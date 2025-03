Sonia Castedo y Francisco Camps en la librería Pynchon en una tertulia política. / Jose Navarro

La historia es de todo menos lineal. A veces se conforma con ir zigzagueando como los meandros de un río. Otras veces se ríe en nuestra cara y da una vuelta de campana que nos pone de cara ante nuestro pasado, convirtiéndolo en presente. Esta semana ha puesto en primera línea de actualidad a Castedo y a Camps, como en un día de la marmota en versión terreta.

De repente me encuentro que soy quince años más joven, que no hemos pasado una crisis económica y una pandemia, que puedo volver a contraatacar la defensa siciliana de mi padre y comer las croquetas de mi madre, que esa supuesta corrupción sistémica del PP no fue tal y pelillos a la mar. Que la absolución judicial barrió los amiguitos del alma y las grabaciones comprometedoras de la entonces alcaldesa. Nunca sucedió lo que yo oí, supongo que me lo inventé y, como el bien siempre triunfa, el agua del Jordán judicial lavó los pecadillos veniales.

Camps presentó hace unos días el hagiográfico libro de Camps, un santo que arrastra la palma del martirio y Castedo se proclamó en el mismo acto santa súbita paralela, tras arrastrarla por los suelos los suyos y los de más allá. Cuando era pequeño solían darme como lectura en religión esas "Vidas de Santos", que tenían el morbo de ver lo que les hacían sufrir los puñeteros romanos, árabes o chinos a unos tipos súper majos. Los mártires agonizaban de dolor, pero no se les notaba, porque, a la par que sonreían sin lanzar un gemido, perdonaban a sus atormentadores mientras les arrancaban la piel a tiras con tenazas al rojo. Jolín, yo no es que quisiera ser capillita, pero esos panfletos me confirmaron que como santo ni tenía espíritu de sacrificio ni vocación. Como cardenal del Renacimiento, quizá.

Veo a Camps, le oigo hablar y tengo claro que uno de esos santos mártires sonrientes es él, sin lugar a dudas. Tengo más dudas de que Sonia, como Santa Olalla, se fuera a quedar callada y rezara por el cónsul Barcala, por ejemplo, mientras éste mostraba sus senos cortados en una bandeja como en el poema de Lorca. Una visión perturbadora, lo reconozco.

En esta hornacina santoral han expuesto a otros mártires, como Rita, inocente por fallecimiento que no por juicio, y no sé si entrará Zaplana, porque mientras no hay sentencia firme no hay culpabilidad culposa. Mientras tengas abogados que dilaten el proceso no eres reo, por tanto recurramos hasta el infinito y más allá. Hasta entonces, lo que nos pareció que pasó fue una realidad paralela.

Es curioso como este retorno junta ofendidos, relegados y hasta iluminados por la buena nueva que trae San Francisco a sus discípulos. En el regreso de Walpurgis se han levantado de su tumba unos cuantos, y, advierto, vienen con hambre atrasada. Como además el partido de Mazón no está como para echar pulsos, que vayan cerrando a cal y canto las sedes, no vaya a ser que se las tomen al asalto.

En otras circunstancias, el movimiento de Paco y Sonia sería una pataleta de bebé. Con un gobierno al mando de la Generalitat y la enorme batería de cañones que eso significa, y con un PP nacional que prefiere súbditos a compañeros (como todos los partidos), una ronda telefónica hubiera dejado medio vacío de figuras conocidas el salón de actos de INFORMACIÓN. Ahora, por el contrario, dejarse ver puede ser una fuerte apuesta por el futuro o, en todo caso, una declaración de principios, por lo que pueda pasar.

En la lista de agravios de Camps, es evidente que hay nombres y apellidos no de lejanas montañas ni de desiertos remotos. Cuerpo a tierra que vienen los nuestros, suele decirse. «Duele más el silencio de los propios que el ruido de los extraños», se lamentó el expresidente.

En ese giro de la historia, Camps propone volver a ganar por mayoría absoluta y relegar a Vox a los infiernos. Puede parecer un sueño imposible en este momento, pero cual hombre de la Mancha presume de que él la obtuvo y eso no hay quien se lo niegue. Tampoco a Castedo.

En épocas de aflicción para el PP, con los mazones aferrados al relato y luchando, no ya para seguir en el Palau sino para no pisar Fontcalent, el mensaje cholista/aragonés de ganar y ganar y volver a ganar seduce a los huérfanos de liderazgo. Camps y Castedo, como Agustina de Ayuso o Aznar de Castilla, presumen de no ser «maricomplejines» como Mariano, ni de ser un sinsustancia como Feijóo. Los españoles nos pasamos la vida, como los Comuneros, añorando una Junta o esperando un Capitán.

¿Quién me iba a decir que alguien de tan poco carisma como San Francisco podría convertirse en Francisco el Deseado? Dicen que el martirio curte y que tras el paso por el fuego, el hierro forjado adquiere su dureza. Sea, pero me está dando por silbar, con Pedro Navaja, el sorpresas te da la vida. A mis años.