Cuñadismo geopolítico.

Todo debate político se produce en un marco preexistente definido por algunos hábitos, reglas y presunciones. El debate sobre la adecuación de la UE y sus aliados democráticos a la alterada vida geopolítica actual no puede ser una excepción. Y no es difícil convenir que dos aspectos esenciales de la actualidad son la sentimentalización de los discursos y la simplificación de lo que fatalmente es complejo. Y si hay algo que reclama razonabilidad, prudencia y complejidad es todo lo referente a la reorientación de las perspectivas de seguridad colectiva. Mas ahí va ya medio mundo golpeándose el pecho o rasgándose las entretelas morales, haciendo planes antes de haber expresado los límites posibles de la controversia.

En España todo esto se agrava porque nuestra visión de lo militar se reduce a la glorificación de la patria armada o a la apreciación de los uniformados como cultores del golpismo. Teniendo ello una cierta base prehistórica, no podemos dejar de considerar los cincuenta últimos años de la historia de España, que también ha quebrado esa maldición. Es cierto que nos falta la experiencia de la guerra fría, pero lo que tuvimos era peor. Me temo que estamos inmersos, ya, en lo que me permitirán que denomine «cuñadismo geopolítico»: frases lapidarias, cara de amargura, hablar con oscuridad meridiana de todo aquello de lo que se sabe poco, confusión entre voluntad y posibilidad.

Me parece que la cuestión se ha lanzado mal desde el momento en que la palabra que resume una posición es «rearme». En esto Pedro Sánchez ha estado poco afortunado aunque, al parecer, esté alineado con fuertes corrientes de la opinión pública española y europea. Pero una palabra que alude a armamento no dejará de ser antipática, poco cohesiva, contradictoria, incluso, con sus pretensiones. La idea de que los gastos se imputen al presupuesto comunitario no es cuestión menor, tanto por la necesidad de generar vigor colectivo en esta materia como por enlazar la construcción europea –que va a seguir caminos no previstos hace algunos años– con su capacidad de defensa. La necesidad de que el presupuesto de la UE sea un instrumento esencial para las grandes definiciones políticas colectivas no es que sea evidente, es que lleva lustros siéndolo, y sólo algunas lecturas soberanistas y neoliberales lo han impedido. Que la extrema derecha se muestra en esas encuestas reacia a todo esto no deja de ser ilustrativo. Sin embargo, esa imputación al presupuesto comunitario no está, ni mucho menos, asegurada y el discurso aparentemente sencillo, puede aún tener muchos giros relacionados con la gestión de la deuda más que con el origen de los ingresos a gastar. Por otra parte no puede sin más decirse que el que se impute al presupuesto europeo el «rearme» significa que ello no afectará al gasto español, incluidas partidas sensibles. Pero falta saber periodos, prioridades, etc.

Sánchez, en esta materia, se ha comportado como con otros temas: lanzando la propuesta sin consultar con socios, aliados y –algo preciso aquí– con la oposición. Por lo común entiendo sus razones: al minuto siguiente tiene formada una algarabía que, muchas veces, es indigna y dificulta hasta lo increíble el debate y la sensata toma de decisiones. Pero es que esta cuestión no es como otras: el intento merecía la pena. La ronda de conversaciones con los partidos parece escaso remedio y hasta comprendo el enfado inicial del PP –dejaré de comprenderlo si empieza a escuchar insultos o pretensiones que impidan profundizar el debate–. De todas maneras tampoco creo que esto vaya de votar unos «presupuestos de guerra». No estamos ahí y malo sería que la ciudadanía se alarmara en exceso. Un debate general sobre defensa y seguridad en el Congreso sería positivo, pero las competencias concretas en esta materia son constitucionalmente atribuibles al Gobierno y en lo estrictamente presupuestario el debate se hará en los marcos ya establecidos.

