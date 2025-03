Un caos inédito

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero y la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. / Eduardo Parra

¿Qué grado de caos agobia al gobierno progresista español presidido por Pedro Sánchez? María Jesús Montero (vicepresidenta primera y ministra de Hacienda) tiene intención de vetar las tres leyes del PP, Sumar y Podemos para eximir del IRPF a los trabajadores que cobran el SMI, pero poco recorrido va a tener esa decisión dado que Sumar, el partido de Yolanda Díaz (vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social), se va a aliar con el PP en la Mesa del Congreso para levantar ese bloqueo. PP y Sumar cuentan con mayoría en la Mesa del Congreso, el órgano que controla de la actividad de la Cámara marcando los tiempos de todas las iniciativas que se debaten y se votan, y, por tanto, van a poder doblegar al PSOE. De esta manera, sería una maniobra prácticamente inédita en la Mesa del Congreso, manifestando la debilidad de Sánchez en esta legislatura y más aún en un tema tan sensible como el dinero, ya que la recaudación fiscal por el aumento del SMI puede aportar cerca de dos mil millones de euros a las arcas públicas y, por tanto, sería una ayuda para unos momentos en los que Hacienda está requerida por las presiones internacionales para incrementar el gasto en Defensa. El PP, Sumar y Podemos han preparado leyes destinadas a eximir de IRPF a los perceptores del SMI. La idea de Sumar es apoyar el levantamiento del veto de las tres iniciativas, aunque fuentes del partido de Díaz también advierten de que su texto es el más "adecuado" y, por tanto, piden al resto de formaciones que apoyen su proposición. De cualquiera de las dos maneras, la pinza está servida ya que el PSOE, con tres asientos, está en minoría en la Mesa del Congreso frente a los dos de Sumar y los cuatro del PP.

Es decir, una parte del Gobierno progresista —que pacta con los ultraderechistas de Junts— se quiere oponer a otra parte de tal Gobierno progresista —pactando con Podemos e incluso el PP— para combatir a sus compañeros en el Gobierno. ¿Cómo definir algo tan inédito para nuestra actual democracia?: ¿Caos? ¿Desastre? ¿Zafarrancho? Caos es un comportamiento errático e impredecible equivalente a desorden, confusión, embrollo, vorágine, enredo, desconcierto. Desastre es la perturbación grave del funcionamiento de una comunidad o sociedad, que provoca encontronazos humanos, materiales o económicos. Zafarrancho entre otras cosas equivale a riña, destrozo, algarada, pelea, riña, gresca, refriega, trifulca, zapatiesta, lío, alboroto, pleito. Desde luego, algo de ello se da en el comportamiento de los políticos del actual Gabinete progresista, con dos ministras y vicepresidentas del Gobierno enfrentadas, es decir, discutiendo por imponer sus criterios, tan apartados a veces del interés de la mayoría. La palabra “enfrentamiento” está formada por dos raíces latinas y significa “acción y efecto de ponerse a la cara”. Léxicamente sus componentes son: el prefijo en (hacia dentro), frontem (frente), más el sufijo miento (medio, resultado).

Que los socios de un Ejecutivo de coalición se enfrenten, discrepando en asuntos puntuales no debe sorprender. Lo sorprendente es que ninguno de ellos intente disimular esas diferencias cuando aún queda más de la mitad de la legislatura por delante. Y más llamativo es que ambas partes las solventen públicamente, manifestando una división que, cada una por su lado, podrían haber evitado o reducido fácilmente. Pero en esa situación se encuentran ahora mismo el PSOE y Sumar. Porque la firme intención de vetar las leyes registradas en el Congreso de los Diputados para eximir del pago del IRPF a las personas que perciben el salario mínimo interprofesional (SMI), como han confirmado fuentes del ministerio de Hacienda, se podría haber anunciado la semana que viene, cuando vencerá el plazo. Desde luego, este enfrentamiento no es una buena noticia para nadie. Tampoco se puede ignorar el marco en el que se produce tal pugna, pues las encuestas arrojan perspectivas poco favorables para Sumar, que sigue sin abordar la prometida renovación interna tras los malos resultados electorales de 2024. Para Díaz, la bandera de la protección social es también el salvavidas de su espacio político. Por eso, el Ministerio de Trabajo no piensa quedarse de brazos cruzados. La subida del salario mínimo es, junto a la reducción de jornada, la piedra angular de la agenda de Sumar. Cualquier paso atrás, consideran, perjudicaría su imagen y su proyección electoral. De ahí que estén dispuestos a “hacer lo que sea necesario para garantizar lo que definen como la justicia fiscal en España” y que las rentas de 16.000 euros no paguen el IRPF. Sumar se apoya en el reciente pacto alcanzado por el PSE y el PNV en el País Vasco para que los salarios de hasta 19.000 euros queden exentos de tributar en el IRPF. Así las cosas, queda por ver si cada cual lleva sus posicionamientos hasta el final. Porque el PSOE ha insinuado la perspectiva de recurrir la posible alianza de Sumar y PP ante el Tribunal Constitucional, manifestando que está en su derecho de vetar una modificación presupuestaria que vaya en perjuicio de las cuentas generales al implicar una merma de ingresos.

Anticipándose a lo que pueda ocurrir, desde el grupo Sumar argumentan que la ruptura de las dos fuerzas del Gobierno en la Mesa no sería un drama, dado que “Sumar y PSOE son partidos autónomos y ya han discrepado puntualmente en otros asuntos”. Aunque también admiten que esta disputa es la más grave de las acontecidas hasta la fecha.

Por supuesto, los acuerdos de gobierno se deberían negocian sin publicitar las discrepancias, pues solo añaden incertidumbre a empresas y trabajadores en un momento de especial complejidad a nivel global, para tener claro el reparto de competencias y evitar las discordancias. Una de las recetas para desarrollar el ambiente correcto de la política española es bajar los decibelios del debate político, especialmente el ruido dentro de la coalición.