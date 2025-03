El barrizal que no cesa

Carlos Mazón recibió el pasado jueves a varios familiares de víctimas de la dana. / Jorge Gil / Europa Press

Un fenómeno singular de la dana que asoló Valencia el 29 de octubre del pasado año es que sus daños y efectos catastróficos no se limitaron a ese fatídico día. Desde entonces, no dejamos de sufrir una sucesión de calamidades que se han extendido sobre los valencianos, hasta el punto de abrir de cuajo la crisis institucional y política más profunda desde que se recuperó la Generalitat Valenciana tras el franquismo.

No se trata, únicamente, de la catarata de mentiras y falsedades promovidas por un presidente indigno que se ausentó de sus obligaciones para irse de comilona mientras su pueblo vivía una tragedia semejante; ni de ese vergonzoso empeño por acusar a otras instituciones y organismos de omisiones y negligencias que son responsabilidad de las autoridades de la Generalitat y de sus organismos; ni de la gigantesca marea de malestar y rechazo en la sociedad valenciana, con las periódicas manifestaciones multitudinarias que se vienen celebrando y la contestación sistemática a Mazón allí donde va, que ha llevado a tener un presidente escondido del pueblo y ausente de actos públicos. Todo ello está arrastrando por los suelos del descrédito institucional y el bochorno personal a la Generalitat, como institución de los valencianos, así como a la presidencia, como figura política a la que se presupone honorabilidad.

El daño que estamos viviendo sobre esta comunidad desde la fatídica dana del 29 de octubre es mucho mayor como consecuencia de ese empeño de Mazón por aferrarse a su cargo, maltrecho y desprestigiado hasta extremos inconcebibles, llevando a toda la Comunidad Valenciana por el camino de una degradación nunca vista. Carlos Mazón y su partido, el PP, se han convertido en un Caballo de Troya para erosionar el Estatuto de Autonomía y dañar la cohesión de los valencianos con un enorme coste social y político.

Y no hay exageración alguna a la luz del punto de no retorno que significó la comparecencia pública del presidente Mazón ante unos medios de comunicación a los que no se les permitió hacer preguntas y con los comentarios del vídeo del acto en YouTube cerrados, anunciando la presentación de los presupuestos para este 2025 pactados con la ultraderecha de Vox, la misma fuerza política cuyo líder, Santiago Abascal, ha repetido que quiere ver colgado de los pies al presidente del Gobierno mientras aplaude y jalea todas y cada una de las barbaridades que anuncia el infame presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, incluso cuando hacen daño a productores y empresas de España.

Vox ha sido el único partido que ha votado en contra de las ayudas del Plan de respuesta inmediata, reconstrucción y relanzamiento ante los daños causados por la dana en los municipios dañados, aprobados por todas las fuerzas políticas del Congreso de los Diputados, tanto el primer R. D. 7/2024 de 12 de diciembre, por importe de 3.765 millones de euros conteniendo 100 medidas urgentes, como el segundo R.D. 8/2024, de 19 de diciembre, con un presupuesto de 2.274 millones de euros a través de otras 60 medidas distintas. Una vez más, el fanatismo destructivo de Vox en momentos de urgencia tratando de bloquear la atención urgente a afectados por catástrofes, como ya pasó durante la pandemia, con el terremoto de La Palma, y en tantos otros momentos.

Los ciudadanos españoles a los que dicen defender son en realidad pisoteados y despreciados por sus cálculos dogmáticos neofascistas de tierra quemada, como siempre han hecho todos los dictadores, porque el objetivo de Vox es conseguir un Estado autoritario mediante la demolición de las instituciones desde dentro, pero cobrando por desmantelarlas y haciendo caja. Así lo explicaba con claridad el portavoz de Vox a las Cortes de Aragón, Alejandro Nolasco, hace pocos días en una intervención ante el pleno del parlamento autonómico, al afirmar «las autonomías son una basura, estamos para reventarlas desde dentro».

En manos de estos siniestros personajes se ha puesto Mazón para aprobar sus presupuestos de la reconstrucción y salvar su continuidad al frente de la Generalitat, con quienes se han opuesto a las ayudas a los afectados y quienes declaran estar contra el Estado de las autonomías. Nunca un presidente cayó tan bajo y nunca la institución de la Generalitat Valenciana fue arrastrada por el barro como está haciendo Mazón.

Pero el discurso de Carlos Mazón ese pasado lunes significó mucho más, ya que representa la piedra angular del pensamiento de un presidente cuyo marco ideológico ultraderechista y carente de escrúpulos morales se sitúa al milímetro con lo peor de la ultraderecha mundial que representa Vox en España, promoviendo el racismo, el negacionismo, la insolidaridad, el antieuropeísmo y la xenofobia más repugnantes que un cargo institucional como el suyo pueda impulsar en la sociedad valenciana.

La dana no preguntó por las nacionalidades de los fallecidos, hasta el punto de que veintitrés extranjeros murieron mientras Mazón comía en El Ventorro y, en los siguientes días, cientos de inmigrantes ayudaron generosamente a limpiar barro y socorrer a las víctimas cuando él se inventaba patrañas y mentiras para eludir responsabilidades. Pero para contentar a sus socios ultraderechistas y fanáticos, Mazón pide las nacionalidades de quienes cometieron delitos esos días, en una muestra de infamia que pasará a la historia de la indignidad.

No se puede gobernar a una sociedad como la valenciana desde el odio, el fanatismo y el enfrentamiento, porque es un arma que tarde o temprano se volverá contra ellos.