Miguel Hernández, Rayo senderista de 27 años

Salida de la Senda del Poeta desde la puerta de la Olma de Santo Domingo en Orihuela. / TONY SEVILLA

Durante 1997, miembros de la Asociación Amigos de Miguel Hernández y de la Fundación de Miguel Hernández, con Lucía Izquierdo, fuimos perfilando el recorrido hernandiano. Posteriormente fue importante la participación en el proyecto de la Federació Valenciana de Muntanya y de los profesores de Educación Física de los IES Monserrat Roig de Elx y Haygón de Sant Vicent.

El 18 de febrero de 1998 se aprobó el evento por la Comisión Ejecutiva de la Fundacion Cultural Miguel Hernández y presentamos en la Diputación Provincial de Alacant « La Senda del Poeta» a los medios de comunicación. A continuación con el director general del IVAJ, Ximo Lanuza, hicimos la rueda de prensa en los Ayuntamientos de Orihuela y de Elx. En la primera edición senderista, marzo de 1998, salimos de Orihuela en el primer tramo 120 personas y terminamos 36 en Alacant. Tuvo cobertura mediática y fue noticia en el Telediario de la TV1 por Mariano Vara. Este año 2025, se volverá a efectuar el recorrido hernandiano durante los días 28, 29 y 30 de marzo.

Con el investigador genealogista Fran Belmonte, tenemos confeccionados los árboles genealógicos desde el siglo XVII y hemos relacionado las raíces familiares con hechos biográficos de la familia de Miguel y Josefina que comentaremos en algunas de las ciudades del recorrido de la Senda:

1. Orihuela: origen del apellido de la familia Hernández, y también de la familia de Josefina Manresa. Ella tiene antepasados de la misma familia de Luis Almarcha, el clérigo que los chantajeó y no permitió al poeta curarse en un hospital por no apoyar al franquismo y no renunciar a su pensamiento humano y político y a sus escritos.

Aquí, en la calle de San Juan, Miguel nació el 30 de octubre de 1910 y se fijó en Josefina Manresa en 1931. La salida de los senderistas será el 28 de marzo de 2025, desde la Casa Museo. Los Hernández residieron en dos viviendas. Josefina estuvo en Orihuela nueve años, en la casa cuartel de la Guardia Civil, ya que su padre, Manuel Manresa Pàmies, lo era.

La Casa Museo de Miguel Hernández fue la casa familiar del poeta desde los tres años hasta su boda con Josefina el 9 de marzo de 1937.

La Casa Museo de Miguel Hernández ha promocionado la vida y obra del escritor y al mismo tiempo la ciudad en la que nació. Ha sido un buen instrumento social, cultural, educativo y de entretenimiento, generando en los visitantes emociones, sentimientos, recuerdos, actitudes, valores hernandianos, reflexiones e interés por la poesía de Hernández, por su biografía, y por tanto, también por el pasado del poeta y de Orihuela. Conocimientos importantes, todos ellos, para conocer el presente y proyectar el futuro. Es una ventana de información transgeneracional. La Casa Museo de Miguel Hernández ha impulsado siempre y sigue promoviendo actividades sociales, educativas y culturales, tanto antes de la visita como durante y después de la misma. Es una herramienta interactiva y necesaria para seguir vinculado a los visitantes, con Miguel Hernández, con Orihuela, con su patrimonio histórico, con la memoria histórica, con sus habitantes y con la Vega Baja del Segura, así como con otras casas de literatos. La Casa Museo, institución municipal sin ánimo de lucro, es un buen ejemplo que debe permanecer en el tiempo. Está muy bien dirigida por Tomás Serna.

2. Redován: lugar de nacimiento del padre, Miguel Hernández Sánchez, y en la que vivieron los Hernández ciento sesenta y nueve años procedentes de Orihuela. En la plaza de Redován será el primer descanso y el avituallamiento. Habrá recitales y los hernandianos saldrán luego hacia Callosa y Cox.

