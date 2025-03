Pele, hasta siempre

María Teresa Revenga / Rafa Arjones

Solo en el CDS y viviendo el calvario que se pasó en ese partido a nivel nacional y su extensión, aún más intensa, en el CDS provincial y local, estuve a su lado. Es verdad que siempre estuvimos en el mismo bando, en el que no tocaba pelo, esos mechones los tenían bien asidos los dirigentes locales que ella, siempre distinguida y señorial, les llamaba solo ”maleducados”, otros no éramos tan finos.

Pele era una persona que tenía algo cada vez más extraño y añorado, Pele era normal. Además educada y cercana. Siempre se podía hablar con ella, no tenía esa tan común costumbre actual de no atenderte o no contestar. No conocía la soberbia ni la mala educación y era una gran compañera.

Era una alicantina de verdad y hacía lo que podía, siempre y con todos. Viví con ella y con otros dos compañeros la integración de los restos de aquel enésimo naufragio centrista en el creciente y luego hegemónico PP, ellos se integraron, yo no. Eso no dice nada en su contra ni a mi favor, cada uno eligió libremente. Recuerdo aquella conversación con Zaplana y Miguel Valor en el antiguo edificio de alcaldía de Benidorm. Allí Pele volvió a ser la elegancia, la inteligencia y el sentido común personificado.

Solo una vez le pedí algo, y no fue para mí, era que publicara desde la Generalitat una magnífica tesis de un compañero de la Universidad, lo hizo y supongo que no fue fácil, nada lo es.

Fue alcaldesa accidental y recuerdo que en la plaza santísima Faz, donde yo tenía casa, le dije ten cuidado que si lo haces muy bien estás muerta (políticamente) se rió, pero me dijo que así sería y fue.

De todas formas lo mejor de ella no fue su incesante trabajo y dedicación, ni su gusto por la política que le apasionaba, lo mejor era ella que sabía estar siempre allá donde estuviera y que siempre fue fiel a sus amigos y a su pensamiento. Era tan buena gente que hoy Alicante pierde mucho, más de lo que puede parecer una pérdida de una señora de 80 años, una gran señora. Si le ponen una calle, eso sí que sea en el centro. Un beso Pele.