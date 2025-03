Por obra y gracia de Trump

El presidente de EE UU, Donald Trump. / Erin Schaff / Europa Press

Se sabe muy bien que la distribución de la riqueza en el mundo no es equitativa. Y que se acumula en menos manos cada vez. Fortunas y pobreza, esa es la cuestión. Evasión de impuestos… Hay más multimillonarios que multimillonarias. La herencia es lo que crea más gente con dinero. La meritocracia y las circunstancias particulares pueden funcionar, pero no en la misma medida. Nadie se forra trabajando simplemente. Lo más importante no es acumular riqueza, sino vivir con dignidad en todos los aspectos. Actualmente, los individuos más ricos tienen imperios tecnológicos y digitales. La inteligencia artificial va a ser una de las mejores oportunidades de negocio para aumentar los caudales de unos cuantos con todo el personal atrapado en las redes.

La reelección de Donald Trump ha supuesto una enorme satisfacción a los magnates que le apoyaron. Esos grandes tipos, hoy, ven erosionadas sus fortunas, que siguen siendo enormes. La incertidumbre política y económica, generada por el trumpismo, pasa factura, y el crecimiento económico y la desgravación fiscal chocan con la realidad. La política arancelaria y las cotizaciones en bolsa pesan negativamente. Fuertes pérdidas en mercados clave y acciones desplomadas. Hasta el patrimonio de Trump se ha reducido notablemente. Por ahora, los sueños dorados de algunos se disuelven. Los indicios de crisis mundial y las probabilidades de recesión aumentan. Los millones obsequiados al gran héroe americano no funcionan de momento.

Respecto a la clase trabajadora de Estados Unidos, el futuro es mucho más incierto aún, claro, bajo la nueva administración. A los multimillonarios les sale el tiro por la culata por todo lo expuesto, aunque continúan en el gabinete mientras los proyectos de recortes masivos en la Seguridad Social, en los programas sociales, y los ataques a los sindicatos progresan inadecuadamente. La ofensiva contra los maltratados derechos y el bienestar solo acaba de dar el pistoletazo de salida. La élite política y empresarial no va a ahorrar esfuerzos en estrangular a la población. Las deterioradas condiciones de vida, por obra y gracia de Donald Trump, no van a dejar de deteriorarse en señal de agradecimiento a sus votantes con mayor, menor o nulo poder adquisitivo.

Sombrío paisaje para quienes dependen de su trabajo ante el gobierno de figuras provenientes de las grandes corporaciones y las finanzas. La desregulación y la represión laboral, ya existentes en su primera presidencia, seguirán campeando sin freno y marcha atrás. Los intereses empresariales, pese a las inclemencias descritas, van a estar a salvo. Y está bien que lo estén, aunque no en perjuicio de los trabajadores. Los perdedores en esta dramática película protagonizada por la familia Donald, cuya eficiencia gubernamental consiste en recortar el gasto público en al menos 2 billones de dólares. De tal modo, miles de empleados de ese sector se enfrentan al impago de sus salarios debido a la congelación de fondos federales. Etcétera, etcétera.

Sí, sí. Hay más amenazas todavía, como la agenda imperialista de este hombre, que está intensificando las tensiones internacionales y no en beneficio de la clase trabajadora, a la que divide, con sus propuestas o medidas, y debilita la posibilidad de resistencia unificada. Avanza arbitrariamente contra los inmigrantes, las comunidades LGBTIQ+, los afroamericanos y otras minorías. Fomenta la inestabilidad global y las repercusiones en el empleo y en los precios de bienes esenciales. El miedo y la inseguridad laboral dan luz verde a los empresarios a fin de imponer peores condiciones de trabajo, y se pretende diluir la crucial necesidad, decíamos, de una respuesta organizada. El Partido Demócrata tampoco invita al optimismo. Esta es la agresión de la oligarquía estadounidense, por lo que la situación requiere un plan y no cruzarse de brazos.

Aquello sí lleva el camino de convertirse en una autocracia sin complejos, con una guerra comercial en el mundo que da lugar a represalias de los demás países contra los aranceles del megalómano neoyorquino de opereta. El derecho internacional y la calidad democrática se rompen. ¿Es posible contemplar tranquilamente el delirante espectáculo? La mejor defensa del movimiento obrero, ante la desprotección social y la ley del más fuerte en EE. UU., es plantear una alternativa política y un contraataque con programa que exija mejoras reales y canalice el descontento creciente. La riqueza producida no puede concentrarse en los bolsillos de unos pocos. Ni en aquel país ni en ningún lugar. Se concentra, y más aún lo haría en España con los admiradores de Trump gobernando.