3. Cox: lugar donde nacieron los padres de Josefina Manresa. Sus ascendientes son de Cox y de la Murada de Orihuela.

En Cox estuvo el primer domicilio conyugal de Miguel y Josefina. Aquí vivieron en cuatro casas diferentes y nacieron sus dos hijos, Manuel Ramón (29-12-1937/9-10-1938) y Manuel Miguel (4-1-1939/23-5-1984). El primero falleció y fue enterrado en Cox.

Y, aquí, comerán los caminantes antes de salir hacia Granja de Rocamora y Albatera en donde cenarán y dormirán en su Casa de Cultura. El 29 partirán hacia San Isidro, pueblo que tuvo uno de los campos de concentración más represivos del franquismo y donde se están investigando por el arqueólogo e historiador Felipe Mejías las fosas comunes de los presos republicanos enterrados que murieron por enfermedades o fusilados. Entre otros detenidos estuvieron Juan Bautista Peset Aleixandre, rector de la Universidad de Valencia durante la Segunda República; el escritor Marcos Ana; y el historiador Manuel Tuñón de Lara.

Después de comer en Crevillent, será la Universidad Miguel Hernández de Elx la siguiente parada.

4. Elx: es la ciudad de origen del apellido Gilabert, el de su madre Francisca Javiera Concepción Gilabert Giner, emparentado con el apellido ilicitano Quiles.

Aquí obtuvo el primer y único galardón literario de su vida, otorgado por la Sociedad Artística del Orfeón Ilicitano por su poema «Canto a Valencia». El fallo literario, con fecha 25 de marzo de 1931, fue realizado por el jurado compuesto por los socios y militantes socialistas ilicitanos: Manuel Pomares Ceva, Antonio Serrano Hernández y Pascual Pastor Maciá y certificado por el secretario, Amador Blasco. La noticia fue publicada en Elx, el 5 de abril, por El Ilicitano, número 142.

Josefina se trasladó a la ciudad del Misteri en 1950 y fortuitamente es el regreso de la familia Hernández a sus orígenes ilicitanos. Josefina Manresa residió en la calle Reina Victoria número 55, y aquí falleció su segundo hijo, Manuel Miguel; y fue en la calle Virgen de los Desamparados numero 3, su siguiente vivienda, donde ella murió el 18 de febrero de 1987. Por sus casas ilicitanas pasaron amigos de Miguel, republicanos, escritores, cantaautores, políticos, sindicalistas, hernandianos... Entre otros, el gran amigo y Premio Nobel, Vicente Aleixandre.

En la Universidad Miguel Hernández dormirán los caminantes. El día 30, después de desayunar, partirán hacia la pedanía del Rebolledo de Alacant para la comida colectiva.

5. Alacant: lugar del fallecimiento de Miguel y donde está enterrado, desde 1987, con su mujer y su segundo hijo en la plaza de la Virgen del Remedio. Desde 1942 a 1986 su cuerpo estuvo en el nicho 1009. Al cementerio alicantino, llegarán los senderistas el domingo 30 de marzo de 2025, efectuando un homenaje literario.

Miguel ingresó en junio de 1941 en la cárcel de Benalúa y, desatendido sanitariamente, se produjo lo que consideramos un asesinato por omisión el 28 de marzo de 1942.

En este barrio alicantino, cerca de las casas en la que vivieron Gabriel Miró y Francisco Figueras Pacheco, Josefina, para poder atender a su marido, estuvo alojada en la vivienda de Elvira Hernández Gilabert, en calle Pardo Gimeno número 15, y también en el número 2 de la calle de San Nicolás. En la residencia de Elvira fue el velatorio fúnebre, sin el cuerpo de Miguel. En el cementerio no fue permitido ya que por las noches fusilaban a los republicanos. El literato, en 1942, fue operado por el doctor Antonio Barbero en su clínica de Benalúa y asistido por el doctor De Miguel, padre de la profesora María Dolores de Miguel Lloret, compañera de docencia.

Con la Senda, Rayo Hernandiano de 27 años, nunca se pretendió otra cosa que, además de la recuperación histórica y literaria, disfrutar del trayecto, potenciar relaciones de amistad y recitar poemas propios, ajenos o de Miguel Hernández y ofrecer un recorrido fácil y posible durante todo el año y facilitado también por la cercanía de estaciones del ferrocarril.