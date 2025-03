Más Corredor Mediterráneo

La estación del AVE en Villena. / Axel Alvarez

Tras el pormenorizado informe facilitado por F. J. Benito en este diario sobre los avatares sufridos por el Corredor Mediterráneo en los últimos veinte años, y su alusión a la frase que en el año 2005 le escuchó decir al acreditado empresario Joaquín Rocamora en el sentido de que «para la provincia de Alicante, el Corredor Mediterráneo es más importante, incluso, que el AVE con Madrid», no pude evitar la evocación de otra expresión proferida en la misma época por una autoridad de nuestra Comunidad, creo recordar que conseller, y sobre el mismo asunto. Presidía Pascual Maragall la Generalitat de Cataluña y anunció que pretendía visitar Valencia, Murcia y Andalucía para tratar con las respectivas autoridades autonómicas la necesidad de construir cuanto antes un corredor ferroviario de alta velocidad entre los puertos de Algeciras y Génova. Pues bien, la respuesta de la aludida autoridad de Valencia, leída en este periódico fue: «Si Maragall piensa venir sólo para esto puede ahorrarse el viaje porque nosotros abogamos por el ‘eje de la prosperidad’». Por razón de tiempo y espacio obviaré explicar aquí y ahora de qué entelequia virtual o ensoñación fantasiosa y egocéntrica hablamos cuando nos referimos a este ente de tan rimbombante nombre y apellido. Sólo apuntaré que lo conformaban las comunidades de Madrid, Valencia y Baleares presididas entonces por Esperanza Aguirre, Francisco Camps y Jaume Matas, de currículums políticos de sobra conocidos. Se comentó en la prensa que el citado eje, alianza o lo que fuere, era un invento del Sr. Aznar para defender el sistema radial de las infraestructuras (pasar siempre por Madrid para ir a cualquier sitio, aunque sólo sea al baño). Naturalmente esa prosperidad se desinfló como un globo en 2008 cuando Lehman Brothers dijo aquí estoy yo con mis hipotecas subprime y mi crisis financiera de caballo.

El parangón entre la frase de Joaquín Rocamora y la del político valenciano conduce a la conclusión de que esta bendita tierra ha gozado siempre de buenos y competentes empresarios, con las excepciones de rigor naturalmente, como así lo demuestra que la provincia esté ubicada en el cuarto puesto del PIB español, pero sin embargo no podemos decir lo mismo de los políticos que nos han tocado en suerte, dicho también con las exclusiones debidas. En 2005, época de la que hablamos, aquellos talgos que nos llevaban y traían de Madrid alcanzaban y rebasaban los 200 km/h en las llanuras de Castilla la Mancha, y hubiera bastado solucionar ese cuello de botella de vía única entre Alicante y La Encina, generador de todas las lentitudes y retrasos, duplicando la vía convencional de ancho ibérico en sólo 70 kilómetros, para conseguir un viaje entre las dos capitales de tres horas e incluso menos, sin necesidad de suprimir este servicio como así ha ocurrido en estaciones importantes como Novelda, Elda, Almansa e incluso Villena. En esta última es cierto que ha sido sustituido por la estación AVE, pero para llegar a ella, en lugar de tomar el tren en el centro de la población como siempre, ahora hay que recorrer ocho kilómetros, cuatro por la carretera de Villena-Pinoso y otros cuatro por un antiguo camino rural de veintitantas cerradas curvas al que se le ha puesto una capa de asfalto. Y viajamos a Barcelona en cinco horas cuando en 1997, cuando entró en servicio el Euromed, lo hacíamos en cuatro horas y media. Viva el progreso. Y con la solución anterior no se trataba de renunciar para siempre a un AVE Alicante-Madrid, sino postergarlo unos años, porque si damos por bueno el dicho de que «gobernar bien es saber priorizar», no cabe duda de que el Corredor Mediterráneo era prioritario.

¿Tenía entonces razón Joaquín Rocamora? ¿La tenían quizá los denodados defensores del «eje de la prosperidad»?

Cada cual que salga de esta duda como le apetezca. Yo lo tengo bien claro.