Miquel Nadal.

Que Miquel Nadal, el director general de Cultura de la Comunidad Valenciana, haya sido columnista antes que fraile, fue una buena noticia con la que nos desayunamos aquella mañana con su nombramiento. No es frecuente que aquel a quien lees con verdadera entrega (aquel de quien esperas sus columnas convencido de que serán mejores o peores, pero no habrá una mala, puesto que todas están presididas por ese barniz de humanismo, una palabra cada vez más manoseada y desposeída de significado), sea nombrado de la noche a la mañana director general del negociado de la Conselleria de Cultura que más repercusión tiene en tu vida diaria, por cuanto si divido mi jornada en tres tercios constato cómo en uno duermo, en otro me oxigeno mientras un tercero lo paso en la biblioteca, que para mí es a la vez ocio, trabajo, distracción y aprendizaje.

Da verdadero gozo leer a Miquel Nadal. Escritor sin pose. Alquimista de emociones (y eso no se lo digo a todos). Pero hete aquí que cuando se hizo cargo del departamento que incluye las bibliotecas del territorio, resulta que la bautizada como Azorín estaba hecha unos zorros (con perdón).

Qué desagradable debe ser para un director general encontrarse con la penosa situación de que en el momento del nombramiento todas las bibliotecas que estaban a su cargo no disponían ni de un solo euro para la compra de libros. No debió ser plato de gusto despejar la broza burocrática con el fin de regresar a la normalidad. Pero se consiguió.

No contamos con una biblioteca moderna ni puntera. No es la biblioteca que los alicantinos merecemos. Pero después de unos largos dieciocho meses a pan y agua, han vuelto a entrar ejemplares nuevos en la Biblioteca Azorín. Aleluya.