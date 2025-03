Que alguien le diga al sol que vuelva

Una mujer protegiéndose de la lluvia con un paraguas en el centro de Elche. / Áxel Álvarez

No sé los días que hace que no se le ve al sol por estos lares, no está y, según las previsiones meteorológicas, ni se le espera. El muy pillín se ha escondido, puede que se haya ido a pasar unos días de vacaciones a un resort de esos de bufet libre y todo incluido luciendo pulsera de cliente vip que tanto le gusta disfrutar a Paco el mecánico, Pepi su mujer y sus cuatro hijas, o puede que haya dimitido de sus funciones, cansado de tantas quejas que tiene que soportar en verano: ¡Qué calor hace, por Dios! ¡No se puede dormir por este calor!, hecho este completamente comprensible, pero si alguien lo ve, que le diga que vuelva, ¡que ya le vale!, que él es como un político, no puede ni debe dimitir, que desde que se marchó, hace de eso ya demasiado tiempo, un malévolo tren de borrascas, algunos mal pensantes considerarán que lo ha mandado el malandrín ministro de Transportes, don Óscar Puente, ha intentado suplantarlo pintando de gris el cielo y sustituyendo sus luminosos rayos por una cansina lluvia diaria acompañada en la mayoría de las veces por unas tormentas de rayos y truenos de las que acojonan y con un viento más que desagradable, vamos, que Elche en vez de ser el Oasis del Mediterráneo parece Mordor.

Yo que soy un morador habitual de las terrazas, lugar privilegiado para contemplar lo que me rodea, lo que acontece y lo que aún consigo elucubrar, en estos días en los que el sol ha desistido de cumplir sus funciones, en más de una ocasión he acabado calado hasta los huesos, tiritando de frío, con la mirada perdida ya que no podía ver nada con las gafas goteando y removiendo mi café solo y aguado, vamos, un cuadro. A pesar de estos graves inconvenientes, uno intenta sobreponerse a las circunstancias y disfrutar, si se puede, de cuanto observa y he de decir que no son pocas las cosas que acontecen. Sin ir más lejos, esta semana, Elche se ha vestido de glamour en varios escenarios, por un lado, nuestro alcalde hecho un pincel ha pisado la alfombra roja del Festival de Cine de Málaga, en la presentación de la película documental sobre el Misteri de Pablo Más y Manuel Gutiérrez Aragón, una iniciativa artística de primer orden que merece todos los elogios por su intención y su espléndida realización, que va a servir para transmitir al gran público lo que es, lo que representa y lo que implica para los ilicitanos el Misteri; y por otro lado, por la presencia en la bañera del programa de Broncano, La Revuelta, de la mujer que ha ostentado el cargo de Dama Viviente de la Real Orden de la Dama de Elche, reivindicando el retorno a su ciudad de la Dama de Elche, y ello, en prime time en la primera de Televisión... ¡Española! Un escaparate inmejorable para escenificar ante los espectadores más jóvenes una reivindicación legítima y justificada, esperemos que el ministro de Cultura, don Ernest Urtasun, haya podido verla, recapacitar y plantearse al menos una cesión temporal del busto ibérico , porque, no se equivoque señor ministro: ¡Cómo se está en casa, en ningún sitio!

Por aquí, a pesar de las lluvias, poca cosa nueva hay: el Ayuntamiento sigue plantando flores, ahora sale a licitación otro contrato más por 88.000 euros, que con tanta flor, arbustos y plantas esto va a ser una selva y, con la lluvia que está cayendo, no te quiero contar como van a pasar la primavera los alérgicos; las obras en la vía pública siguen sin acabarse, y ahora con más retraso, pues los dos obreros que hay para remodelar una plaza con la lluvia no van a poder trabajar; en Frutas Loli están de ofertas las coliflores y los fresones, las peras carísimas; la concesión administrativa de gestión del Hospital del Vinalopó se va a prorrogar cinco años más y ello a pesar de ser la única que existe actualmente en la Comunidad y a pesar de las quejas de usuarios y de la Plataforma por la Reversión, quejas que han quedado archivadas en el fondo del cajón de los olvidos, quejas, reclamaciones y otros pareceres; en la Droguería Paco, la lejía Conejo está de oferta, así como los bastoncillos para los oídos y el masaje After Shave Floid y las heladerías abren mañana sus puertas al público, como lo han hecho siempre, para celebrar San José.

Hablando de la celebración de San José, para la mayoría de los valencianos, lo festejamos quedando con los amigos para tomarnos una cerveza, yéndonos a comer con la familia, felicitando a los José, Josefinas, Pepes, Pepas y Pepitos o los más aventureros viajando a València para contemplar las Mascletàs, las Fallas y de paso tomarse una horchata y comerse algún buñuelo de calabaza, pero, como Mazón (a fecha de hoy aún sigue siendo presidente de la Generalitat Valenciana) no puede hacer esto último, porque parece ser que algunos ciudadanos y ciudadanas de València (los más ingratos) en vez de aplaudirle y decirle «eres un máquina» le dicen de todo menos bonito a consecuencia de su «magnífica» gestión de la dana sufrida en octubre en la provincia de Valencia y a consecuencia de la cual han fallecido 227 personas y otras miles lo han perdido todo, ha decidido que para conmemorar este gran día para el pueblo valenciano, como no puede ir al balcón del Ayuntamiento de València, vestido de fallero, porque como digo, unos ingratos, rojos todos ellos, seguro, de forma injustificada y sin fundamento lo vilipendian, ha decidido hacerse de Vox, pero sin abandonar la militancia en el PP, que de paso jode un poco más a su jefe de filas, que últimamente lo ve muy reticente en eso de apoyarle, que el pobre hombre dirá: ¿Qué he hecho yo para merecerme esto?

Si lo de Mazón era un despropósito injustificado, no explicado, inverosímil, injustificable y trágico, ahora con el acuerdo alcanzado con Vox para sacar adelante unos presupuestos, acuerdo que supone ir en contra incluso de lo pactado y acordado por su propio partido político en Europa, vuelve a escenificar, y ya es la segunda vez, de forma palpable, y sin recato alguno, que eso que se estila en Francia o Alemania, aquí en Valencia no sirve, aquí vale todo, salvo recibir a las víctimas de la dana. Feijóo debe pensar: «Con estos amigos, no necesito enemigos».

Quizás Mazón haya hecho esto influenciado por la falta de vitamina D a consecuencia de la falta de sol, o quizás porque no tenga o le queden escrúpulos para afrontar su situación, vaya usted a saber, cosas más raras se han visto, por eso, alguien debe decirle al sol que vuelva de una vez por todas, que esta tierra lo necesita, que es una tierra de luz, sol y calor, que los que la habitamos necesitamos la alegría que da su luminosidad, la fiesta que nos proporciona su calor y que el agua para las ranas, nosotros somos felices con una cerveza en la mano.

Deseando y esperando la vuelta de nuestro sol, y como dijo Confucio: «Hasta que el sol no brille, encendamos una vela en la oscuridad», yo voy a tomarme la primera horchata del año para celebrar San José y hacer más placentera la espera.

Felicidades a todos los Josés, Josefas, Pepes, Pepas y Pepitos.