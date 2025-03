Difícil arar con estos bueyes

Europa Press

No atraviesa su mejor momento la credibilidad del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, tras sus constantes cambios de versión en referencia a la gestión de la dana, sobre todo por lo que sucedió durante el fatídico 29 de octubre, el día que una trágica riada que se llevó más de doscientas vidas cambió todo en la Comunidad Valenciana. La aprobación por el Pleno del Consell del anteproyecto de los presupuestos de la Generalitat para este 2025 no ha ayudado ni un ápice en mejorar la imagen del dirigente popular, y no sólo porque haya hecho suyo el discurso ultra de sus exsocios de Vox, con cesiones de tinte xenófobo y negacionista. Es que su palabra ha quedado más en cuestión si cabe. Especialmente en su tierra, Alicante.

Y es que no hace tanto, el propio Mazón era quien defendía frente al micrófono que no habría recuperación tras la dana sin Alicante, que la provincia debería ser la encargada de tirar del carro de la Comunidad Valenciana. Las palabras, sin embargo, contrastan con los hechos. En el presupuesto impulsado por el Consell, a la espera de su trámite en las Cortes, las inversiones en la provincia de Alicante se ven reducidas en 70 millones, pasando de 486 a 416 millones en apenas un año, una diferencia que se ve significativamente ampliada si el foco se fija dos años atrás, cuando se comprometieron 610 millones de euros para la provincia, en el último presupuesto aprobado por el Botànic de PSPV y Compromís.

La letra pequeña del anteproyecto evidencia que el tijeretazo a las inversiones no atiende a unas áreas concretas. Los proyectos, por lo general se mantienen (aunque tampoco todos), pero posponiendo su ejecución en el tiempo. Patada hacia delante, y ya veremos, y eso que se dijo por activa y por pasiva que la reconstrucción no afectaría a las inversiones en Alicante. Hay reducciones en materia hídrica (pese a ser bandera del PP), sanitaria, educativa, social, judicial, de innovación... También en infraestructuras.

La respuesta ha sido tan desigual como previsible. El empresariado, tan crítico en otros momentos, no ha salido en tromba ante el tijeretazo, pese a que Mazón, en un reciente acto con el sector, aseguró que el Consell iba a «desplegar una gran inversión» en referencia tanto a las actuaciones ya previstas para Alicante como nuevas. Será otro Consell.