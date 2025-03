Una movilización popular europea para un Acta de la Unión

La ciudadanía europea sale a la calle a apoyar y defender nuestra Unión cuando esta aparece particularmente amenazada. Así sucedió con las movilizaciones de «Pulse of Europe» del año 2016 tras el referéndum del Brexit, y ahora vuelve a pasar con la vuelta de Trump a la Casa Blanca y sus guerras comerciales, deseos de expansión territorial, y colusión con Putin respecto a Ucrania. El 15 de marzo se reunieron en Roma nada menos que 50.000 personas para mostrar su adhesión a la democracia europea y al proceso de integración, y apoyar la resistencia ucraniana. Pero no fue la única: igualmente masiva fue la manifestación pro-europea y anti-Orban de Budapest; en Bucarest por Europa y contra la ultraderecha; en Belgrado y Tiblisi contra las tendencias autoritarias y prorrusas de sus líderes, y siempre bajo las ondeantes banderas azules con estrellas doradas. Un mismo hilo une a todas estas manifestaciones: más Europa, defensa de la Democracia, apoyo a Ucrania, y rechazo al imperialismo de Putin y Trump, y a sus aliados europeos, que dados los excesos que vienen del otro lado del Atlántico aparecen ahora a la defensiva en Reino Unido, Francia, Holanda, Italia, y Hungría. Seguramente habrá más manifestaciones en otras ciudades, con la posibilidad de una gran concentración transnacional en Bruselas con ocasión del 80 aniversario del final de la Segunda Guerra Mundial y el 75 de la Declaración de Schuman. Las instituciones comunitarias, y en particular el Consejo Europeo, deben ahora dar una respuesta política a la altura de las circunstancias y de las demandas ciudadanas, en forma de una Defensa Común europea, y de una unión política más estrecha, que nos permitan responder eficaz y ágilmente a feroz geopolítica mundial.

El 12 de marzo de 2025 el Parlamento Europeo, haciéndose eco del «Memorándum sobre una Unión Europea de Defensa» redactado por el reconstituido Comité de Acción Monnet para los Estados Unidos de Europa1, llamó al Consejo Europeo a activar las diferentes disposiciones del artículo 42 del Tratado de la Unión Europea para establecer una Defensa Común, particularmente el apartado 2. Esto allanaría el camino para la creación de un Sistema Europeo de Defensa (SED) autónomo, dotado de su propia cadena de mando y encargado de la defensa territorial. De este modo la seguridad de la UE no dependería de la voluntad del actual Presidente de los Estados Unidos y, llegado el caso, se podría activar la cláusula de asistencia mutua prevista en el artículo 42.7 del Tratado. Si no se alcanzara la unanimidad requerida para dar este paso, un gran grupo de Estados miembros podría establecer el SED sobre la base de la Cooperación Estructurada Permanente (CEP), prevista en el artículo 46 del TUE. Esta CEP de carácter institucional quedaría abierta a todos los países de la UE que deseen adherirse, con posibilidad de asociar al Reino Unido y Noruega.

Hay que recordar a los Estados miembros que una defensa europea no puede reducirse a las diferentes propuestas de rearme que se están publicando, algo que también podría dar lugar a despilfarros e ineficiencias si aquellas no se coordinan adecuadamente a nivel de la UE. No habrá una verdadera Unión de la Defensa sin las dimensiones política, estratégica, y operativa necesarias. También se debe subrayar que cualquier arquitectura común de defensa viable requiere a medio plazo superar los vetos nacionales y el enfoque intergubernamental, garantizando así el adecuado control parlamentario y democrático del propuesto SED. Por lo tanto, el Consejo Europeo debe cumplir con su obligación legal de dar seguimiento a la propuesta del Parlamento de reformar el Tratado de Lisboa en una dirección federal formulada en noviembre de 2023. Con ocasión de los aniversarios citados los próximos 8 y 9 de mayo, el Consejo Europeo debiera reunirse con carácter extraordinario y adoptar un Acta de la Unión que endosara estas dos decisiones clave: constitución de la Defensa europea y apertura del proceso de reforma constitucional. ¡Qué mejor manera de honrar el legado de la Declaración de Schuman!