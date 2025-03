Timothée Chalamet como Bob Dylan en el biopic de James Mangold.

El completo desconocido

Bob Dylan siempre fue, es, un tío raro. Era raro en sus maneras, en sus modos, en sus manías. Era tan raro que ya de jovencito inventó una forma nueva de cantar, una especie de letanía que escupía frases diciendo lo que pasaba por la cabeza de los jóvenes de los sesenta. Un juglar delgaducho que se convirtió en el primer cantautor global de todo occidente, a pesar de él mismo. Bob Dylan podía haberse quedado viviendo de las rentas hasta hoy sólo con los himnos que hizo en la primera mitad de los sesenta. Pero como es un marciano y más raro que un perro verde decidió cambiar de marcha y, ya que se ponía, de coche completo. No sé si somos conscientes de lo que suponía atreverse a dejar de ser el trovador de una generación entera, para montar una banda y convertirse en un rockero impenitente. Es como si a principios de los ochenta, Joan Manuel Serrat hubiera dejado de cantar Mediterráneo y de adaptar poemas de Miguel Hernández y hubiera montado un grupo de rock con cuatro amigotes y con él al mando de la guitarra eléctrica, después de dejar la acústica en la basura. Tal cual.

Imposible no pensar en las presiones que Dylan tendría que soportar del público, de sus managers, de los medios, de las discográficas. Una especie de Camarón de Minnesota decepcionando a los puristas y, de paso, a medio mundo. Impresionante cómo atrapa el joven Chalamet en la película que aún está en los cines, desde el minuto uno, la rareza del personaje, el desasosiego que tiene, sus problemas de comunicación. Con sus managers, con sus novias, con sus fans, con él mismo. A complete unknown (frase de Like a Rolling Stone canción que Dylan considera el inicio del volantazo que pega), es un peliculón que emociona y que te mete de cabeza en la década de los sesenta y te explica cómo Dylan optó por salir de ella para que no le engullera. En el estupendo documental No direction home (otra frase de la misma canción. Disponible en Movistar+) que el más listo de la clase, Martin Scorsese, realizó sobre este tipo hosco y difícil que se codeaba con Martin Luther King y compañía, Dylan básicamente resume que no quería quedarse en el mismo sitio de por vida. Que un artista tiene que cambiar, moverse, danzar. Esta frase la firma cualquier artista que se precie, pero muy, muy poquitos la llevan a cabo. Lo normal es hacer reformas con tu arte sobre la misma base, no revoluciones. Pero Dylan era Velázquez y no paró hasta convertirse en Picasso.

Fotograma de la película "Tardes de soledad", que protagoniza el torero Roca Rey. / INFORMACIÓN

Roca Rey

Se estrenó Tardes de Soledad el pasado fin de semana. Es una película sin diálogos. De toros. Dirigida por un catalán. O sea, que más rara no puede ser. Pero es una de las sensaciones del año. Uno va a verla y es como si de repente te metieran en una plaza de toros, pero subido a la contrabarrera, por delante de todos, viendo en primerísima fila lo que este hombre de veintiocho años con cara de niño hace para dominar animales de quinientos kilos. Pocas veces se ha visto así de cerca a toros y torero. La cara de miedo, el dolor, la sangre, el poderío: todo puede pasar en la misma tarde, en la misma hora, en el mismo minuto. Impagables las idas y vueltas a la plaza en la furgoneta, con su cuadrilla, con esas miradas de unos y otros antes de empezar otra tarde de trabajo. Y el ritual de vestirse el traje, el saber hacer del mozo de espadas. Pura imagen que lo explica todo sin necesidad de decir nada. Apenas alguna interjección, algún cuchicheo, alguna frase dejada caer en voz tan baja que no se entiende. Para qué más, no hace falta.

Julian Alvarez of Atletico de Madrid celebrates a goal during the UEFA Champions League 2024/25 League Phase MD7 match between Atletico de Madrid and Bayer 04 Leverkusen at Riyadh Air Metropolitano stadium on January 21, 2025, in Madrid, Spain. AFP7 21/01/2025 ONLY FOR USE IN SPAIN. Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press;2025;SPAIN;SPORT;ZSPORT;SOCCER;ZSOCCER;Atletico de Madrid v Bayer 04 Leverkusen - UEFA Champions League 2024/25 League Phase MD7; / AFP7 vía Europa Press. AFP7 vía Europa Press

El penalti raro

Lo que pasó en el Wanda el pasado miércoles es rarísimo. En la liga española, que se sepa, no había pasado nunca. Dicen los más viejos que quizá en algún partido de preferente y amistoso de principios del siglo pasado, entre la Ponferradina y el Mirandés. Un chut desde los nueve metros en el que parece que Julián Alvarez, colchonero, rozó levísimamente el balón con su pie izquierdo (parece que calza un cuarenta y tres. Eso explica muchas cosas) antes de chutar el penal con la derecha. Es una enfermedad rara, rarísima, que se da en uno de cada millón de penaltis que se lanzan en España. Eso sí, ese uno debe ser siempre cuando es un penalti contra el Real Madrid. Y, a ser posible, en octavos de Champions. Mecachis…