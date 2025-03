Un raro ejemplo de talante democrático

Fallece la exconcejala del Ayuntamiento de Alicante María Teresa Revenga / Rafa Arjones

En junio del año 2003 un hecho insólito tuvo lugar en Alicante. Una decena de periodistas de la sección municipal compartimos mesa y mantel en un restaurante gallego de la plaza de la Santísima Faz, a espaldas del Ayuntamiento. El motivo era celebrar un almuerzo con María Teresa Revenga como agradecimiento a su permanente colaboración con los medios informativos en un momento especialmente triste para ella, al dejar de ser concejala por haber sido excluida de la lista electoral municipal del PP del año 2003. Este homenaje era insólito ya que en mis 30 años de redactor municipal ha sido la única vez que los propios informadores son los que rinden tributo a la transparencia informativa de un edil.

Tuve la suerte de compartir como periodista de INFORMACION los 12 años de concejala y los dos de delegada municipal de María Teresa Revenga, "Pele" para los amigos, con una relación especialmente estrecha durante los cuatro años que fue primera teniente de alcalde y los dos de delegada municipal de Hacienda. Durante tan largo periodo de tiempo escribí cientos de artículos relacionados con su gestión, vital en el Consistorio ya que se ocupaba de las cuentas municipales, pero no tuve el más mínimo conflicto con ella. Al contrario que la inmensa mayoría de sus colegas en el Ayuntamiento, no recuerdo nunca ninguna mala cara o gesto adusto por alguna crítica informativa. Por el contrario, siempre me facilitó los datos e informes que le pedí sobre asuntos de su competencia.

Es más, me atrevo a decir que esta opinión sobre la cortesía y amabilidad de María Teresa la compartieron también los ediles de los dos grupos de la oposición municipal existentes entonces, PSOE y EU, algo que contrastaba con la tensión y enfrentamientos que mantenían a menudo con el alcalde, Luis Díaz Alperi y otros ediles del PP.

Este talante democrático de Pele le fue provocando serios problemas en su partido, especialmente durante el periodo en el que había órdenes directas del presidente de la Generalitat, Eduardo Zaplana, de que a INFORMACION ni agua. La gota que desbordó el vaso fue una entrevista que concedió a este periódico apenas unos meses antes de las elecciones municipales de 2003. Si ya fue dura para el PP su opinión sobre la guerra de Irak al señalar que había que escuchar la voz de la calle, haciéndose eco de las multidudinarias protestas en las calles, lo más grave, y lo que le costó ser desalojada de todas las listas electorales y de cualquier cargo político, fue que tales manifestaciones las hiciera en este periódico. Más que lo que dijo, lo que definitivamente le costó el puesto fue dónde lo dijo.

Ya en 2005, un año después de que Zaplana dejara la presidencia del PP de la Comunidad Valenciana en favor de Camps, Alperi la repescó como delegada de Hacienda, consciente de su solvencia. Tras dos años en estas funciones Revenga volvió a ser marginada en 2007 y prácticamente abandonó su carrera política.

La última vez que vi a Revenga fue en el año 2014, en la comida de jubilación de José María Simón, oficial mayor y jefe de contratación del Ayuntamiento, toda una institución entre los técnicos municipales. Simón siempre se rigió por criterios objetivos y huía de componendas políticas. Será por eso que a su acto de jubilación sólo asistieron dos ediles, María Teresa Revenga y José María Perea.

No me gustan las lisonjas gratuitas, ni siquiera a título póstumo, pero en este caso he aceptado la invitación a pronunciarme sobre María Teresa Revenga porque creo que es de justicia resaltar, y quiero dejar constancia de ello, su talante abierto y democrático, tan difícil de encontrar entre la clase política. Y lo remarco pese a la discrepancia con algunos de los que fueron sus postulados políticos.