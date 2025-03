¿Por qué Vinicius es el deportista más odiado en España?

El delantero del Real Madrid Vinicius Junior. / EFE

Amigo lector, si te preguntase cuáles son los deportistas más populares en España en los últimos años, probablemente me dirías que Iniesta, Nadal, Gasol, y ahora, Alcaraz. Y estoy convencido de que, si la pregunta fuera cuál es el más odiado, habría unanimidad en señalar a Vinícius.

Aún colea la eliminatoria de Champions, dónde la interpretación de una regla estricta y fuera de proporción, que dudo se hubieran atrevido a utilizar contra el Real Madrid, decantó su clasificación. ¿Alguien me explica que ventaja tuvo Julián al golpear el balón así, sin alterar su trayectoria? El caso es que el Real Madrid, como es normal, celebró su agónica clasificación en campo ajeno. Nada que reprochar, todos los equipos lo hacen. Pero algunas formas, como las de Rüdiger, que hizo un deplorable gesto de cortar el cuello a las gradas, nunca proceden.

Hoy quiero centrarme en Vinícius. Hizo un partido pésimo, e incluso falló un penalti. Cuando le cambiaron, con los dedos dijo: “nosotros quince y vosotros cero”. Pero lo peor viene cuando llega a su casa, y, en frío, se pone a tuitear: ”madremiaaaa MADRID HAY UNO SOLO. A mejorar y a la próxima!!!”. Y, para rematar, ante una imagen de una pancarta atlética que dice “este año sí”, él pone “este año no”.

Dice luchar contra el racismo, y nos cuenta que “él está consiguiendo cambiar cosas en España”, cuando realmente es el Malcolm X de Hacendado. Insulta a los árbitros, al público del equipo rival, y se mofa de los jugadores contrarios diciendo que gana más dinero que ellos. Incluso le dijo a Gavi, tras la debacle contra el Barça: "Si, pero el lunes voy a ganar el Balón de Oro”. Está permanentemente buscando el conflicto, incluso cuando no le tocan, hace ver que le han partido la nariz. En la liga española, algunos compiten con él como mejor jugador, pero nadie le gana a energúmeno. ¿Alguien ve a Bellingham (el de fuck off, you're a piece of shit) haciendo aspavientos cuando le derriban?

Recordemos que consiguió cerrar una grada de Mestalla, y este año, dónde por fin un árbitro tuvo las narices de expulsarle, les mandó con señas a Segunda División. Pero si cuatro descerebrados insultan a Balde en Getafe……. ahí no pasa absolutamente nada. Por no hablar de que, cuando se enteró que no te darían el Balón de Oro, decidió no ir. Amic meu, en l'esport, el normal és perdre…que ens ho diguen als herculans.

Podría ser venerado por su fútbol, porque nadie niega su calidad. Sin embargo, no le es suficiente que le admiren por lo que hace dentro del campo, y requiere otro tipo de atención especial, contándonos la milonga de que todo lo malo que le pasa en la vida es porque es negro. ¿Alguien compra este argumento? Pues va a ser que sí, porque resulta que Netflix le ha hecho un documental. Pero no deja de ser curioso que, habiendo tantísimos futbolistas negros en la liga española… todo le pase a él. Dudo que sus compañeros le soporten, y vaticino que próximamente le traspasarán.

Si este hombre, en vez de torpedear su carrera, se dedicase exclusivamente a jugar al fútbol, siendo respetuoso, como su compañero de equipo, el gran Luka Modric, no habría más remedio que ovacionarle. Como aplaudieron en Chamartín a Ronaldinho, que también era negro y brasileño, por cierto. Sin embargo, ha preferido elegir, como cantaban los Beatles, the long and winding road. Se habla más de su comportamiento que de su calidad futbolística. Y es él el que ha escogido este camino. ¿Tiene tiempo de rectificar? Sí, porque es aún muy joven. ¿Tiene pinta de querer hacerlo? Nooooo, tiene más bien aspecto de seguir jugando este rol de personaje sufridor, que se pelea hasta con el lucero del alba. Parafraseando a José Mota: no pa’ un rato, sino p'a siempre.

¿Por qué nos quiere convencer de que España es un país racista? Cierto grado de racismo hay en cualquier país del mundo... sobre todo en Brasil. Pero la vida de Vinícius no está plagada de discriminaciones, sino de privilegios. ¿Se queja de que le insultan? No está bien que te ofendan, pero, en la vida, le sucede en cierta medida a todo el mundo. Recordemos las declaraciones de Lamine Yamal cuando le llamaron “mena de mierda” y “puto moro, vete al semáforo a vender pañuelos” en el Bernabéu: “que te digan aficionados de fuera cuatro tonterías no te tiene que importar. Cuando te dicen eso es que lo estás haciendo muy bien”. Un chaval de diecisiete años con la cabeza en su sitio. Y es que lo normal es que te entre por un oído, y te salga por el otro, no que montes un guirigay. Ojo, esa palabra no quiere decir “nórdico homosexual”. Patético chiste, lo sé.