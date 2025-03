Mazón vende humo en Elx

El último tramo de la primera fase de la Ronda Sur, poco antes de la rotonda que debe enlazar con la segunda parte del vial proyectado. / Áxel Álvarez

El todavía presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, estuvo en Elx el pasado viernes. Hizo una de esas visitas que suele hacer desde el día de la dana: sin mucha publicidad previa, casi a escondidas, protegido por una fuerte presencia policial, sin admitir preguntas de la prensa y con una salida que más parecía una huida rápida que otra cosa. Y eso que era aquí, porque por Valencia ni se atreve a asomar por la calle. Ni siquiera por Fallas, que bastante «ninot» está hecho él. Un «president» que se esconde de sus conciudadanos, lo nunca visto.

Lamentable el papel que Mazón está representando y vergonzoso el trato que le está dando a la Presidencia de la Generalitat. Después de todo lo que ha hecho y, especialmente, de lo que no ha hecho (que era cumplir con sus obligaciones como responsable legal en tema de Emergencias con la dana) es insólito que aún permanezca aferrado al cargo como lo está. Ya da que pensar que interés personal tiene, y es seguro que lo hay por encima de otros, como para supeditar la máxima institución valenciana al bochorno que supone estar todavía en el cargo.

Faltaba el reciente acuerdo con Vox para aprobar los Presupuestos. Poco más y se les afilia. Todo lo que le han pedido lo ha consentido, aunque para ello haya dado una muestra de transformismo político. Todo por mantenerse en la poltrona y continuar aforado. Renuncia a la dignidad política para seguir en el cargo. Que los de Vox salgan, a nivel nacional, apuntándose el tanto es lógico, lo tienen bien cogido, pero que Feijóo lo consienta es patético. El PP se supedita a la extrema derecha y ya se verá lo mal que acaba todo esto.

Y que a una persona como Mazón, que antepone su interés personal a cualquier otro institucional (como ha quedado sobradamente demostrado), le defienda el alcalde de Elx, como ha hecho en la entrevista del domingo en INFORMACIÓN, es llamativo. Dice Pablo Ruz que «ningún presidente ha hecho y mirado tanto a Elche como Mazón». Mirar tal vez, pero hacer seguro que no. Este aún no ha hecho nada y ya se verá si hace algo, aparte, lógicamente, de anuncios y promesas. Hasta otros presidentes del PP hicieron cosas, todos han hecho algo, no se puede endiosar tanto a Mazón, cuando no lo merece, en contra de hasta los suyos, aunque sea conocida la faceta espiritual de nuestro alcalde, aunque también selectiva.

Que casi dos años después de presidir el Consell venga ahora a firmar un protocolo, que tenía que haber firmado hace más de un año, para anunciar, otra vez, el tranvía famoso y con una cantidad de 100.000 euros para un estudio previo, que es lo mismo que ya figura en los presupuestos de 2024, y no se ha hecho nada, suena bastante mal. Ya sabemos que no tendrá catenaria, ni railes y que todo apunta a que será un autobús, con pinta de tranvía, pero autobús. De lo anunciado en campaña y con una inversión de casi 200 millones nada de nada. De plazos aún menos. Cualquier día disfrazarán al autobús actual que va al Parque Empresarial y al aeropuerto, lo tunearán de tranvía y nos dirán que ya está en marcha. Algo parecido me parece que nos espera con el TRAM que negocian Mazón y Ruz. Y parece casi de chiste que, a cambio de esta promesa, se le perdonara a la Generalitat los 43 millones de la UMH.

Lo de la Ronda Sur no es de recibo. Llevamos muchos años de promesas, pero ninguno de obras. Ni el Botànic la finalizó ni, todo apunta, a que Mazón-Ruz pasen de los anuncios a la realidad, aunque la prometan tanto (en eso también son especialistas) que, para algunos, hasta parece que ya está hecha. Y, por cierto, está muy bien reclamar a Madrid que se comprometa con esta obra, pero también estaría bien que Pablo Ruz le recordara a su admirado Carlos Mazón que, desde que ambos gobiernan, la ampliación de la carretera de Santa Pola está paralizada. Dice que a Óscar Puente le ha enviado siete u ocho cartas sin respuesta, y, curiosamente, no se le ha oído quejarse tanto del desinterés de Mazón con este tema, o si le ha enviado alguna carta también. Entre abrazo y abrazo no estaría mal recordarle lo que tiene pendiente por aquí. Y es que así hace falta mucha fe, más todavía de la que pueda tener Ruz, para creerse que alguien que ha paralizado las obras de la carretera de Santa Pola, en vez de continuar un proyecto que estaba hecho y financiado, va a hacer la Ronda Sur, la depuradora, las Clarisas, el tranvía, etc. Dicen que la fe mueve montañas, pero con Mazón todo esto no vale. Él está ocupado en sus cosas, en sus comidas, y en culpar a todo el mundo para salvarse él, y estará bien que mire a Elx, como dice Ruz, pero estaría mejor que trajera inversiones de verdad y no sólo como anuncios que, de esos, los que estaban antes ya trajeron muchos.

Los próximos presupuestos para 2025, que Mazón dice haber pactado con Vox, ¡¡ya veremos lo que han amañado!!, serán la prueba para comprobar el valor de las promesas. Pero, especialmente, lo que falta es que los proyectos necesarios se aprueben, se financien adecuadamente y se ejecuten de la mejor y rápida manera posible. Y ahí, hasta ahora, desde la Generalitat está todo por demostrar todavía. Así que aplausos los justos, y más exigencias ante todos los que tienen que traer inversiones necesarias.

Al contrario de lo que se dijo en campaña, poco veremos hecho en esta legislatura, a no ser que nos hagan como con el tranvía: un trampantojo, y eso no es lo que prometieron y deberían explicar esos «cambiazos».