Delegar el Estado por un precio

Salvador Illa. / Manu Mitru

En la academia jurídica socialista, en la que lo formal se sobrepone a lo material cuando conviene, avanza la idea de que en lo que toca a la cesión de la inmigración a Cataluña hay que diferenciar entre transferencia, inconstitucional para ellos de momento, y, delegación, concepto que lavaría la medida haciéndola devenir lícita, aunque en el fondo, materialmente, sean la misma cosa o confundida si se atiende al acuerdo entre PSOE y Junts. Esas sutilezas conceptuales vienen a coincidir con la similitud o no entre la noción de lealtad constitucional y la de sumisión gubernamental. No son lo mismo, aunque se quieran entender equivalentes incluso por las instituciones más básicas del Estado.

La discusión sobre el significado de transferencia y delegación es tan abierta, como incierta, siendo claro solo que la transferencia lo es de la titularidad y la delegación, del ejercicio de una competencia estatal.

Lo delegado, pues, es ejercitado por quien recibe la delegación. Depende de los poderes recibidos, verdad, pero en el fondo quien actúa la conducta es el delegado, no el delegante. Y se entra en la espinosa cuestión de saber si el delegado puede regular legal o reglamentariamente lo entregado, la de los límites y la del control del Estado. Nada fácil, pero evidentemente no superable con una simple referencia a que se delega, no se transfiere o a que las CCAA son Estado. Y es que, no se olvide, esta cesión se enmarca en un negocio de prestaciones y contraprestaciones, no en el marco del interés o la necesidad de actuar de un modo que, de la misma forma, por beneficiar la eficacia de la materia, debería extenderse a todos, no limitarse a Cataluña y sus votos.

El art. 150 de la CE permite transferir o delegar competencias del Estado a las CCAA siempre que éstas sean transferibles o delegables por su naturaleza. Es decir, y aunque sea discutible teóricamente, lo que debería determinar la posibilidad de transferir o delegar es la naturaleza de la competencia, si la competencia es propia del Estado como tal, de la soberanía nacional y si lo es, negar que pueda ser transferida o delegada. Lo que es propio de la soberanía, común e indivisible no puede ser transferido y, por ello, tampoco delegado. Y algo más debe tenerse en cuenta, esto es, si la cesión o delegación favorece el ejercicio de la competencia o la debilita, si genera efectos no compatibles con el interés general y común, pues eso, el interés general es lo que justifica actuar cediendo o delegando, no el político, puntual o electoral.

Otro razonamiento nos llevaría a conclusiones o situaciones que excederían el marco constitucional. Si todo es delegable al margen de su naturaleza al diferenciar entre delegable o transferible, la delegación sería posible siempre, pues lo delegable sería todo. Por qué no la defensa nacional, las fuerzas armadas, el Poder Judicial, los Tratados Internacionales etc…

Dice el PSOE, perdido en dar cobertura a su interés particular de resistencia, que las comunidades son Estado; de ahí que, en su concepción, todo sea delegable. Estado y CCAA son la misma cosa. Pero también son Estado los ayuntamientos o las diputaciones. Y a nadie se le ocurre delegar la inmigración en estos.

Y es que lo que se avala o se quiere avalar en este mercado, debe extenderse a todo aquello que reúna las mismas características. Salvo que se entre en el terreno de la relatividad que, igualmente, es similar a la discrecionalidad o, incluso, a la arbitrariedad. Son conceptos diferentes materialmente, pero formalmente pueden conjugarse con la palabra bien elaborada y aparentemente motivada con razones jurídicas que, a la vez, se mezclan con las políticas, similares o no, pero formalmente diferenciadas si se quiere hacerlo. Todo depende de la voluntad, la creatividad y la sensibilidad con el futuro constitucional o el presente que no se quiere ver desvanecido. Y este país con sus instituciones debilitadas y sustituidas por los partidos, admite cualquier cosa que haría sonrojar a nuestros predecesores de la Transición. Qué nostalgia.

Lo delegable, con la medida acordada entre el PSOE y Junts, no tiene límites merced a este juego de palabras que esconde o va más allá de la lealtad constitucional, pues es fruto de una necesidad estrictamente política, de un cambio de votos que permita mantener un gobierno.

Entramos ahora en una fase decisiva que el TC tendrá que afrontar, cuál es la interpretación de la Ley de amnistía y, en concreto, el delito de malversación que, como es sabido, es amnistiable si no ha habido enriquecimiento personal. Defiende el gobierno que por enriquecimiento se entiende el estrictamente personal económico, la apropiación de fondos, sin atender a que la jurisprudencia, desde hace un siglo, no de ahora, lo enlaza con cualquier enriquecimiento directo o indirecto. Incremento del activo del malversador o mengua de su pasivo si, para alcanzar este último efecto, se encarga a la administración lo que beneficia a quien ordena el gasto.

Pues bien, el gobierno entiende que debe atenderse a la voluntad del legislador, aunque la letra de la ley no se corresponda con el concepto jurisprudencial. Siendo ello así, por coherencia, cualquier interpretación que se haga de normas pactadas en esta situación en que se halla nuestro país, debería atender a la causa o razón que las sostiene, que no es otra que una compraventa de apoyos. Lo que se pide en un caso ha de aplicarse en todos. Lo lícito no es siempre legítimo y, en todo caso, aunque no quepa la declaración de ilegalidad, sí debería tenerse en cuenta a los efectos de apreciar su constitucionalidad y el espíritu de la Constitución no puede amparar actos con fines que confundan el Estado con un gobierno siempre provisional. La democracia es otra cosa o eso creíamos en nuestra ingenuidad.