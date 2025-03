La ciencia, cuestionada / Agencias

La ciencia, controvertida históricamente, siempre estuvo cuestionada, perseguida, negada y muchos científicos fueron perseguidos, encarcelados y asesinados, quemados vivos, actualmente circular la idea de que el planeta no es redondo y que no gira alrededor del Sol, se niega que las vacunas sean eficaces. El actual presidente norteamericano, Donald Trump, y también Bolsonaro, siendo presidente de Brasil, negaron que los tratamientos científicos contra la pandemia fueran útiles. Trump llegó a afirmar que era más eficiente beber lejía... No debería sorprender que Estados Unidos y también Argentina, se retiraran de la Organización Mundial de la Salud (OMS), organismo dependiente de las Naciones Unidas, que desde hace décadas es la organización que más interviene en pro de la salud mundial.

Hace cientos de años, una científica, Hipatia, fue asesinada víctima del fanatismo religioso (Amenabar le dedicó una película muy educativa). El médico español, Miguel Servet, explicó la circulación de la sangre y un teólogo rechazó la Trinidad, tanto protestantes como católicos lo condenaron menos a morir en la hoguera.

Calviño, en un acto de generosidad pidió que fuera... decapitado, le pareció menos doloroso, también fueron quemados sus libros y todos sus papeles. Otro caso muy conocido fue el de Nicolás Copérnico, por afirmar que la Tierra rotaba y que giraba alrededor del Sol y no al revés. Sí, el mundo se mueve y pudo evitar ser castigado. Durante siglos, se impuso la teoría de Ptolomeo insostenible, ya en la Vieja Grecia se sabía que el mundo se movía y en el mundo islámico, en el mundo islámico también se sabía.

La lista de los científicos asesinados es cuantiosa, impidiendo el desarrollo de la sociedad. Aún hoy en algunos estados de Estados Unidos, en la escuela, se prohíbe enseñar la Teoría de Darwin. El origen de la especie humana es según lo explica la Biblia. También, niegan la ciencia los que niegan la crisis climática.