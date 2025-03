Curiosidades, las justas

Curioseando de RTVE / RTVE

No se andan con chiquitas los nuevos rectores de RTVE, que se propusieron no perder ni una décima de audiencia, y se comportan como si en lugar de estar frente a un canal público lo que dirigiesen fuera una empresa privada en la que hay que rendir cuenta de resultados favorable. No se explica de otro modo cómo se han empleado en el asunto. No se había visto nada igual en lustros.

Ejemplos hay muchos, pero ahí van algunos destacados. El programa Curioseando se contrató y pensó para ser emitido a las diez de la noche, como El condensador de fluzo, Órbita Laika y otros de su especie. Pues quienes deseen seguirlo en la televisión lineal, a la hora en que se emite, deberán hacerlo pasada la una de la madrugada, que es el horario que ha tenido a bien concederle la nueva dirección. Otro tanto le ha ocurrido a 59 segundos, que tras comenzar con mal pie fue trasladado de cadena, primero a las diez de la noche, para desplazarse a continuación hasta las once. O en semanas como la actual, debido a la Cremà de las Fallas de Valencia, más tarde todavía. Eso teniendo en cuenta que se trata de un formato muy caro y que contraprograma directamente La noche en 24, abordando idénticos contenidos que la tertulia de Xabier Fortes a la misma hora que ésta. ¡Claro, es que estaba pensado para los viernes, cuando la tertulia política libra!

Muchas menos contemplaciones se han tenido para los programas culturales, que se han desaparecido de los horarios más o menos razonables como si a nadie importaran. Ahí está el caso de Culturas 2 o de Un país para leerlo, este último fulminado para evitarle un calvario sin sentido. De nuevo corren malos tiempos para la lírica.