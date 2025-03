Mazón y Vox arrastran a Feijóo

El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón. / Manuel Bruque / EFE

Esta vez no creo que se atrevan a culpar al CIS que dirige José Félix Tezanos. El responsable será, sin duda, Carlos Mazón, pero tampoco se atreverán a señalarlo. Suele decirse que las elecciones las pierde el Gobierno, no las ganas la oposición; en esta ocasión el Partido Popular ha perdido el respaldo mayoritario que tenía según las encuestas y lo ha ganado la izquierda. La estrategia de la oposición es la que refuerza al Gobierno. Según el barómetro de marzo los dos partidos del Gobierno obtendrían un 45,9 % de los votos en caso de que se celebraran las elecciones ahora, según la estimación del CIS que se acaba de publicar esta semana. PP y Vox obtendrían 42,8 % el de los votos. Incluso sumándoles Se acabó la fiesta, Junts, PNV, Coalición Canaria, y UPN se quedarían en el 45,5 %. El bloque de la izquierda supera a la derecha en más de tres puntos, eso suponiendo que votaran a Feijóo tanto Junts como el PNV, lo que no parece probable, especialmente por parte de los vascos.

Si comparamos con los datos del mismo mes en 2024 cuando la izquierda obtenía en total un 45,7 % de los votos y la derecha un 46,3 %, la izquierda invierte los resultados del año pasado y aumenta la ventaja. En febrero, PSOE y Sumar, solos, superan a toda la derecha junta; mientras que el bloque de derechas entero está por debajo de lo que sumaban PP y Vox el año pasado; el bajón es atribuible a los populares que pierden más de 1 % en beneficio de Vox y otro 1 % que se va a «otros» y «en blanco». Ahora es cuando los coros de la derecha le echan la culpa a Tezanos porque la diferencia en doce meses es notable.

Sin duda el descenso se debe a la gestión del Partido Popular en la Comunidad Valenciana con la dana, pero la decisión de unir su proyecto al de Vox en la Comunidad Valenciana puede terminar de hundirlo, y lo vamos a ver en las próximas encuestas.

El 77 % de los españoles cree que la relación entre la Unión Europea y Estados Unidos va a cambiar con Donald Trump, según la encuesta del CIS. De estos, más del 80 % piensa que el cambio va a ser malo o muy malo para la UE, entre los votantes de Vox el porcentaje supera el 60 % y en la izquierda es bastante más alto. La mayoría piensa que Europa no tiene capacidad defensiva suficiente ante posibles agresiones de otros países, y según tres de cada cuatro, debe aumentar su capacidad de defensa. El cambio climático preocupa «mucho» o «bastante» a más del 70 % de los españoles aunque en el caso de los votantes de Vox solo le preocupa al 23 %. Lo mismo sucede con la invasión de Ucrania, el 65 % de los españoles están bastante o muy preocupados mientras que esta proporción se reduce al 35, en el caso de los votantes de Vox. La guerra de Oriente Próximo preocupa bastante o mucho al 60 % de los españoles entre los votantes de Vox solo al 35 %. En estos, y en otros temas, la opinión de los españoles es mayoritariamente europeísta, antiTrump, antiPutin y en general antiimperialista, a juzgar por esta encuesta. El servilismo de Vox hacia Trump y su coincidencia con las tesis de Putin le distancia radicalmente de la opinión abrumadoramente mayoritaria de los españoles. Hay una tercera parte de los votantes de Vox que coinciden con la mayoría de los ciudadanos españoles y esa tercera parte en unas futuras elecciones probablemente, esa es mi opinión, o se abstienen o votarán al PP.

El pacto presupuestario de Mazón con Vox perjudica claramente al PP de Feijóo. Conviene no olvidar que el posible pacto en la derecha fue uno de los principales argumentos de campaña que frenó el voto al Partido Popular. Ahora la gestión de Mazón es la principal causa de la inversión en la tendencia de voto que registra el barómetro de febrero. Por último, la vinculación de Vox con Donald Trump y Vladimir Putin distancia notablemente a un sector de sus votantes de la postura mayoritaria de los españoles lo que le restará votos en las próximas elecciones generales y autonómicas. Mazón y Vox arrastran a Feijóo, al menos mientras este no marque la distancia con la extrema derecha y resuelva la situación de Mazón. Por cierto, en julio cumple dos años y podría ser expresidente, con lo que ello comporta.