden acabar haciéndose daño a sí mismas, incluso suicidándose, tal y como se ha demostrado en multitud de casos, siendo entonces cuando se activan las alarmas acerca de lo que estaba ocurriendo; cuando, a buen seguro, muchas personas lo conocían y no habían hecho nada para evitarlo.

Hay que poner encima de la mesa que en muchas de las situaciones en las que ocurren estos hechos los autores son menores de 14 años, e inimputables, respondiendo por ellos sus propios padres desde el punto de vista civil, y el propio centro escolar, que no solo responde en su responsabilidad civil, sino que, también, responde en la penal, no lo olvidemos, ya que puede aplicarse el art. 173.1.5º del Código Penal por falta de un adecuado programa de compliance de prevención en acoso escolar absolutamente necesario desde que la Ley orgánica 8/2021 ha incluido en su art. 35 la figura del coordinador del centro en estos programas.

Por ello, es preciso que, dado que el acoso escolar a los alumnos es una modalidad extendida en la ejecución de estas conductas por unos alumnos hacia otros en las condiciones de superioridad física y plural antes referida, hay que recordar la necesidad y obligación de que en los centros escolares se implementen protocolos de prevención del acoso escolar para evitar este tipo de situaciones. Porque esta materia, y esto es muy importante, entra de lleno en el ámbito obligacional de los programas de prevención que deben implantar los centros escolares en el territorio del compliance, a fin de evitar la responsabilidad penal que se le puede derivar a los mismos en el caso de que ocurra una situación de acoso escolar y el coordinador del centro encargado de poner en marcha estos programas de prevención no los hubiera implementado en el centro.

Detrás de todo esto está la salud de nuestros menores y las vidas de muchos niños y niñas que debemos proteger y evitar que se les acose.