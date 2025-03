El altruismo, el secreto de la felicidad.

¿Qué te hacía feliz de niño? Tal vez unos cromos o un juguete nuevo.

¿Y cuando eras un adolescente? Puede que salir de fiesta y tener coche. ¿Y con una vida más adulta? Probablemente formar una familia, tener un hogar y un trabajo estable y satisfactorio. Evidentemente, no todos queremos lo mismo: cada uno se imagina estos sueños a su manera, ajustados a sus necesidades y gustos. La mayoría plantamos la semilla de la felicidad en nuestro propio jardín, para que nos dé un árbol con jugosos y sabrosos frutos. Pero, ¿y si plantamos también semillas en el jardín de otro para que pudiese disfrutar de nuestros frutos, de la felicidad que podemos sembrar con nuestros actos?

¿A vosotros cómo os parece que está el mundo? ¿Creéis que se respira respeto, igualdad y justicia? Yo lo dudo. Guerras entre Ucrania y Rusia y entre Palestina e Israel; sociedades derrotadas por la contaminación, analfabetismo, desigualdad, hambrunas y superpoblación, como India; naciones divididas como Venezuela; el calentamiento global... Tampoco hace falta alejarse, ya vemos problemas en España como los actuales de la vivienda. El mundo se aleja de ser perfecto, y me siento ingenua e inocente por pensar que todos podríamos hacer del mundo un lugar mejor, pero ¿debería sentirme así?

No tengo autoridad en la vida de nadie, pero creo que mi opinión vale tanto como cualquier otra, como para que nos replanteemos qué estamos haciendo con nuestra vida. Creo firmemente que si saliéramos de nuestra zona de confort para encontrar nuestra felicidad no solo en nuestra vida, sino también en la de los demás, haciéndoles felices, el mundo sería un lugar mejor. Hacer pequeños gestos ayudando a los que tienes a tu alrededor, y no solo cuando la oportunidad llama a tu puerta, como cuando alguien te pide un favor, es un grandioso gesto con un poder ilimitado.

Existen lugares cerca de ti que necesitan de tu generosidad, de tu altruismo y fuerza, pero que generalmente se ocultan en tu mente. No todos tenemos la oportunidad y las posibilidades de ayudar, pero a quienes nos sobran las oportunidades... ¿Por qué no hacerlo? Si seguiremos siendo felices.