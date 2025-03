Buenismo / Belmar Artworks

- ¿Y esa cara, JC?

- Estoy leyendo un periódico de la tierra y no doy crédito.

- Pues con la cantidad de informaciones de la Tierra inauditas, es llamativo que te sorprendas a estas alturas. Cuéntame.

- Resulta que en Inglaterra han detenido a un profesor que compartió más de mil vídeos y fotos de recién nacidos violados, que además se declaró culpable.

- Bueno, esos son humanos que nos salieron defectuosos y que lamentablemente aún no se ha encontrado la manera de resolverles el cable pelado de su cerebro. Y hasta que eso no suceda no hay más remedio que apartarlos de la sociedad.

- Eso debería ser así, Pa. Pero en este caso se le han impuesto 30 sesiones de rehabilitación y 180 horas de trabajo no remunerado.

- Pero habrá ido a la cárcel, ¿no?

- Esa es la cosa. No ha ido a prisión.

- Desde luego, eso de que la Justicia es ciega, a veces está plenamente justificado.

- El fiscal señaló durante la vista el agravante obvio de la edad tan temprana de los niños, pero la abogada del individuo adujo que su cliente había sufrido abusos desde los 11 años y se automedicaba con drogas y alcohol.

- ¿Y el juez?

- Pues su señoría acordó reducir la pena a dos años de prisión y suspenderla, porque los factores atenuantes superaban a los agravantes. Además el sujeto se someterá a un curso de prevención de daños sexuales y deberá firmar el registro de delincuentes sexuales durante diez años.

- No entiendo una palabra, francamente. ¿Capturan a un pedófilo confeso que distribuía fotos de recién nacidos y lo dejan en libertad? ¿Qué está pasando ahí abajo?

- Pues parece que existe a nivel mundial una especie de moda de Buenismo, por la que los derechos de los delincuentes prevalecen sobre los de las víctimas. Lo vemos en España con la okupación, asistimos diariamente a la impunidad que supone que las penas de hasta dos años de prisión sean anuladas y vemos como muchos delincuentes se envalentonan al percibir que sus actos delictivos no tienen consecuencias. Recientemente, en Alicante, han dejado en libertad a unos sujetos detenidos con 3 toneladas de cocaína, porque el individuo recibía sesiones de diálisis. Yo creo en la rehabilitación y en la posibilidad de reorientar una trayectoria vital, si las circunstancias que rodean al individuo se logran modificar.

- Pero convendrás conmigo en que una cosa es la posibilidad de rehabilitación y otra diferente la impunidad. En el caso del profesor pedófilo vamos a ver cuánto tiempo tarda en reincidir, porque lamentablemente todavía no existe rehabilitación para ese problema. Y la única forma de protección de la sociedad de individuos de este tipo es la prisión.

- Lo sé, Pa. Y lo lamento mucho. Pero creo que tienes razón. La psicología de los humanos hace imperativo la existencia de un código bien establecido de premios y castigos en función de sus actos, como sucede con los niños. Es la única manera de mantenerlos dentro de unas líneas adecuadas de comportamiento. Lo hemos visto en repetidas ocasiones. Por eso el Buenismo excesivo que se lleva en este momento allá abajo solo los va a conducir a un bandazo, justo en sentido contrario, dentro de algún tiempo. Porque los humanos también se mueven así, de un extremo a otro.

- Pues vendremos y lo criticaremos igualmente, ¿no te parece JC?

- Así será, Pa. Así será.