Dicho esto he de manifestar que casi me preocupa más la facilidad con la que buena parte de los socios y aliados del Gobierno han anunciado una especie de veto a un «rearme» que no tiene aún ninguna consistencia –eso es lo que podrían criticar–. Porque si se trata de una cuestión estricta y absolutamente moral –son fuerzas pacifistas, no violentas, que en ningún caso están dispuestas a defenderse militarmente o, al menos, a preparar planificadamente una defensa– están en su derecho. Pero deberían expresarlo de esa manera para que el electorado sepa a qué atenerse en esta nueva fase del mundo. También es posible que aludan a un miedo al militarismo españolista o algo así. También deberían decirlo. No deja de ser curioso que algunos de los que desean cerrar el debate antes de que la sociedad pueda abrirlo, suelan ser los que repiten continuamente esa famosa frase de Santayana: «El que no conoce la historia está condenado a repetirla». La máxima me parece, cada vez más, vacua y privada de racionalidad, pero, en fin, dado que, a la vez, suelen ser gentes que se quedan roncas de gritar contra «el fascismo», es sorprendente que no estén dispuestos a aprender nada de la ausencia de voluntad de rearme y defensa estratégica de franceses y británicos tras el ascenso de Hitler y Mussolini –y Franco–.

Es cierto que queda una vía inexplorada: el aislamiento, un brexit español. Pero no parece una opción muy realista. Sobre todo si no disponemos de armamento nuclear. La globalización y el neoliberalismo están mutando y es trágico que acabemos por echar de menos lo que tuvimos. Pero el abismo que hay por delante nos obliga ahora a corregir lo que antes no supimos hacer. Para no despeñarnos. O sea, estamos en un punto inestable en mitad de un tiempo indefinido y en un territorio cuyas fronteras se difuminan por momentos. La soberanía ya no es lo que era. El peligro, ahora, es que seamos tratados como colonias. Y ese escenario no tiene nada que ver con el antiguo colonialismo de cañoneras y banderas, sino con arriar los Derechos Fundamentales que, al menos en la UE, hemos llegado a alcanzar tras siglos de luchas. Y en ese horizonte lo hicimos bastante mejor que en la aceptación del egoísmo económico extremo.

La UE precisa nuevas alianzas y respeto para la democracia que no tendrá si no es capaz de disponer de un pilar de proyección exterior perceptible. No se trata de dar miedo para evitar lo peor –quizá también, llegado algún momento negro– sino de obligarnos a disponer de mecanismos de autoconocimiento, de consenso y de cohesión mayores que los que ahora tenemos. No se trata de un clásico rearme, sino de la redefinición de políticas públicas, decisiones económicas, industriales y tecnológicas, de explorar nuevos pactos, de prestar otra atención a partes de mundo abandonadas y a otras que se han acercado milagrosamente –Canadá, Australia, Japón, Nueva Zelanda…–, de dilucidar el alcance del paraguas nuclear anglo-francés. Y también de tener más armas disuasorias.

No hemos inventado nosotros, la UE, la situación; aunque, quizá, por imprevisión y ausencia de mecanismos de cohesión, contribuimos a ella. Y esta vez no vale decir que sólo participaremos en conflictos bajo estandarte y decisión de la ONU. Es que si llega ese momento, o la UE es un actor valiente y fuerte o la ONU puede dejar de existir: EE. UU. ha empezado a desmontarla. Y tampoco sabemos qué va a suceder con la OTAN. Para eso sirve un pilar de defensa autónoma: para no depender siempre de las decisiones de otros. Aunque si depender de las decisiones esenciales de otros es considerado soberanía ya hablamos de otra cosa. A ver si llevamos cuidado, no vaya a ser cosa que los pacifistas radicales acaben siendo aliados de la extrema derecha, ranciamente militarista, misóginamente castrense, pero contenta de que sus victoriosos referentes mundiales no tengan que preocuparse de una Europa defendible.

Me parece que de todo esto es de lo que tenemos que hablar. Y que unos no ignoren al Einstein de la I Guerra Mundial y que los otros no olviden al Einstein de la II Guerra Mundial. Mientras, nos conformaremos pensando en que el Día del Padre es momento propicio para ágapes en que algún cuñado nos explique qué son las tierras raras.