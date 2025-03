Las voces de los niños y niñas antes de los diez años: ¿Hay diferencias en timbres y colores vocales?

La Escolanía y el Coro Juvenil, en el concierto de febrero en Santa María por el Congreso Mariológico. / Matías Segarra

Comencé a cantar en la Escolanía de Santa María en 1974 con niñas y adolescentes de la mano de Ildefonso Cañizares, entonces organista de Santa María. Poco después me escogieron con tan solo seis años para participar en las representaciones de La Festa de ese año. Interpreté un papel en el Cortejo; después las polífonicas Coronación y Araceli; por último, durante un largo periodo, la María Mayor alternando, a veces, con otros papeles en el segundo acto. Compartí muchas sesiones de ensayo con los mestres Oncina, don Ginés o Antonio Hernández, con mis compañeros y compañeras. Cantar con las chicas de la Escolanía no supuso nunca para mí un perjuicio en mi nivel de interpretación, constatable en la película dirigida por Gudie Lawaetz de la que fui bastante protagonista.

Experimenté de forma personal, y casi sin comprender mi evolución en aquella época, que mi voz iba cambiando con la propia madurez y sonoridad de mis cuerdas vocales, incluso mejoró con la práctica y la técnica a partir de cumplir los doce años, pero antes incluso me confundían con una niña al cantar. Sobre todo cuando encapuchado participaba cantando saetas en la procesión del Nazareno el Miércoles Santo por las calles de Elche.

Años después, con una gran experiencia como director de distintos coros infantiles, y mestre de Capella entre 1993 y 2001, recuperamos una Escolanía mixta con niños y niñas que se había perdido, teniendo como referencia las etapas de los mestres Hernández y Berenguer, dos escolanías en las que las niñas tenían papeles protagonistas y de las que se escogían los niños que después participarían en las representaciones del Misteri.

Ahora me he enterado por la prensa de que las niñas siguen siendo excluidas por el Patronato del Misteri actual, al parecer una exclusión justificada mediante una votación de la junta. ¿Con base en qué, con qué criterios profesionales, cada uno el suyo particular según le ha parecido? Este hecho me parece lamentable a la vez que surrealista.

Incluso me atrevería a recordar el magnífico Ángel Mayor que interpretó el actual alcalde cuando era niño sin que hubiese sido perjudicado de alguna forma por sus compañeras escolanas de esa época, como la concejala Esther Díez.

Entonces, reflexionando más profundamente, ¿existen diferencias perceptibles en los timbres y colores vocales entre ambos sexos en esta etapa temprana?

En términos biológicos, antes de la pubertad, las cuerdas vocales de niños y niñas son muy similares en longitud y grosor. Esto significa que, en teoría, no debería haber una distinción significativa en el timbre o el color vocal entre ambos.

Desde edades tempranas, los niños y niñas son expuestos a modelos vocales distintos: las niñas suelen imitar patrones más melódicos y suaves, mientras que los niños pueden adoptar un tono más fuerte y directo, influenciados por estereotipos de género. Este factor enriquece a la Escolanía .

En toda mi vida artística desde hace ya 50 años, recuerdo que, en los distintos coros y escolanías en las que he ido experimentando como cantor, repertorista o como director, he observado que las niñas tienden a destacar en registros más altos, mientras que los niños nos sentimos más cómodos en los medios y graves. Esto no se debe únicamente a una predisposición física, sino también a la práctica y la repetición de ciertos patrones vocales.

Cada voz es única y, en la infancia, la plasticidad vocal permite una gran variedad de expresiones. La educación vocal y el estímulo artístico pueden potenciar estas cualidades, independientemente del sexo.

En conclusión, no creo que nadie, empezando por el mestre actual, pueda distinguir una voz entre los niños y niñas antes de los diez años ya que no presentan diferencias vocales ni tímbricas ni armónicas. Además, si el Patronato de años anteriores hubiera vetado a las niñas, como lo acaba de hacer, nos hubiéramos perdido muchas sopranos y contraltos que ahora cantan en diversos coros e incluso algunas han llegado a ser profesionales.