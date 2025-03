Tipos de interés y beneficios bancarios

Tipos sintéticos de interés de nuevas operaciones (entidades de crédito y establecimientos financieros de crédito) (%)

La última rebaja de tipos de interés, acordada por el Banco Central Europeo hace tan sólo unos días con el fin de impulsar la actividad económica, una vez parecen ya controladas las tensiones inflacionistas, vuelve a poner sobre la mesa el debate acerca de la transmisión de los tipos de interés "oficiales" a las operaciones activas y pasivas que las entidades de crédito acuerdan con sus clientes.

En el caso de España, los datos de los últimos años han puesto de manifiesto que la diferencia entre los tipos de interés que las entidades cobran a sus clientes por los préstamos y créditos que les conceden y los que les pagan por los diversas categorías de depósitos que reciben de ellos (a plazo, a la vista, etc.) se sitúa en máximos históricos (gráfico 1). El incremento de tipos ocasionado por el endurecimiento de la política monetaria a comienzos de 2022, a raíz del aumento de la inflación originado, entre otros factores, por la invasión de Ucrania, se transmitió rápidamente al coste financiero de los préstamos y créditos, pero no se trasladó de la misma manera a la retribución de las cuentas de los depositantes, cuyos tipos apenas se incrementaron. Ello disparó el margen de intereses que, como se puede observar en el gráfico 1, llegó a situarse en el entorno de los cinco puntos porcentuales en la segunda mitad de 2023. Una cota que no se había alcanzado desde la adopción del euro.

De este modo, las entidades de crédito parecen haber aprovechado el contexto de mayores tipos de interés para alimentar sus beneficios aumentando la diferencia entre las rentabilidades del activo y del pasivo. Lo podemos comprobar revisando el comportamiento de la cuenta de resultados del conjunto de entidades de crédito (tabla 1), donde se aprecia que el margen de intereses ha pasado de casi 67.000 millones de 2021 a más de 95.000 millones de 2023, aumentando su peso respecto al activo de las entidades en más de seis décimas (del 1,71% al 2,33%). Los datos de la primera mitad de 2024 indican que, seguramente, al cierre del pasado ejercicio se habrán superado con creces las cifras de 2023.

Aunque los depositantes no han podido conseguir retribuciones atractivas por sus ahorros, al menos, han podido beneficiarse de la desaparición de muchas de las comisiones que se generalizaron durante los años de bajos tipos de interés (la segunda mitad de la pasada década), en los que no fueron pocos los clientes que, al final, acababan pagando por los saldos mantenidos en las entidades de crédito. Hoy en día, es fácil contratar en cualquiera de ellas algún tipo de "cuenta sin comisiones", en las no se paga por los servicios más habituales (aunque sí por otros, sobre todo si hace falta acudir a una oficina).

No obstante, las entidades de crédito han logrado que las comisiones continúen siendo una fuente importante de ingresos, decisiva para mantener el crecimiento de sus beneficios. De hecho, como se aprecia en la tabla 1, parece que el peso relativo de las mismas continúa incrementándose. Y es que los grandes bancos han desplegado una estrategia que combina la falta de una retribución atractiva por los depósitos con la oferta de alternativas que les permiten obtener unos suculentos ingresos por comisiones (por asesoramiento, intermediación, etc.). De este modo, evitan el deterioro de su margen de intereses a la vez que logran nuevos mecanismos de captación ingresos.

Basta un simple vistazo a las páginas web de las principales entidades españolas para comprobar que los depositantes sólo pueden aspirar a retribuciones atractivas (entendiendo como tales aquéllas que les permiten, al menos, mantener el poder adquisitivo de sus recursos) asumiendo algún riesgo y abonando las comisiones que conlleva la contratación de fondos de inversión, seguros de ahorro, carteras de activos o algún otro producto de este tipo. Si un cliente desea acudir a fórmulas más tradicionales para rentabilizar sus ahorros (como, por ejemplo, un depósito a plazo fijo), debe acudir a entidades más modestas, que recurren a ellas para captar nuevos clientes; o buscar en las "Fintech" (es decir, entidades financieras que tratan de diferenciar sus servicios de los que ofrece la banca tradicional a través de un uso intensivo de la innovación) una opción que les permita invertir pagando menos comisiones. Aunque, en ambos casos, se verá obligado a asumir el coste que, en términos de tiempo y esfuerzo, conlleva el cambio de proveedor de servicios financieros.

Para decidir entre las distintas alternativas, es importante tener una idea clara de los riesgos que estamos dispuestos a asumir, de nuestras necesidades de liquidez y de nuestras preferencias como ahorradores e inversores, ya que la estrategia más apropiada depende de estos parámetros.

Dicho lo anterior, se ha echado de menos una mayor preocupación de las autoridades encargadas de velar por la competencia en los mercados financieros. A mi juicio, ha faltado una examen más pormenorizado de la escasa diferenciación de las ofertas de los principales bancos españoles, así como de sus causas y consecuencias. No es lo mismo que sea un reflejo de las preferencias de los clientes que el fruto de algún tipo de colusión tácita entre las entidades.