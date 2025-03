El derecho, el fútbol y el penalti anulado

Julian Alvarez en el Metropolitano. / AFP7 / Europa Press

Los juristas han recurrido con cierta frecuencia a comparar el Derecho con los juegos, puesto que se trata, en uno y otro caso, de actividades, de prácticas, regidas por reglas. En alguna ocasión, la comparación se ha establecido con el fútbol. Es lo que hizo, hace ya algunas décadas, Genaro Carrió, un conocido iusfilósofo que fue presidente de la Corte Suprema de Argentina y gran aficionado a ese deporte. Él utilizó la ley de la ventaja que rige en el fútbol para aclarar lo que ocurre con algunos casos difíciles que surgen de vez en cuando en el Derecho y para cuya adecuada solución muchos piensan que hay que recurrir a (postular la existencia de) normas implícitas (principios) que permiten efectuar una excepción a una regla.

Lo ejemplificaba con un caso famoso (el Riggs v. Palmer) que tuvo que resolver el Tribunal Supremo de Nueva York a finales del siglo XIX. Se trataba de un nieto que había asesinado a su abuelo y estaba cumpliendo por ello pena de prisión, pero pretendía tener derecho a la herencia porque, en el Derecho neoyorquino de aquella época, no existía ninguna regla específica, explícita, que estableciese que un comportamiento de ese tipo fuese causa de desheredación. Aunque no por unanimidad, la mayoría del tribunal falló en contra del «nieto apurado» (es la ingeniosa expresión utilizada por Carrió), basándose en un principio no escrito pero que formaría parte del Derecho de Nueva York (y que cuenta con antecedentes tan remotos como el Derecho romano de la época clásica): nadie tiene derecho a obtener un beneficio como consecuencia de un acto ilícito suyo. La semejanza con la ley de la ventaja del fútbol es, pues, evidente (si se pitara la falta se beneficiaría al equipo infractor), pero a ello añadía Carrió la curiosa circunstancia de que tal regla no existía en los primeros reglamentos de ese deporte, sino que la fueron creando los árbitros en su práctica, hasta que acabó por tener un reconocimiento formal.

Y hay muchos ejemplos de casos semejantes: de situaciones en las que una norma jurídica se interpreta de manera incompatible con lo que dice su tenor literal para evitar una decisión injusta o, dicho más exactamente, para evitar una decisión que iría en contra de los principios y valores que dan sentido al Derecho (a un determinado Derecho positivo).

En el caso del penalti anulado a un jugador del Atlético de Madrid (en el reciente partido contra el Real Madrid), yo diría que se trata, salvadas las distancias, de la misma situación; al igual, por cierto, que ocurrió hace no mucho en relación con un penalti pitado en este caso en contra del Real Madrid y que favoreció al Atlético: por un pisotón en el área indiscutiblemente involuntario y a un jugador que no tenía ninguna opción de poder jugar el balón. O sea, el doble toque de Julián Álvarez fue completamente involuntario (consecuencia de un resbalón) y eso no alteró para nada la trayectoria del disparo. Pues bien, a pesar de la enorme disputa que el desafortunado penalti ha producido, me parece que puede encontrarse, analizando la masa de comentarios vertidos sobre ello, un consenso en torno a estos dos puntos: el gol estuvo bien anulado porque el VAR muestra que, efectivamente, hubo dos toques al balón; la norma (del Reglamento) aplicada por el árbitro es injusta, estúpida, absurda, no tiene sentido, etc. (los calificativos utilizados son variados, pero todos en la misma dirección). Y lo que a mí me ha extrañado mucho es no haber encontrado un comentario (tampoco puedo asegurar que no lo haya habido: ¡es tanto lo que se ha escrito sobre el asunto!) que dijera aproximadamente lo siguiente, inspirándose en la teoría de la interpretación jurídica a la que antes aludía.

La razón de la regla que sanciona los dos toques se basa en evitar que el lanzador del penalti pueda tener una excesiva ventaja (vuelva demasiado difícil para el portero detener el disparo). No es una regla «estúpida», sino pensada para lo que normalmente ocurre (como fue el caso, en su momento, de la ley de la ventaja). Por ello, al surgir una circunstancia imprevista (y generada en realidad por la aparición del VAR: en otro caso, el árbitro no habría apreciado los dos toques), lo adecuado (para preservar los valores del fútbol; como ocurría a propósito del caso del «nieto apurado») tendría que ser interpretar la regla de acuerdo con esas razones subyacentes y, en consecuencia, dar el gol como válido.

Por supuesto, para el juego del fútbol (como para el del Derecho), lo mejor es que no haya que recurrir a ese tipo de interpretaciones y de ahí la conveniencia de cambiar, en el futuro, la regla, o sea, de introducir en ella una excepción que ahora pasaría de «implícita» a «explícita». Pero tanto en el Derecho como en el fútbol es inevitable que, con mayor o menor frecuencia, surjan circunstancias que deben llevar a los aplicadores de reglas a ejercer su oficio no de manera formalista, rígida, sino con buen juicio, con inteligencia, con prudencia y con valentía. Algo que ya sabía Aristóteles y a lo que llamó equidad, o sea, la justicia del caso concreto.