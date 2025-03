Morant pierde el partido

La ministra secretaria general del PSPV, Diana Morant, generó esta semana una gran expectación al convocar a la dirección de su partido, el grupo parlamentario y los cargos públicos más relevantes para, utilizando sus propias palabras, «mover ficha» ante la catastrófica situación en la que se encuentran las instituciones de autogobierno desde el 29O. El parto de los montes, sin embargo, acabó dando a luz un ratón. En su posterior comparecencia, Morant dedicó más tiempo a justificar lo que no iban a hacer los socialistas (reprobar al jefe del Consell en las Corts) que a explicar lo que pretenden, si es que lo saben. Cuando van camino de cumplirse cinco meses desde la DANA, el PSPV pide que se anticipen las elecciones. O sea, que el partido que debería liderar la respuesta a la mayor crisis que ha vivido esta Comunitat desde la aprobación del Estatut, se sale por la tangente, renuncia a la acción política, desconcierta a los suyos fomentando la desconfianza en el liderazgo de quien lo dirige, se enfrenta con sus únicos socios posibles y deja la iniciativa en manos ajenas, a derecha e izquierda. Lo que viene a ser un pan como unas tortas, vamos.

Pedir elecciones puede ser una declaración o un desiderátum, pero no es una acción política. Porque usted o yo podemos pedirlas, de hecho yo mismo las he reclamado si el PP no es capaz de desbloquear cuanto antes la jefatura del Consell. Lo que ni usted ni yo podemos hacer es actuar en las instituciones o liderar el debate social necesario para construir una alternativa. Para eso están los partidos. Pedir elecciones es socorrido para el que no sabe qué otra cosa hacer. Pero resulta un ejercicio estéril. Y si no, que se lo digan a Feijóo, que se las pide todos los días a Sánchez.

En los días previos a esa sorprendente toma de postura del PSPV, la de proclamar el mismo «volem votar» que esgrimían los independentistas en el procés, todos los dirigentes del partido se mostraban de acuerdo en que la vía para manifestar el rechazo a la situación que vive la Comunitat era la presentación de la moción de censura, alentada por Compromís pero que sin los escaños del grupo socialista no alcanza el mínimo de firmantes para tomarse en consideración. Sin embargo, Morant pegó un volantazo de última hora para descartarla. Todas las excusas que la ministra secretaria general expuso para ello tienen exclusivamente que ver con cálculos partidistas y ninguna con la verdadera razón de ser de un partido que aspira a gobernar.

Morant dedicó más tiempo a justificar lo que no iban a hacer los socialistas que a explicar lo que pretenden, si es que lo saben

El PSPV dice que no censurará en las Corts a Mazón porque «las cuentas no salen» y porque la pérdida de esa votación generaría «frustración» en la ciudadanía. No sé si Morant se da cuenta de que, llevado al absurdo el argumento, ningún partido concurriría a las elecciones salvo que tuviera garantizada la victoria. Ni si ha previsto que renunciando a una de las armas con que cuenta la oposición devuelve la agenda al Gobierno y, en este caso, al que tiene la llave de la legislatura en su mano, que es Vox, en lugar de permitir al PSPV confrontar con el PP en sede parlamentaria y poner en evidencia el alcance de su alianza con la ultraderecha.

No sé tampoco si la ministra secretaria general conoce la historia democrática española y la de su propio partido. Si la hubiera repasado, habría podido comprobar que un artefacto como la moción de censura no siempre se mide por el resultado de la votación. Felipe González la presentó contra Suárez en 1980 a sabiendas de que los números no salían, pero el beneficio de consolidar al PSOE ante los españoles como opción de gobierno era mayor. Dos años después, arrasó en las urnas. Se puede hacer el ridículo con una moción, como lo hizo Abascal con Tamames, o se puede ganar caché aunque se rechace, como le ocurrió a Pablo Iglesias, que un año después de estrellarse contra Rajoy ya era vicepresidente.

A Morant la monitorizan desde demasiados sitios (entre otros, desde la dirección general de una importante empresa y desde la secretaría de Organización que maneja Santos Cerdán), pero ninguno de ellos tiene por interés principal la política de esta Comunitat. Tal vez por eso, lo que quizá no ha acabado de entender la ministra secretaria general es que la moción de censura no era cuestión de números, sino un imperativo moral. Si el principal partido de la oposición no la considera justificada en esta tesitura, con dos altos cargos del Consell imputados por la muerte de 228 personas y un presidente de la Generalitat en trámite de serlo y recluido en su despacho, ¿qué es lo que el PSPV piensa que tiene que ocurrir para hacerlo?

La proclama solemne de Morant apenas logró hacerse hueco en las portadas de los periódicos. Con eso se dice todo. Mazón ni siquiera se vio en la necesidad de contestarla. ¿Habrá algo más frustrante para la ciudadanía que desee un cambio o para el propio PSPV? Los diputados socialistas, obligados a trabajar en las Corts con el freno de mano echado, también han sido enmudecidos, privados del arma principal que tenían. Y el PSPV ha vuelto a demostrar que su autonomía está liquidada. Si no se activan los mecanismos parlamentarios que los socialistas tienen a su disposición es simplemente porque Madrid no quiere que en València se produzcan cosas que puedan ser imitadas, a la contra, en el Parlamento español por parte de Junts. Y el PSPV se pliega a las estrategias especulativas de La Moncloa y Ferraz. Es «un hecho fáctico», que diría Mazón redundando. Que de haberse presentado la moción Morant no hubiera podido capitalizarla por no ser diputada, argumento que también se está esgrimiendo, no deja de ser una prueba más de incapacidad: Mazón lideró la oposición a Puig desde una diputación provincial, para más inri la de Alicante. ¿No dicen que ella es ministra? Pues a ver en qué quedamos.

Los aficionados al fútbol sabrán de lo que les hablo si traigo aquí el recuerdo del «gol de Cardeñosa». Sucedió en el Brasil-España del Mundial del 78, cuando una mala salida del portero carioca dejó a Julio Cardeñosa, delantero del Betis y de la selección, solo con el balón frente a la portería vacía. Cardeñosa sólo tenía que empujar la pelota. Pero para espanto de propios y extraños falló. A Morant la DANA la ha colocado también frente a una inmensa portería sin guardameta. Pero está haciendo un Cardeñosa. La selección, por cierto, acabó aquel Mundial con más pena que gloria.

Si Feijóo no encuentra pronto una fórmula de transición que le permita sacar a Mazón de la presidencia de la Generalitat sin vender el alma del PP al diablo, el Consell caerá e iremos a elecciones anticipadas. Pero no será porque el PSPV las haya pedido, sino porque no hay gobierno capaz de aguantar la enorme presión que este vive en la calle ni mucho menos los audios de las llamadas que los vecinos hicieron aquel triste día al 112 pidiendo desesperadamente un auxilio que no les llegó. Unas grabaciones que la juez, a la que ya están intentando apartar del caso, acaba de incorporar a la causa con permiso de los afectados y que más pronto que tarde se difundirán en horario de máxima audiencia. Y por supuesto que si hay elecciones a Morant le puede tocar la lotería, claro que sí. Pero alguien debería advertirle de que para cobrar el premio por lo menos hay que jugar un décimo.