Europa está en guerra. / INFORMACIÓN

Europa está en guerra. Hace unos pocos años algo así parecía improbable, actualmente se habla inclusive de una posible tercera guerra mundial, que podría ser más catastrófica que la segunda guerra mundial que provocó unos setenta millones de muertos y la destrucción de medio continente. La Unión Europea decide invertir 800.000 mil millones de euros en armamento no sólo defensivo, es evidente que los europeos no pueden contar con el apoyo de los estadounidenses como en las dos anteriores; los Estados Unidos renuncian a ser el gendarme del mundo, en realidad ya no lo eran. Vietnam, Afganistán..., desde la Guerra de Corea, el Pentágono sufre una serie de derrotas, y a esta lista ya se puede agregar Ucrania pactando con Putin. Dejando una parte de Europa bajo la influencia de Moscú se volvería a 1945. Es comprensible este cambio radical de política, de estrategia. Para Estados Unidos el problema no es Europa, es China, el siglo veinte fue norteamericano, el actual será chino. Por otra parte, USA nunca percibió con simpatía a la UE, la vive como una competencia y el estado de bienestar europeo les resulta un mal ejemplo. La decisión francesa de poner su armamento nuclear al servicio de la Unión puede que provoque en Putin una sonrisa..., además Francia no renuncia a administrar este armamento, a tomar las decisiones que corresponda, paraguas nuclear muy relativo. Y hay que considerar que un país de la UE, Hungría, en caso de guerra, ante el envío de tropas por ejemplo, apoyará a los rusos. Es sorprendente que tras tres años de guerra Putin sólo ha podido ocupar el veinte por ciento del territorio invadido.